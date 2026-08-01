Investigan a una pareja tras el hallazgo de cinco fetos en descomposición dentro de una bolsa en Francia

El hallazgo de cinco bebés muertos en cajas de cartón en una vivienda de Orange abrió una investigación penal en Francia (Crédito: AFP)

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El hallazgo de restos de cinco bebés en una vivienda de Orange, Francia, abrió una investigación penal después de que el marido de una mujer de 32 años alertara a la policía, según The Sun. La pesquisa quedó a cargo de la fiscalía de Carpentras tras el descubrimiento de los restos en cajas de cartón dentro de una bolsa de plástico.

De acuerdo con The Sun, los hechos ocurrieron el lunes por la mañana en una casa del sureste de Francia, después de una discusión entre la pareja. El medio informó que la mujer fue trasladada al hospital y sigue hospitalizada, sin ser detenida hasta el momento.

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Una fuente de la investigación citada por The Sun dijo que la discusión ocurrió cuando la mujer se quejaba de dolor abdominal, al día siguiente de haber dado a luz. Según esa fuente, afirmó que el marido se quedó en la casa cuando la llevaron al hospital y que, al revisar las cajas de cartón por las que habían discutido, encontró a los cinco bebés muertos.

Qué se sabe del hallazgo y de la investigación

El descubrimiento en Orange ocurrió después de una discusión de pareja y del traslado de la mujer de 32 años al hospital (Crédito: AFP)

Una fuente cercana a la investigación dijo a Le Parisien que el hombre llevó la bolsa al hospital. Desde allí se avisó a la policía, informó el diario francés. La misma fuente citada por Le Parisien sostuvo que la mujer había sufrido tres abortos espontáneos antes de dar a luz el lunes.

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Según The Sun, todos los fetos estaban en estado de descomposición y llevaban allí bastante tiempo. El medio añadió que la pareja tiene otros dos hijos vivos, de 8 y 12 años, además del recién nacido, y que todos ellos forman parte de la investigación abierta por la fiscalía de Carpentras.

En el caso de Orange, la causa sigue abierta y no se han producido arrestos hasta ahora, según The Sun. La fiscalía mantiene las diligencias para determinar las responsabilidades y el contexto en el que ocurrieron los hechos.

Otros casos citados en Francia

El caso de Orange se suma a otros hallazgos de restos de bebés en Francia, como los investigados en Haute-Saône y Mezeray (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Orange aparece meses después de otro hallazgo en Aillevillers-et-Lyaumont, en Haute-Saône, donde encontraron restos de dos bebés en el congelador de la casa de un hombre, según L’Est Républicain. La policía abrió entonces una investigación y buscaba a la pareja del hombre; ambos rondaban los 50 años.

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El periódico L’Est Républicain señaló que la mujer, madre de nueve hijos, dejó la vivienda por voluntad propia en diciembre de 2025. Después fue detenida en febrero en Boulogne-Billancourt, donde vive uno de sus hijos.

El texto también recuerda otro caso ocurrido cinco años antes en Mezeray, donde un viudo de 41 años encontró los cadáveres de tres bebés en un armario cerrado con llave mientras limpiaba su casa meses después de la muerte de su esposa. Según RTL, los cuerpos, que se creía que eran fetos, estaban en bolsas de plástico y envueltos en ropa.

RTL añadió que la policía halló otros dos cuerpos en descomposición en un cobertizo cercano, también en bolsas de plástico, con cuchillos de cocina cerca. Ese medio informó que la pareja no tenía hijos, aunque la mujer sí tenía dos de una relación anterior. Tanto el hombre como varios familiares fueron interrogados.

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El hecho de Orange se suma a una serie de casos recientes que han conmocionado a Francia por la aparición de restos de recién nacidos en domicilios particulares. Los antecedentes de episodios similares reflejan la complejidad de abordar estos sucesos y la necesidad de avanzar en las pesquisas para determinar las responsabilidades y el contexto en el que ocurrieron.