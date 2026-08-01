Cuidado con Steam: hackers usan falsos consejos en los foros para robar cuentas de jugadores

Hackers usan los foros de Steam para engañar a usuarios. (Valve)

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Los foros de Steam, una de las principales fuentes de ayuda para millones de jugadores, se han convertido en el escenario de una nueva campaña de ciberataques. Delincuentes informáticos están aprovechando la sección “Discusiones” de la plataforma para publicar supuestas soluciones a problemas técnicos que, en realidad, instalan software malicioso en las computadoras de quienes siguen las instrucciones.

Según informó el portal especializado BleepingComputer, los atacantes responden a consultas relacionadas con fallos en videojuegos, pérdidas de objetos del inventario o errores de funcionamiento, ofreciendo una solución que consiste en ejecutar un comando desde PowerShell con permisos de administrador.

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Sin embargo, lejos de solucionar el problema, esa acción descarga e instala de manera silenciosa un programa malicioso conocido como XMRig, utilizado para aprovechar la potencia del computador de la víctima y minar criptomonedas sin su consentimiento.

Los foros de Steam están siendo usados por ciberdelincuentes para instalar programas no deseados en las PC de sus víctimas. (Foto: Bleepingcomputer)

Los especialistas advierten que esta técnica representa una nueva variante de ingeniería social, ya que explota la confianza que los usuarios depositan en las comunidades de soporte de Steam.

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Así funciona el engaño

El ataque comienza cuando un jugador publica una consulta en el foro oficial de un videojuego dentro de Steam.

Las preguntas suelen estar relacionadas con cierres inesperados del juego, errores durante la instalación, problemas con archivos dañados o incluso la desaparición de objetos del inventario.

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Poco después aparece un supuesto usuario dispuesto a ayudar. Su respuesta incluye instrucciones aparentemente técnicas que indican abrir PowerShell como administrador y copiar un determinado comando.

Abusan de los foros de Steam para distribuir un criptominero mediante clickfix. (Valve)

Para muchos usuarios, especialmente quienes no tienen conocimientos avanzados de informática, la recomendación parece legítima porque utiliza herramientas integradas en Windows.

No obstante, el comando ejecuta un script remoto que descarga un archivo ejecutable (.exe) desde un servidor controlado por los atacantes.

Ese archivo corresponde al minero XMRig, un software legítimo utilizado para minar la criptomoneda Monero, pero que en este caso es instalado sin autorización del propietario del equipo.

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¿Qué hace XMRig una vez instalado?

Después de ejecutarse, XMRig comienza a utilizar el procesador de la computadora para realizar cálculos matemáticos destinados a generar criptomonedas para los ciberdelincuentes.

El usuario rara vez nota la instalación en un primer momento, ya que el programa suele ejecutarse en segundo plano.

Sin embargo, con el paso del tiempo pueden aparecer señales como:

Un uso muy elevado del procesador.

Ventiladores funcionando constantemente a máxima velocidad.

Mayor temperatura del equipo.

Disminución notable del rendimiento en juegos y otras aplicaciones.

Incremento del consumo eléctrico.

Aunque este tipo de malware no siempre roba información personal directamente, sí compromete el rendimiento del computador y puede abrir la puerta a futuras infecciones.

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Usuarios deberían de empezar a desconfiar en lo que se publica en los foros de Steam. - crédito Valve

Un ejemplo de ingeniería social

Los investigadores identifican esta campaña como una variante de ClickFix, una técnica de ingeniería social que consiste en convencer a la víctima de ejecutar por sí misma el software malicioso.

A diferencia de otros ataques que aprovechan vulnerabilidades del sistema operativo, aquí es el propio usuario quien ejecuta el comando creyendo que solucionará un problema técnico.

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Precisamente por ello, estos ataques resultan especialmente efectivos. Las instrucciones parecen creíbles, utilizan herramientas oficiales de Windows y suelen estar redactadas con un lenguaje técnico que transmite confianza.

Además, los ciberdelincuentes publican sus respuestas dentro de comunidades donde los usuarios esperan recibir ayuda de otros jugadores.

Usuarios de Steam están sufriendo ciberataques al ingresar a los foros buscando ayuda. (Steam)

Cómo evitar caer en este tipo de ataques

Los expertos en ciberseguridad recomiendan desconfiar de cualquier solución que solicite ejecutar comandos desconocidos en PowerShell, Símbolo del sistema o Terminal sin verificar previamente su origen.

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Si un supuesto método de reparación exige copiar largas líneas de código, lo más recomendable es consultar primero la documentación oficial del desarrollador del juego o acudir al soporte técnico de Steam.

También es importante revisar si otros miembros de la comunidad confirman la solución o, por el contrario, advierten sobre posibles riesgos.

Otra medida recomendable consiste en mantener actualizado el antivirus, ya que muchas soluciones de seguridad son capaces de detectar comportamientos asociados con mineros de criptomonedas y bloquear su instalación.

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Asimismo, conviene descargar programas únicamente desde fuentes oficiales y evitar archivos compartidos mediante enlaces publicados por usuarios desconocidos.