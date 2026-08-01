Entretenimiento
Agregar Infobae enGoogle

Jacob Batalon rompió el silencio sobre su regreso a Spider-Man y sorprendió con una confesión

En una entrevista con el podcast The Zach Sang Show, el actor reveló que nunca imaginó volver a interpretar a Ned Leeds, recordó cómo consiguió el papel original y habló del vínculo que mantiene con Tom Holland y Zendaya

La nueva película protagonizada por Tom Holland se desarrolla en un mundo donde nadie recuerda la identidad de Peter Parker
Guardar

Jacob Batalon volvió como Ned Leeds en Spider-Man: Brand New Day y contó en el Zach Sang Show cómo vive el regreso al universo de Spider-Man, cinco años después de No Way Home, en una etapa marcada también por cambios personales y profesionales.

El actor subrayó que Brand New Day ofrece, por primera vez, una mirada a Ned completamente independiente de la influencia de Parker. Para Batalon, ese fue un cambio central en el personaje desde Homecoming: ahora se relaciona con Spider-Man como un admirador, sin recordar que alguna vez fue el mejor amigo de la persona detrás de la máscara.

PUBLICIDAD

“Descubrimos que no era alguien celoso ni fascinado por el superhéroe. Era alguien que simplemente quería estar para su hermano”, recordó. Esa dinámica, según el actor, rompe con el arquetipo del héroe masculino solitario y emocionalmente cerrado que dominó décadas de cine de acción.

La química del elenco

La química entre Batalon, Holland y Zendaya —que el actor calificó como difícil de fabricar en una industria donde el profesionalismo muchas veces reemplaza al afecto real— se gestó desde aquella primera prueba en un depósito secreto de Burbank.

PUBLICIDAD

En aquel entonces, Batalon llegó en primera clase por primera vez en su vida, pidió una vodka soda y terminó tirando al suelo una botella de agua que hacía las veces de la Estrella de la Muerte de Lego.

La química entre Jacob Batalon, Tom Holland y Zendaya nació en la primera prueba de casting de Spider-Man en Burbank (REUTERS)
La química entre Jacob Batalon, Tom Holland y Zendaya nació en la primera prueba de casting de Spider-Man en Burbank (REUTERS)

“Pensé que había arruinado todo. Pero Tom y yo no parábamos de reírnos, y creo que eso fue exactamente lo que les interesó”, contó en el Zach Sang Show. Esa noche, en su habitación de hotel, vio ganar a los Los Ángeles Lakers con un joven D’Angelo Russell y lo tomó como una señal. De hecho, obtuvo el papel.

Diez años después de ese casting, Batalon reconoce que una generación entera creció mientras se rodaban estas películas. La llegada de Sadie Sink al elenco de Brand New Day —quien declaró públicamente que este Spider-Man fue “el de su infancia”— lo dejó con una sensación agridulce. “Tenemos 30 años. No es que seamos viejos, pero pensar que un chico de 10 años creció mientras nosotros filmábamos estas películas es una locura”, admitió.

Producción, pareja y finanzas

Fuera del universo de los superhéroes, Batalon habló en el Zach Sang Show sobre su experiencia como productor ejecutivo de Reginald the Vampire, la serie de televisión que le mostró la diferencia entre filmar una película y sostener una producción semanal.

El actor reveló que su primer cheque de Marvel fue destinado a saldar una deuda de USD 25.000 con el IRS y que hoy invierte en cartas de Pokémon (REUTERS)
El actor reveló que su primer cheque de Marvel fue destinado a saldar una deuda de USD 25.000 con el IRS y que hoy invierte en cartas de Pokémon (REUTERS)

Grabó un episodio entero con un orzuelo en el ojo —el resultado del estrés y el insomnio— que creció de manera visible a lo largo de esa semana de rodaje. “No podíamos detener el ritmo. Se quedó en la serie”, recordó entre risas.

El actor también habló sobre su compromiso sentimental con una persona que describe como su ancla en un período de su vida en que, según sus propias palabras, transitaba un camino “imprudente”.

“Ella estuvo dispuesta a ver lo bueno en mí cuando yo mismo no era capaz de verlo”, declaró Batalon. La estabilidad que encontró en esa relación, sumada al ejemplo silencioso de Holland y Zendaya para manejar la exposición pública con calma, lo llevó a un punto de serenidad que atribuye también al paso del tiempo y a haber atravesado etapas difíciles.

Sobre sus finanzas, el actor se mostró con humor: el primer cheque de Marvel fue directo al fisco. “Le debía USD 25.000 al IRS. Chau”. Con el tiempo, las zapatillas cedieron el lugar a los relojes y, sobre todo, a las cartas de Pokémon, en las que lleva invertida una cantidad que ya roza las 10 mil por carta individual.

Su estrategia es clara: comprar en caída, consolidar con intercambios y mantener posición hasta el aniversario siguiente de la franquicia, cuando los precios históricamente repuntan.

El regreso de Ned Leeds

Spider-Man: Brand New Day, dirigida por Destin Daniel Cretton, tendrá un rodaje más técnico, con efectos prácticos y un final abierto, según Jacob Batalon (Chuck Zlotnick/Columbia Pictures)
Spider-Man: Brand New Day, dirigida por Destin Daniel Cretton, tendrá un rodaje más técnico, con efectos prácticos y un final abierto, según Jacob Batalon (Chuck Zlotnick/Columbia Pictures)

Spider-Man: Brand New Day, dirigida por Destin Daniel Cretton, llega a las salas de cine con un rodaje que Batalon describió como más técnico y consciente que los anteriores, con énfasis en efectos prácticos y con Holland presente en el traje durante las escenas de actuación, incluso cuando no era estrictamente necesario.

El actor no confirmó si habrá una quinta entrega, aunque señaló que el final de Brand New Day deja la historia abierta de manera deliberada.

Temas Relacionados

Jacob BatalonTom HollandSpider-ManMarvelZendayaNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un concierto de heavy metal en el hospital: así hicieron realidad el sueño de un paciente en Canadá

Ante el delicado estado de salud de Tim Berry, una banda de Ottawa llevó su espectáculo hasta el centro médico para que pudiera vivir la experiencia completa

Un concierto de heavy metal en el hospital: así hicieron realidad el sueño de un paciente en Canadá

La infancia más dolorosa de Shania Twain sale a la luz en su álbum más personal

Pobreza extrema, abuso, miedo escénico y una huida planificada a los 13 años son el material con el que la cantante construyó Little Miss Twain, según contó en una entrevista para el podcast Fashion Neurosis

La infancia más dolorosa de Shania Twain sale a la luz en su álbum más personal

Autoridades inspeccionaron una propiedad de Linda Blair, actriz de ‘El Exorcista’, donde habría más de 100 perros

La actriz que encarnó a Regan MacNeil en el clásico de terror se pronunció después del operativo

Autoridades inspeccionaron una propiedad de Linda Blair, actriz de ‘El Exorcista’, donde habría más de 100 perros

“La odisea” supera los USD 700 millones en taquilla mundial y consolida a Christopher Nolan entre los mayores éxitos de 2026

El largometraje protagonizado por Matt Damon debutó el 17 de julio y logró esa marca gracias a su desempeño en 81 mercados, impulsado por funciones IMAX y una distribución simultánea que fortaleció su rendimiento fuera de Norteamérica

“La odisea” supera los USD 700 millones en taquilla mundial y consolida a Christopher Nolan entre los mayores éxitos de 2026

Courtney Clenney, la modelo de OnlyFans acusada de matar a su novio, llega a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía

La creadora de contenido permanecía detenida desde 2022 por la muerte de Christian Obumseli. Ella argumentaba que actuó en defensa propia

Courtney Clenney, la modelo de OnlyFans acusada de matar a su novio, llega a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía

DEPORTES

Impacto en el fútbol femenino: Yamila Rodríguez regresó a la Argentina y se convirtió en refuerzo de Talleres de Córdoba

Impacto en el fútbol femenino: Yamila Rodríguez regresó a la Argentina y se convirtió en refuerzo de Talleres de Córdoba

Así están las tablas de la Liga Profesional, la de Promedios y la Anual camino a las copas internacionales de 2027

Estudiantes de Río Cuarto y Banfield igualaron sin goles en una final anticipada por la Permanencia

Los 19 fichajes que se confirmaron durante el último día del mercado de pases del fútbol argentino en pleno Torneo Clausura

El encuentro de cuatro futbolistas de la selección argentina en Ibiza en medio del mercado de pases europeo

TELESHOW

Lollapalooza Chicago 2026: la noche consagratoria de Charli XCX y el feat de Smashing Pumpkins con Olivia Rodrigo

Lollapalooza Chicago 2026: la noche consagratoria de Charli XCX y el feat de Smashing Pumpkins con Olivia Rodrigo

El orgullo de Thelma Fardin por el nuevo proyecto de Nico Riera: “Este pibe tiene la capacidad de creer y crear”

La escandalosa pelea en Gran Hermano por la que piden la expulsión de una participante: “La queremos afuera”

La Joaqui, a pocos días de anunciar su separación de Luck Ra: “Nunca más en la vida le creo nada a un hombre”

Murió Enrique Otranto, actor de Nano, Historias mínimas, Los buscas de siempre y figura del cine, el teatro y la TV

INFOBAE AMÉRICA

Un estudio revela que el colesterol “malo” causó 3,6 millones de muertes en 2023: el avance en América Latina

Un estudio revela que el colesterol “malo” causó 3,6 millones de muertes en 2023: el avance en América Latina

La Fiscalía de El Salvador captura a personas vinculadas a una red que distribuía cocaína, marihuana y metanfetaminas

Guatemala: El municipio de San Lucas Sacatepéquez celebrará el 9 de agosto el Festival del Atol de Elote

El “mensaje secreto” de las abejas reina que fue descifrado en Panamá

Caso Riverside y “Pecho de Rata”: jueza denuncia intento de soborno en audiencia clave en Costa Rica