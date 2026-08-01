Murió Vincent Pastore, el recordado actor de “Los Soprano” que interpretó a Big Pussy

El actor Vincent Pastore durante una de sus apariciones públicas. Murió a los 80 años en su vivienda del Bronx; su cuerpo fue hallado por un amigo tras varios días sin noticias (Instagram)

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Vincent Pastore, el actor que dio vida durante cinco temporadas a Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero en la aclamada serie Los Soprano, murió a los 80 años. Su cuerpo fue hallado el sábado por la tarde en su vivienda del Bronx, en Nueva York, según confirmó TMZ.

Fue su amigo de larga data Stephen Villano quien descubrió el cuerpo, después de que nadie tuviera noticias del actor durante varios días. El Departamento de Bomberos de Nueva York recibió un llamado por un hombre inconsciente cerca de las 14:30 hora local, y al llegar al lugar los rescatistas confirmaron su muerte. La Policía de Nueva York (NYPD) acudió más tarde al domicilio y abrió una investigación. La familia del actor declaró que desconocía la causa del deceso, precisó TMZ.

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Antes de consagrarse como actor, Pastore sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam y estudió interpretación en la Pace University de Nueva York. Su debut cinematográfico llegó a principios de sus 40 años con la película Black Roses, y desde entonces construyó una carrera sólida en producciones vinculadas al crimen organizado: tuvo participaciones en Goodfellas, Carlito’s Way, Men of Respect y Witness to the Mob.

Vincent Pastore como "Big Pussy" junto a Tony Sirico, otro emblema de la serie "Los Sopranos" (Instagram: @officialvincentpastore)

En 1999 obtuvo el papel que definiría su trayectoria: “Big Pussy” Bonpensiero en The Sopranos, miembro de la banda de Tony Soprano que termina por convertirse en informante del FBI. Apareció en 30 episodios de la serie a lo largo de su emisión. De acuerdo con TMZ, el rol le valió un lugar en la memoria colectiva de los aficionados al drama televisivo estadounidense.

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La muerte de Bonpensiero al final de la segunda temporada se convirtió en uno de los primeros grandes puntos de quiebre de la ficción. La traición del personaje obligó a Tony Soprano a enfrentarse con uno de sus amigos más cercanos y confirmó que la serie estaba dispuesta a eliminar figuras centrales cuando la historia lo exigiera.

Vincent Pastore en su papel de Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero en The Sopranos, la serie de la HBO que lo consagró como uno de los intérpretes más reconocibles del drama televisivo estadounidense (Crédito: HBO)

Aunque su participación regular fue relativamente breve, Pastore continuó apareciendo en capítulos posteriores mediante recuerdos, sueños y visiones.

Su trabajo también formó parte del reconocimiento colectivo que recibió el elenco. Pastore integró el reparto nominado por el Sindicato de Actores de Estados Unidos por su desempeño conjunto en la serie, una distinción que reflejó la importancia de la dinámica grupal en una producción construida alrededor de lealtades, conflictos familiares y vínculos criminales.

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Vincent Pastore, quien falleció a los 80 años en el Bronx, es recordado por su papel del informante del FBI dentro de la banda de Tony Soprano (Instagram)

Su versatilidad lo llevó también a comedias animadas y series de culto. Entre sus trabajos figuran Shark Tale, Spinning Gold, Once Upon a Time in Brooklyn, Everybody Hates Chris y Yellowjackets. En los últimos años amplió su presencia a la telerrealidad con participaciones en Celebrity Fit Club y Dancing with the Stars, del que se retiró tras una semana por las exigencias físicas del formato.

Pastore también compitió en Celebrity Apprentice, donde protagonizó una maniobra estratégica: simuló una pelea con su compañero Piers Morgan para convencer al equipo rival de que estaba de su lado y así poder espiarlo, según detalló TMZ.

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El actor estuvo casado con Nancy Berke. De esa unión nació su única hija, Renee Pastore, quien figura como la única heredera directa tras su muerte, de acuerdo con TMZ.

Jerry Adler y Vincent Pastore en el panel de discusión por el 20° aniversario de The Sopranos, celebrado en el SVA Theater de Nueva York el 9 de enero de 2019 (Diego Corredor/MediaPunch)

Por otra parte, en 2005, Pastore admitió su culpabilidad en una causa por violencia doméstica. Lisa Regina, una mujer de 44 años con quien mantuvo una relación sentimental, lo había denunciado por intentar agredirla. Según los fiscales, durante una discusión el actor —que por entonces tenía 59 años— la golpeó en la nuca, la tomó del cabello y le forzó la cabeza contra la palanca de cambios de un vehículo.

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La condena no incluyó prisión. Pastore debió cumplir 10 días de trabajos comunitarios y asistir de forma obligatoria a un programa para personas responsables de ese tipo de conducta. Durante todo el proceso judicial permaneció en libertad bajo fianza y atravesó ese período mientras se recuperaba de una cirugía de triple bypass coronario.