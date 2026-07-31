Estados Unidos sancionó a una red internacional por apoyar a Mahan Air, la aerolínea iraní vinculada a la Guardia Revolucionaria

Estados Unidos sancionó a una red internacional por asistir a Mahan Air, la aerolínea iraní vinculada a la Guardia Revolucionaria (Reuters)

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió este jueves su ofensiva económica contra las estructuras que sostienen las operaciones internacionales de la aerolínea iraní Mahan Air y de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). La medida incluye sanciones contra seis personas y entidades radicadas en China, India, Rusia e Irán, acusadas de proporcionar servicios comerciales, logísticos y financieros que permitían el funcionamiento de la compañía aérea, señalada desde hace años por el Gobierno estadounidense como un instrumento de apoyo a actividades militares iraníes.

La decisión fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo encargado de administrar los programas de sanciones económicas de Estados Unidos. De acuerdo con el Tesoro, varias de las empresas afectadas actuaban como agentes generales de ventas de Mahan Air, una función que comprende la comercialización de vuelos, la atención a clientes y la coordinación con operadores de carga y transporte en representación de una aerolínea.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración estadounidense continuará persiguiendo a quienes colaboren con la estructura económica de la Guardia Revolucionaria.

“Quienes prestan servicios financieros, logísticos o de apoyo comercial al IRGC o a Mahan Air están contribuyendo a sostener una organización terrorista”, declaró, al tiempo que agregó que el Tesoro seguirá identificando a esas redes, exponiéndolas públicamente y bloqueando su acceso al sistema financiero estadounidense.

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Un avión Airbus A340-600 de la aerolínea iraní Mahan Air, fotografiado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Venezuela, en abril de 2019

Según el comunicado, Washington sostiene que, pese a presentarse como una empresa de aviación civil, Mahan Air ha desempeñado durante años un papel relevante en el respaldo operativo de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria. Las autoridades estadounidenses aseguran que la aerolínea facilitó desplazamientos de personal militar, colaboró con actividades de entrenamiento y participó en el transporte de sistemas de vehículos aéreos no tripulados, además de armamento y otros equipos relacionados con la industria de defensa iraní.

Entre los sancionados figura la empresa china Shanghai Wings International Logistics Co., identificada por el Tesoro como agente de ventas de Mahan Air y responsable de coordinar envíos de componentes electrónicos desde China hacia Irán. También fue incluido Tang Xin, director ejecutivo de esa compañía, a quien Estados Unidos atribuye la organización de viajes para la aerolínea iraní.

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La lista incorpora además a Shanghai Elite International Travel Co., otra empresa china vinculada con Tang Xin y que, según el Gobierno estadounidense, también representaba comercialmente a Mahan Air. A ellas se suman la firma india Skiez Travels and Logistics Private Limited y la compañía rusa Air Cargo Pro Limited, señaladas por desempeñar funciones similares como agentes de ventas de la aerolínea en sus respectivos mercados.

El Tesoro explicó que estas designaciones buscan afectar la infraestructura internacional que permite a Mahan Air mantener sus operaciones fuera de Irán.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, comparece ante el Comité de Finanzas del Senado en el Capitolio, en Washington (REUTERS/Archivo)

Para Washington, limitar esas capacidades forma parte de la estrategia de incrementar la presión económica sobre el régimen iraní y sobre la Guardia Revolucionaria, especialmente después de los ataques atribuidos a Teherán contra países de la región y embarcaciones comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz.

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La nueva ronda de sanciones también alcanzó a DadeNegar Startup Studio, una empresa que Estados Unidos describe como una fachada vinculada a la Guardia Revolucionaria. De acuerdo con OFAC, la compañía administraba una plataforma digital utilizada para recopilar información sobre la ubicación de equipos estadounidenses e israelíes con el propósito de facilitar la selección de objetivos militares. Asimismo, habría recibido solicitudes de ataques contra intereses de Estados Unidos en Medio Oriente en coordinación con la organización militar iraní.

Como consecuencia de estas medidas, todos los bienes e intereses de los sancionados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, mientras que ciudadanos y empresas de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con ellos salvo autorización expresa de OFAC. El Tesoro advirtió además que instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones significativas con los designados podrían quedar expuestas a sanciones secundarias, incluida la restricción o prohibición para mantener cuentas corresponsales dentro del sistema bancario estadounidense.

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Un avión Airbus A340-300 de Mahan Air, la aerolínea iraní sancionada por Estados Unidos, se desplaza por el aeropuerto de Düsseldorf, Alemania (REUTERS/Archivo)

Las sanciones fueron impuestas al amparo de la Orden Ejecutiva 13224, utilizada por Washington para actuar contra organizaciones terroristas y quienes les brinden apoyo material, financiero o tecnológico.