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La Policía de Idaho se movilizó por la presencia de un tirador activo

El incidente tiene lugar cerca de un restaurante In-N-Out Burger, en Twin Falls

Hombre de perfil sostiene una pistola con ambas manos, apuntando hacia adelante, en un espacio exterior con árboles, arbustos y un edificio
Un individuo sostiene un arma de fuego en una zona exterior de Idaho, en el marco de la movilización policial por la presencia de un tirador activo (Captura de video: @ScopeReport_).
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Una persona armada con un fusil largo abrió fuego este sábado en las inmediaciones del restaurante In-N-Out Burger de Twin Falls, Idaho, y se dio a la fuga. El hecho desencadenó una búsqueda policial urgente en la zona, que derivó en el cierre de varias calles y del puente Perrine.

Según informó el medio Daily Mail, una imagen captada en el lugar muestra al sospechoso todavía prófugo dentro del carril de autoservicio del local, con un arma de gran tamaño que parece ser un rifle de asalto.

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Videos filmados por testigos registraron a decenas de personas que huían del lugar a través de una calzada, mientras se escuchaban múltiples disparos. El atacante habría descendido de un vehículo blanco y tomado otra arma del baúl del automóvil antes de continuar.

El Daily Mail también señaló que otro video parece mostrar a una segunda persona que dispara una pistola en el sitio, aunque las autoridades no confirmaron si se trata de un cómplice o de un testigo que respondió al ataque.

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La Policía de Twin Falls anunció el operativo alrededor de las 5:40 p.m. (hora del este), cuando impuso un perímetro de seguridad en el área y clausuró múltiples calles y puentes. El departamento instó a residentes y visitantes a evitar la zona para permitir que los agentes y los equipos de emergencia trabajaran sin obstáculos.

Agentes del Departamento de Policía Estatal de Idaho, del Departamento de Policía de Jerome y del Departamento de Policía de Buhl se sumaron al operativo de búsqueda. El FBI aportará agentes que participarán en la investigación, pero la jurisdicción del caso continuará en manos de la policía local, precisó ABC7.

El jefe de bomberos de Rock Creek, Aaron Zent, indicó al medio local KMTV que los efectivos rastrillaron un hotel con vista al centro de visitantes, en cuyas inmediaciones se encuentra el restaurante donde ocurrió el tiroteo.

El gobernador de Idaho, Brad Little, declaró en X: “Ciudadanos de Idaho, únanse a mí para tener presente en sus oraciones a la comunidad de Twin Falls mientras las fuerzas del orden y los servicios de emergencia responden a una situación de tiroteo activo cerca de In-N-Out. Por favor, eviten la zona y sigan las instrucciones de las fuerzas del orden, que están trabajando para mantener a todos a salvo”.

Aún no se han confirmado víctimas fatales ni heridos. El paradero del sospechoso permanece desconocido, confirmaron oficiales de la Policía de Twin Falls presentes en el lugar a KMTV.

Noticia en desarrollo...

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