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El guardavidas de 16 años que rescató a un niño del mar en California rompió el silencio: “No iba a permitir que se ahogara”

Ryder Williams, el joven estadounidense que salvó a un menor inconsciente en las playas de Santa Cruz tras ser arrastrado por el oleaje, brindó detalles del angustiante operativo. El socorrista revivió los minutos de extrema tensión

En Santa Cruz, California, Ryder Williams ingresó al Pacífico tras ver a un menor perder el equilibrio cerca de la orilla y ser llevado unos 14 metros hacia el interior por el mar
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Ryder Williams, el guardavidas de 16 años que el sábado sacó a un niño inconsciente del mar en la playa de Seabright, en Santa Cruz, California, rompió el silencio para describir en detalle lo que vivió durante el rescate. Sus palabras, recogidas en un comunicado, dan cuenta de la tensión de esos minutos y la determinación que lo mantuvo en el agua hasta que el niño estuvo a salvo.

Williams llevaba turno en la Torre 2 cuando vio a Nathaniel Rai, de 10 años, perder el equilibrio en agua que apenas le llegaba a los tobillos. Lo que siguió cambió la vida de una familia de Dallas, Texas, que ese fin de semana estaba de vacaciones en California.

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Lo que el joven guardavidas vio desde la torre

El socorrista estaba en la línea de flotación, a unos 14 metros (15 yardas) de la costa, cuando detectó al menor a unos 18 metros (20 yardas) de su posición. “Levanté la vista y vi a un niño perder el equilibrio en agua que le llegaba hasta los tobillos”, declaró Williams en el comunicado recogido por Daily Mail. Corrió hacia el océano de inmediato.

Un hombre sin camisa con pantalón corto rojo y un objeto de rescate azul avanza en el agua, con una ola grande rompiendo detrás
Ryder Williams, socorrista de 16 años, rescató a Nathaniel Rai, de 10, en la playa de Seabright, en Santa Cruz, California (X)

Las condiciones ese sábado eran adversas: oleaje fuerte, calor y una afluencia inusualmente alta de visitantes en toda la región de Santa Cruz. Las olas habían comenzado tranquilas, pero una ola repentina avanzó mucho más arriba de la playa de lo esperado. Fue en ese momento cuando Nathaniel empezó a ser arrastrado mar adentro, según relató el testigo Scott Vander Dussen a Los Angeles Times.

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“No pude sacarlo tras la primera ola”

Una vez en el agua, Williams se encontró con una resistencia que no esperaba. “Tras la primera ola, no pude sacarlo porque estaba flácido y las olas lo empujaban con mucha fuerza”, declaró el adolescente. Vinieron dos o tres olas más antes de que el socorrista Aaron Bohnen entrara al agua para apoyarlo.

Dos hombres en el agua, uno con bañador rojo y otro con bañador estampado, ayudan a una persona parcialmente sumergida. Hay olas, espuma y un flotador de rescate rojo
El socorrista Aaron Bohnen ingresó al agua para apoyar a Ryder Williams, mientras otros curiosos fueron enviados de regreso a la orilla (X)

En medio del caos, varias personas se lanzaron al mar con intención de ayudar. Williams les gritó a todos que regresaran a la orilla. “Hubo dos o tres olas más antes de que el socorrista Aaron Bohnen entrara al agua para ayudarme. Algunos curiosos intentaron ayudarme y les grité a todos que volvieran a la orilla”, contó el joven.

El padre de Nathaniel, Sumit Rai, contó a ABC 7 que su hijo “supo que se estaba ahogando” y “perdió el conocimiento” antes de que Williams llegara hasta él. “Por lo que entendí, él daba por hecho que iba a morir”, dijo Sumit. Gracias a la intervención del socorrista y de quienes lo asistieron, el niño sobrevivió.

Cinco rescates en un solo turno

Cuando Nathaniel estuvo a salvo en la orilla, los presentes en la playa aplaudieron. Williams y Bohnen evaluaron al menor y, una vez estabilizado, el adolescente retomó sus funciones.

Ese día no fue el único rescate de Williams. Su abuelo, George Williams, reveló al California Post que el joven realizó cinco rescates distintos durante su turno del sábado, dos de los cuales, según George, fueron “mucho más complicados” que el de Nathaniel. En toda la región de Santa Cruz, los Parques Estatales de California (PEC) registraron 34 rescates durante el fin de semana.

Los PEC describieron a Williams como un “socorrista novato” que ese día realizó contactos de seguridad durante toda la jornada ante el volumen de personas en el agua y el estado del mar.

La reacción del padre y la invitación a la Casa Blanca

Al llegar a casa, Williams le dijo a su padre, Shane Williams: “Papá, no iba a soltar a ese niño porque sabía que si lo soltaba se iba a ahogar y no iba a permitir que eso sucediera. No iba a permitir que se ahogara”. Shane relató esa conversación al Daily Mail y admitió que se le saltaron las lágrimas. Para él, la actitud de su hijo ese día no fue una sorpresa: “Él simplemente quiere devolverle algo a su comunidad porque creció allí”, dijo.

El rescate llegó a oídos del presidente Donald Trump, quien calificó a Williams como un “joven héroe” y lo invitó a la Casa Blanca para recibir una Alta Condecoración Civil.

Dos hombres sonrientes y sin camiseta posan en una playa de arena. Al fondo hay un acantilado con vegetación, casas, sombrillas y personas
Ryder Williams se formó en el programa Junior Guards del condado de Santa Cruz y completó la academia de salvavidas del estado de California antes de su primera temporada (Cortesía Shane Williams)

Sumit Rai, por su parte, resumió lo que el rescate significó para su familia: “No hay nada más valioso para mí que mis hijos. Y el haber salvado a uno de ellos, especialmente a una edad tan temprana y vulnerable, me llena de gratitud”, declaró a ABC 7.

Vander Dussen, el testigo que grabó parte de lo ocurrido, lo puso en perspectiva con una frase: “Unos segundos, unos grados, unos metros de distancia y esta es una historia muy diferente con un final muy diferente”.

Williams, en cambio, no le dio mayor trascendencia. “Este es mi trabajo y me encanta lo que hago”, dijo, y agregó que está agradecido con sus compañeros socorristas, “que realizan rescates como este todos los días”.

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