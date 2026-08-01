Qué pasa en Spider-Man: Brand New Day, dónde ver la película y más preguntas de lo nuevo de Marvel en Google

El estreno mundial de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película de Tom Holland como el Hombre Araña, disparó las consultas en Google. (Marvel Studios)

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La cuarta entrega de Spider-Man protagonizada por Tom Holland acaba de llegar a los cines de todo el mundo y, con ella, una avalancha de búsquedas en Google.

Spider-Man: Brand New Day desató la curiosidad de los fanáticos, que recurren al buscador con preguntas concretas sobre la trama, la plataforma donde verla y cuándo llegó a Colombia. A continuación, las respuestas.

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Cómo viajar en el avión de Spider-Man

Para los fanáticos que quieren llevar la experiencia más allá de la pantalla, JetSmart lanzó una campaña junto a Sony Pictures que convirtió un Airbus A320 de su flota en el avión de Spider-Man.

En alianza con Sony Pictures, JetSmart intervino uno de sus Airbus A320 con la imagen del superhéroe. (Infobae)

El fuselaje de la aeronave fue intervenido con la imagen del superhéroe como parte de la promoción del estreno de Spider-Man: Un nuevo día.

La iniciativa opera en Colombia, Argentina, Perú y Chile, y estará activa hasta el 30 de septiembre de 2026.

Qué pasa en Spider-Man: Brand New Day

Cuatro años después del hechizo del Dr. Stephen Strange que borró la identidad de Peter Parker de la memoria colectiva, Parker protege Nueva York de manera anónima como Spider-Man.

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La historia arranca con Peter Parker patrullando Nueva York en el anonimato, cuatro años después de que el hechizo del Dr. Strange borrara su identidad del recuerdo de todos. (Marvel Studios)

La historia arranca cuando un telépata llamado Jean Grey, una mutante con telepatía y telequinesis, orquesta una serie de ataques contra el Departamento de Control de Daños (DODC) en busca de información sobre su hermana Sara, secuestrada por esa agencia.

En paralelo, Parker experimenta una evolución inesperada de sus poderes: desarrolla telarañas orgánicas en las muñecas, sentidos agudizados y una agresividad que no puede controlar.

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A lo largo del filme, Parker se reencuentra con Ned Leeds y MJ Jones-Watson, quienes no lo recuerdan, y busca la ayuda de Frank Castle y Bruce Banner para fabricar inhibidores que frenen tanto su propia mutación como las habilidades de Jean.

La película no tiene fecha de llegada a plataformas: de momento, solo se puede ver en salas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clímax llega cuando Jean bloquea toda la ciudad; Parker se quita el inhibidor, acepta sus nuevos poderes y logra detenerla al permitirle leer su mente. En la escena poscréditos, el rastreador de Ned muestra a Spider-Man fuera de la Tierra.

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Dónde puedo ver Spider-Man: Un nuevo día

Por el momento, Spider-Man: Brand New Day solo está disponible en cines. No existe aún una fecha confirmada de llegada a plataformas streaming.

Las anteriores entregas protagonizadas por Tom Holland —Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home y Spider-Man: No Way Home— se pueden ver en Disney+, HBO Max y Movistar Plus+.

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Colombia recibió la película el 29 de julio de 2026, un día antes que Estados Unidos. (Sony Pictures)

Cuándo sale Spider-Man 2026 en Colombia

Spider-Man: Brand New Day se estrenó en Colombia el 29 de julio de 2026, un día antes que en Estados Unidos.

Cuántas escenas post créditos tiene Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day incluye una sola escena poscréditos, ubicada al final de los títulos, sin ninguna secuencia a mitad de los créditos, a diferencia de otras películas del UCM, y que podría anticipar los eventos de Avengers: Doomsday.

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La escena que aparece al final de los títulos podría anticipar los eventos de Avengers: Doomsday. (Foto: Marvel)

La película funciona como bisagra dentro de la Fase 6 del UCM: al situar a Peter Parker en un mundo que desconoce su identidad civil, la historia lo empuja hacia un heroísmo más autónomo y adulto.

Esa transición no es solo emocional: los conflictos de esta entrega y la presencia de personajes compartidos con el resto del universo tienden un puente directo hacia la próxima reunión de los Vengadores.

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Cómo es la experiencia de la película de Spider-Man en Google

Con motivo del estreno, Google activó un easter egg interactivo: al buscar “Spider-Man” o “Spider-Man: Brand New Day” en el buscador, aparece un pequeño ícono de telaraña en una esquina de la pantalla.

Al hacer clic, el Hombre Araña se columpia por la página y derriba letras y palabras de los resultados. La sorpresa se extiende a Google Maps, donde la versión virtual de las calles de Nueva York esconde apariciones del superhéroe en Street View.

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