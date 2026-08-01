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Marvel revela cómo Chris Evans se convirtió en Steve Rogers en "Capitán América: El primer vengador"

La directora de casting del UCM repasó la decisión que rompió una regla interna del estudio y abrió el camino para elegir al rostro de uno de los superhéroes más importantes

Marvel reveló que Chris Evans se convirtió en Steve Rogers en "Capitán América: El primer vengador" tras un casting que rompió una regla interna del UCM
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Marvel reveló los detalles del proceso que llevó a Chris Evans a convertirse en Steve Rogers, el supersoldado conocido como Capitán América, en el marco del 15° aniversario del estreno de Capitán América: El primer vengador.

La directora de casting Sarah Halley Finn, responsable de los repartos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) desde Iron Man en 2008, fue la protagonista de un video publicado en el canal de YouTube de Marvel en el que repasó los desafíos y decisiones que moldearon el elenco original de la película.

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La búsqueda del actor ideal no fue sencilla. Finn y su equipo habían fijado criterios precisos para el rol: el candidato debía ser estadounidense, algo que, dada la naturaleza del personaje, funcionó como primer filtro, y debía encarnar cualidades como nobleza, valentía y una moral sólida. “Tenía que ser íntegro, confiable y valiente, y estar muy centrado moralmente, lo cual en realidad no es tan fácil de encontrar en un casting”, recordó.

Capitán América: el primer vengador
El casting de Steve Rogers exigía un actor estadounidense con nobleza, valentía y una moral sólida para encarnar a Capitán América (Marvel)

Tras una ronda extensa de pruebas que no arrojó el resultado esperado, Finn planteó en una reunión interna la posibilidad de considerar a Evans, quien hasta entonces quedaba descartado por una regla no escrita: ya había interpretado a Johnny Storm en las películas de Los 4 Fantásticos. Pero la falta de opciones convincentes abrió la puerta para repensar esa limitación.

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La duda de Evans que lo hizo más deseable

Lo que terminó de inclinar la balanza fue, paradójicamente, la reticencia del propio actor. Evans no estaba seguro de asumir un rol que implicaba un nuevo nivel de exposición pública y responsabilidad. Para Finn, esa actitud fue reveladora. “Esa duda, claro está, hizo que todos lo quisieran aún más, porque era evidencia de que era la persona indicada para llevar esa humildad a la pantalla”, explicó la directora de casting de Marvel.

Chris Evans había quedado descartado para Marvel porque ya había interpretado a Johnny Storm en "Los 4 Fantásticos", pero la falta de opciones reabrió su candidatura (EFE/ Etienne Laurent)
Chris Evans había quedado descartado para Marvel porque ya había interpretado a Johnny Storm en "Los 4 Fantásticos", pero la falta de opciones reabrió su candidatura (EFE/ Etienne Laurent)

El equipo también valoró que Evans contara con el respaldo generalizado de quienes habían trabajado con él. Su trayectoria previa generaba confianza entre los responsables del proyecto, y sus cualidades personales se alineaban con las del personaje.

Finn detalló que la pregunta que ella misma formuló fue el punto de quiebre que terminó redefiniendo el casting: “¿Por qué no podemos considerar a Chris Evans?”.

Un elenco construido pieza por pieza

La conformación del resto del elenco siguió una lógica similar: cada rol exigía un perfil específico y el proceso no estuvo exento de sorpresas. Hayley Atwell, convocada para interpretar a la agente Peggy Carter, llegó al proyecto con el deseo explícito de sumarse a una película de acción.

Según Finn, “el casting de Hayley Atwell fue un verdadero golpe de suerte” para el equipo de Marvel, ya que la actriz combinó su formación dramática con un entrenamiento físico que incluyó combate y manejo de armas.

Capitán América: el primer vengador (Disney Plus)
Hayley Atwell se sumó a "Capitán América: El primer vengador" como Peggy Carter con formación dramática y entrenamiento físico en combate y armas (Disney Plus)

Para los roles de apoyo del Dr. Abraham Erskine y el coronel Chester Phillips, Finn recurrió a figuras de peso: Stanley Tucci y Tommy Lee Jones, respectivamente. La directora describió su participación como “un lujo” y subrayó que ambos roles requerían presencias formidables para darle solidez al universo que se construía.

El caso de Sebastian Stan fue uno de los más llamativos. El actor llegó al proceso de casting para competir por el papel de Steve Rogers, pero Finn identificó en él un matiz más oscuro y melancólico que no encajaba con el Capitán América, aunque resultó perfecto para Bucky Barnes. La asignación del rol fue una consecuencia natural del proceso de lectura de los personajes disponibles.

El regreso que nadie anticipó

Quince años después del estreno original, el legado del casting de El primer vengador tiene un nuevo capítulo. Chris Evans volverá al UCM en Avengers: Doomsday, prevista para el 17 de diciembre de 2026.

Chris Evans volverá al UCM en "Avengers: Doomsday", una película de Marvel prevista para el 17 de diciembre de 2026 (REUTERS/Caroline Brehman)
Chris Evans volverá al UCM en "Avengers: Doomsday", una película de Marvel prevista para el 17 de diciembre de 2026 (REUTERS/Caroline Brehman)

Finn admitió que, en los primeros tiempos del UCM, nadie podía prever hasta dónde llegaría la franquicia. “El hecho de que Chris Evans vaya a regresar para Doomsday fue algo que me sorprendió y emocionó", señaló la directora en el video de Marvel. “Es extraordinario que podamos traer a Chris de vuelta y continuar la historia a lo largo de tantos años y tantas películas”, cerró.

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