Donald Trump volvió a publicar un mapa de Venezuela como el estado 51 de EEUU

El presidente publicó este mensaje en su cuenta de Truth Social

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este sábado a través de su red Truth Social, un mensaje con un mapa de Venezuela cubierto por la bandera estadounidense y la inscripción “Estado 51”, en el contexto de la crisis política que atraviesa el país sudamericano tras la captura y detención del exdictador Nicolás Maduro.

La publicación no constituyó la primera vez que el mandatario estadounidense puso sobre la mesa la posibilidad de anexar Venezuela. Después de que fuerzas militares estadounidenses capturaron a Maduro el 3 de enero y lo trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo en un tribunal federal, la Casa Blanca reforzó su tutela directa sobre el país caribeño.

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Trump, en una entrevista con Fox el 12 de mayo, aseguró que consideraba “seriamente” la integración de Venezuela como el estado 51. Un día después, publicó un mapa con la bandera de Estados Unidos sobre el territorio venezolano y reiteró su mensaje.

Trump consideró que Venezuela todavía no está lista para celebrar elecciones libres (REUTERS/Daniel Heuer)

De igual manera, el jefe de Estado estadounidense destacó ayer que Venezuela aún no se encuentra preparada para celebrar elecciones, aunque destacó logros en el proceso de transición y elogió la actuación de Delcy Rodríguez en la conducción del gobierno provisional.

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Mientras tanto, la situación política venezolana evoluciona rápidamente: este sábado 1 de agosto comenzó una negociación para la transición política entre el gobierno interino y un sector de la oposición, con apoyo de Estados Unidos, sin la participación de la principal líder opositora, María Corina Machado. El anuncio de la apertura de la mesa de diálogo coincidió con manifestaciones en Caracas.

En distintos puntos de la capital, la tensión política se reflejó en concentraciones de opositores que exigieron elecciones inmediatas y en grupos afines al chavismo que expresaron su rechazo a las conversaciones.

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Entre los manifestantes, Williams Dávila, expreso político y exparlamentario, expresó: “El pueblo está esperanzado de que, definitivamente, producto de todo este proceso, nosotros lleguemos a unas elecciones libres y democráticas”.

Delcy Rodríguez lidera el gobierno interino de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro (Europa Press)

Sindicatos y trabajadores sumaron su voz este sábado, al reclamar que el diálogo político se desarrollara en público. En la base aérea de La Carlota, dirigentes sindicales exigieron la liberación de presos políticos, la instalación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y la definición de un cronograma para organizar elecciones presidenciales este mismo año.

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Por su parte, Carlos Salazar, dirigente de la Coalición Sindical Nacional, reclamó apertura y transparencia: “Convocamos a los trabajadores, a los jubilados y pensionados, sociedad civil y estudiantes a que nos organicemos la semana que viene y vayamos a las calles porque no se van a burlar del pueblo venezolano. Cero decisiones a espaldas de los venezolanos, cero decisiones ocultas”.

Además, los integrantes de la mesa de diálogo anunciaron que buscarán un llamado a la unidad nacional tras los dos fuertes terremotos del 24 de junio, que provocaron más de 5.500 fallecidos, 16.700 heridos y dejaron sin hogar a más de 20.000 personas, de acuerdo con el informe oficial más reciente

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(Con información de EFE)