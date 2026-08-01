Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Donald Trump volvió a publicar un mapa de Venezuela como el estado 51 de EEUU

El mensaje coincide con el anuncio de que el Parlamento venezolano y un grupo de opositores, con el apoyo de Estados Unidos, inician a partir de este sábado conversaciones orientadas a impulsar la democracia en el país caribeño

51 STATE TRUTH SOCIAL TRUMP
El presidente publicó este mensaje en su cuenta de Truth Social
Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este sábado a través de su red Truth Social, un mensaje con un mapa de Venezuela cubierto por la bandera estadounidense y la inscripción “Estado 51”, en el contexto de la crisis política que atraviesa el país sudamericano tras la captura y detención del exdictador Nicolás Maduro.

La publicación no constituyó la primera vez que el mandatario estadounidense puso sobre la mesa la posibilidad de anexar Venezuela. Después de que fuerzas militares estadounidenses capturaron a Maduro el 3 de enero y lo trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo en un tribunal federal, la Casa Blanca reforzó su tutela directa sobre el país caribeño.

PUBLICIDAD

Trump, en una entrevista con Fox el 12 de mayo, aseguró que consideraba “seriamente” la integración de Venezuela como el estado 51. Un día después, publicó un mapa con la bandera de Estados Unidos sobre el territorio venezolano y reiteró su mensaje.

Trump consideró que Venezuela todavía no está lista para celebrar elecciones libres (REUTERS/Daniel Heuer)
Trump consideró que Venezuela todavía no está lista para celebrar elecciones libres (REUTERS/Daniel Heuer)

De igual manera, el jefe de Estado estadounidense destacó ayer que Venezuela aún no se encuentra preparada para celebrar elecciones, aunque destacó logros en el proceso de transición y elogió la actuación de Delcy Rodríguez en la conducción del gobierno provisional.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, la situación política venezolana evoluciona rápidamente: este sábado 1 de agosto comenzó una negociación para la transición política entre el gobierno interino y un sector de la oposición, con apoyo de Estados Unidos, sin la participación de la principal líder opositora, María Corina Machado. El anuncio de la apertura de la mesa de diálogo coincidió con manifestaciones en Caracas.

En distintos puntos de la capital, la tensión política se reflejó en concentraciones de opositores que exigieron elecciones inmediatas y en grupos afines al chavismo que expresaron su rechazo a las conversaciones.

Entre los manifestantes, Williams Dávila, expreso político y exparlamentario, expresó: “El pueblo está esperanzado de que, definitivamente, producto de todo este proceso, nosotros lleguemos a unas elecciones libres y democráticas”.

Delcy Rodríguez lidera el gobierno interino de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro (Europa Press)
Delcy Rodríguez lidera el gobierno interino de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro (Europa Press)

Sindicatos y trabajadores sumaron su voz este sábado, al reclamar que el diálogo político se desarrollara en público. En la base aérea de La Carlota, dirigentes sindicales exigieron la liberación de presos políticos, la instalación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y la definición de un cronograma para organizar elecciones presidenciales este mismo año.

Por su parte, Carlos Salazar, dirigente de la Coalición Sindical Nacional, reclamó apertura y transparencia: “Convocamos a los trabajadores, a los jubilados y pensionados, sociedad civil y estudiantes a que nos organicemos la semana que viene y vayamos a las calles porque no se van a burlar del pueblo venezolano. Cero decisiones a espaldas de los venezolanos, cero decisiones ocultas”.

Además, los integrantes de la mesa de diálogo anunciaron que buscarán un llamado a la unidad nacional tras los dos fuertes terremotos del 24 de junio, que provocaron más de 5.500 fallecidos, 16.700 heridos y dejaron sin hogar a más de 20.000 personas, de acuerdo con el informe oficial más reciente

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Donald TrumpEstados UnidosVenezuela

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Retiran casi 12 millones de gotas para los ojos por posible riesgo de contaminación: estos son los productos afectados

La medida fue clasificada como de Clase II por la FDA debido a una posible falla en la esterilidad y recomienda suspender el uso de los envases incluidos en la alerta

Retiran casi 12 millones de gotas para los ojos por posible riesgo de contaminación: estos son los productos afectados

Savannah Guthrie pide ayuda para hallar a su madre tras supuestas notas de rescate: “Por favor, tráiganla a casa”

La familia de Nancy Guthrie, de 84 años, renovó el pedido de pistas a seis meses de su desaparición, mientras los investigadores intentan identificar a los autores de una carta que reclamaba un pago y de otra que aseguraba que la mujer murió poco después de ser llevada

Savannah Guthrie pide ayuda para hallar a su madre tras supuestas notas de rescate: “Por favor, tráiganla a casa”

“La odisea” supera los USD 700 millones en taquilla mundial y consolida a Christopher Nolan entre los mayores éxitos de 2026

El largometraje protagonizado por Matt Damon debutó el 17 de julio y logró esa marca gracias a su desempeño en 81 mercados, impulsado por funciones IMAX y una distribución simultánea que fortaleció su rendimiento fuera de Norteamérica

“La odisea” supera los USD 700 millones en taquilla mundial y consolida a Christopher Nolan entre los mayores éxitos de 2026

La alianza latina de EE. UU. que busca movilizar a 5 millones de votantes para las elecciones de 2026

Presentado durante la conferencia de UnidosUS en Austin, Texas, el frente coordinará despliegues de campo, llamadas y campañas digitales para sumar 250.000 empadronados y elevar la presencia hispana en las urnas

La alianza latina de EE. UU. que busca movilizar a 5 millones de votantes para las elecciones de 2026

Las empresas de redes sociales son demandadas por la muerte de cuatro adolescentes mientras aumenta la presión por la seguridad infantil

Los padres sostienen que las plataformas conocían los riesgos asociados a sus algoritmos, pero no adoptaron medidas suficientes para proteger a los usuarios jóvenes

Las empresas de redes sociales son demandadas por la muerte de cuatro adolescentes mientras aumenta la presión por la seguridad infantil

TECNO

Con qué frecuencia se debe reiniciar el celular para protegerlo de ciberataques

Con qué frecuencia se debe reiniciar el celular para protegerlo de ciberataques

Cuidado con Steam: hackers usan falsos consejos en los foros para robar cuentas de jugadores

WhatsApp Estilo iPhone APK para Android: la búsqueda que pone en peligro tu cuenta

El electrodoméstico que puede representar un mayor riesgo de incendio si permanece enchufado

Lista de animes más vistos en Crunchyroll para ver este fin de semana

ENTRETENIMIENTO

Suki Waterhouse nunca vio “Crepúsculo” pese a ocho años de relación con Robert Pattinson

Suki Waterhouse nunca vio “Crepúsculo” pese a ocho años de relación con Robert Pattinson

Murió Vincent Pastore, el recordado actor de “Los Soprano” que interpretó a Big Pussy

Marvel revela cómo Chris Evans se convirtió en Steve Rogers en "Capitán América: El primer vengador"

MrBeast se casó: el youtuber con más seguidores del mundo celebró su boda en una isla del Caribe

Jacob Batalon rompió el silencio sobre su regreso a Spider-Man y sorprendió con una confesión

MUNDO

El debate por la agenda trans llegó a Naciones Unidas: enfrenta a feministas históricas con una funcionaria de ONU Mujeres

El debate por la agenda trans llegó a Naciones Unidas: enfrenta a feministas históricas con una funcionaria de ONU Mujeres

Un ex asesor del líder supremo dijo que Irán destruirá infraestructura crítica del Golfo si EEUU lanza nuevos ataques

Al menos tres muertos y 21 heridos por una explosión de una bomba cerca de un café del centro de Moscú

La Justicia rusa ordenó la detención del director de una filial de la energética estatal Gazprom por cargos de corrupción

Investigan a una pareja tras el hallazgo de cinco fetos en descomposición dentro de una bolsa en Francia