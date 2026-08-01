Los ciberataques a los sistemas de agua de EEUU alcanzan al menos siete estados con Irán como el principal sospechoso

Minnesota informó primero la oleada de intrusiones, Michigan confirmó ataques y Wisconsin pidió medidas inmediatas a sus servicios de agua (Associated Press).

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Una serie de ciberataques contra sistemas de agua de Estados Unidos alcanzó al menos siete estados, mientras agencias federales y autoridades locales intentan proteger instalaciones que controlan la presión, el tratamiento químico y otras funciones básicas del suministro sin que, hasta el momento, se hayan detectado casos de agua contaminada o insegura para beber. Las primeras evidencias apuntan a Irán como el presunto responsable detrás de estos ataques.

Una advertencia conjunta del FBI y la Agencia de Protección Ambiental detalló que parte de la actividad “afectó negativamente” operaciones de agua. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) indicó que algunos incidentes derivaron en avisos para hervir el agua y en el paso a operaciones manuales.

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Según The New York Times, Minnesota fue el primer estado en informar públicamente la oleada de intrusiones en 30 sistemas de agua. Michigan confirmó después que sus sistemas también fueron atacados.

Fuentes citadas por CNN añadieron que en la última semana se notificaron incidentes relacionados en cerca de seis estados, mientras Wisconsin detectó actividad maliciosa el lunes y pidió a sus servicios de agua que adoptaran “medidas inmediatas para prevenir impactos potencialmente graves en nuestros sistemas”.

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No se identificó un motivo económico detrás de los ataques, lo que reduce la probabilidad de un ataque delictivo. Las autoridades federales no han establecido aún una atribución definitiva, pero consideran a Irán como principal sospechoso. La investigación sigue en una etapa preliminar y obtener prueba forense concluyente puede llevar meses, si es que llega a lograrse, precisó The New York Times.

Las autoridades advirtieron que los ciberataques degradaron operaciones de agua y obligaron a aplicar avisos para hervir el agua y operaciones manuales (REUTERS/Rebecca Cook).

Los atacantes buscaron equipos vulnerables conectados a internet

La operación se concentró en controladores lógicos programables, o PLC, expuestos a internet. Esos dispositivos permiten que la maquinaria de plantas de agua controle presión, dosificación de químicos y otros parámetros necesarios para mantener la seguridad del suministro, reportó CNN.

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La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad advirtió que los atacantes apuntaban a entidades de agua “de todos los tamaños” y recomendó desconectar de internet los controladores vulnerables. Exfuncionarios de inteligencia y especialistas en ciberseguridad dijeron que el patrón observado sugiere una búsqueda “oportunista” más que una selección previa de ciudades específicas.

Alex Orleans, excontratista de ciberseguridad del gobierno de Estados Unidos y actual jefe de inteligencia de amenazas de Sublime Security, señaló que Teherán intensificó sus operaciones cibernéticas desde que comenzó la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país.

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Sin embargo, explicó a The New York Times que “lo que no tiene precedentes” es el efecto directo sobre sistemas de control industrial activos dentro de infraestructura crítica estadounidense. A su juicio, Irán intentaba infiltrarse en la mayor cantidad posible de redes antes de que las instalaciones corrigieran fallas sobre las que el gobierno ya había emitido advertencias públicas.

Por su parte, John Israel, director de seguridad informática de Minnesota, había anticipado a CNN que los atacantes seguirían probando sistemas débiles en todo el país. En la evaluación distribuida esta semana por la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota y obtenida por el mismo medio, el “objetivo probable” era provocar pérdida de presión del sistema y una posible contaminación posterior del suministro.

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Los atacantes buscaron controladores lógicos programables expuestos a internet que regulan la presión, la dosificación de químicos y otros parámetros del suministro de agua (REUTERS/Brian Snyder).

Trump negó las sospechas sobre Irán y apuntó hacia Minnesota

En una reunión de gabinete, el presidente Donald Trump desestimó la posible implicación iraní y responsabilizó a las autoridades de Minnesota. “Creo que Minnesota está detrás de esto”, expresó cuando se le preguntó por la conexión con Irán, después de que The New York Times expusiera esa posibilidad. A su vez, afirmó: “Irán tiene problemas más importantes que preocuparse por Minnesota”.

El gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, rechazó esa acusación en redes sociales y advirtió que “así es como se ve la guerra moderna”. Después de los comentarios de Trump, funcionarios federales dijeron en privado que Irán aún era el principal sospechoso, aunque la evaluación no contaba con prueba definitiva.

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Nate George, alcalde de Braham, una pequeña ciudad al norte de Mineápolis afectada por el ataque, aseguró a The New York Times que la información recibida desde el estado y el FBI apuntaba con fuerza a actores iraníes, aunque las autoridades eran reticentes a afirmarlo en público.

Un memorando de un grupo del sector que comparte datos sobre amenazas cibernéticas entre servicios de agua, obtenido por la revista Wired, señaló que los ataques coincidían con actividad de piratas informáticos afiliados a Irán.

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En una reunión de gabinete, Donald Trump negó las sospechas contra Irán y responsabilizó a Minnesota (REUTERS/Daniel Heuer).

La ofensiva expuso la fragilidad tecnológica de pequeños municipios

Pese a la magnitud del episodio, no se han reportado incidentes de contaminación. Dale George, portavoz del gobierno de Michigan, mencionó en un correo electrónico que recibieron un pequeño número de reportes de comunidades con actividad coherente con la descrita por las agencias federales y que todos los sistemas operan de forma segura, sin impactos conocidos para la salud pública.

Especialistas del sector del agua describieron la campaña como una de las más serias de los últimos años. Gus Serino, veterano en ciberseguridad enfocada en servicios de agua, declaró a CNN que la escala y la coordinación recientes en Minnesota no tenían precedentes, aunque la resiliencia operativa del sector ayudó a limitar daños.

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La respuesta inmediata en varios lugares fue pasar a procedimientos manuales para mantener el servicio. Nate George, alcalde de Braham, explicó que su ciudad recibió instrucciones para corregir los sistemas afectados y reforzar defensas frente a ataques que los piratas informáticos iraníes son capaces de ejecutar, pero admitió que la infraestructura informática es elemental en muchos municipios pequeños.

“Creo que lo preocupante en el horizonte es cómo avanzamos hacia un sistema más seguro”, dijo el alcalde. Luego resumió el problema presupuestario que atraviesan muchas localidades: “Las mejoras de infraestructura informática son muy costosas y somos un municipio muy pequeño”.