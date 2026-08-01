Jacob Batalon rompió el silencio sobre su regreso a Spider-Man y sorprendió con una confesión

La nueva película protagonizada por Tom Holland se desarrolla en un mundo donde nadie recuerda la identidad de Peter Parker

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Jacob Batalon volvió como Ned Leeds en Spider-Man: Brand New Day y contó en el Zach Sang Show cómo vive el regreso al universo de Spider-Man, cinco años después de No Way Home, en una etapa marcada también por cambios personales y profesionales.

El actor subrayó que Brand New Day ofrece, por primera vez, una mirada a Ned completamente independiente de la influencia de Parker. Para Batalon, ese fue un cambio central en el personaje desde Homecoming: ahora se relaciona con Spider-Man como un admirador, sin recordar que alguna vez fue el mejor amigo de la persona detrás de la máscara.

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“Descubrimos que no era alguien celoso ni fascinado por el superhéroe. Era alguien que simplemente quería estar para su hermano”, recordó. Esa dinámica, según el actor, rompe con el arquetipo del héroe masculino solitario y emocionalmente cerrado que dominó décadas de cine de acción.

La química del elenco

La química entre Batalon, Holland y Zendaya —que el actor calificó como difícil de fabricar en una industria donde el profesionalismo muchas veces reemplaza al afecto real— se gestó desde aquella primera prueba en un depósito secreto de Burbank.

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En aquel entonces, Batalon llegó en primera clase por primera vez en su vida, pidió una vodka soda y terminó tirando al suelo una botella de agua que hacía las veces de la Estrella de la Muerte de Lego.

La química entre Jacob Batalon, Tom Holland y Zendaya nació en la primera prueba de casting de Spider-Man en Burbank (REUTERS)

“Pensé que había arruinado todo. Pero Tom y yo no parábamos de reírnos, y creo que eso fue exactamente lo que les interesó”, contó en el Zach Sang Show. Esa noche, en su habitación de hotel, vio ganar a los Los Ángeles Lakers con un joven D’Angelo Russell y lo tomó como una señal. De hecho, obtuvo el papel.

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Diez años después de ese casting, Batalon reconoce que una generación entera creció mientras se rodaban estas películas. La llegada de Sadie Sink al elenco de Brand New Day —quien declaró públicamente que este Spider-Man fue “el de su infancia”— lo dejó con una sensación agridulce. “Tenemos 30 años. No es que seamos viejos, pero pensar que un chico de 10 años creció mientras nosotros filmábamos estas películas es una locura”, admitió.

Producción, pareja y finanzas

Fuera del universo de los superhéroes, Batalon habló en el Zach Sang Show sobre su experiencia como productor ejecutivo de Reginald the Vampire, la serie de televisión que le mostró la diferencia entre filmar una película y sostener una producción semanal.

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El actor reveló que su primer cheque de Marvel fue destinado a saldar una deuda de USD 25.000 con el IRS y que hoy invierte en cartas de Pokémon (REUTERS)

Grabó un episodio entero con un orzuelo en el ojo —el resultado del estrés y el insomnio— que creció de manera visible a lo largo de esa semana de rodaje. “No podíamos detener el ritmo. Se quedó en la serie”, recordó entre risas.

El actor también habló sobre su compromiso sentimental con una persona que describe como su ancla en un período de su vida en que, según sus propias palabras, transitaba un camino “imprudente”.

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“Ella estuvo dispuesta a ver lo bueno en mí cuando yo mismo no era capaz de verlo”, declaró Batalon. La estabilidad que encontró en esa relación, sumada al ejemplo silencioso de Holland y Zendaya para manejar la exposición pública con calma, lo llevó a un punto de serenidad que atribuye también al paso del tiempo y a haber atravesado etapas difíciles.

Sobre sus finanzas, el actor se mostró con humor: el primer cheque de Marvel fue directo al fisco. “Le debía USD 25.000 al IRS. Chau”. Con el tiempo, las zapatillas cedieron el lugar a los relojes y, sobre todo, a las cartas de Pokémon, en las que lleva invertida una cantidad que ya roza las 10 mil por carta individual.

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Su estrategia es clara: comprar en caída, consolidar con intercambios y mantener posición hasta el aniversario siguiente de la franquicia, cuando los precios históricamente repuntan.

El regreso de Ned Leeds

Spider-Man: Brand New Day, dirigida por Destin Daniel Cretton, tendrá un rodaje más técnico, con efectos prácticos y un final abierto, según Jacob Batalon (Chuck Zlotnick/Columbia Pictures)

Spider-Man: Brand New Day, dirigida por Destin Daniel Cretton, llega a las salas de cine con un rodaje que Batalon describió como más técnico y consciente que los anteriores, con énfasis en efectos prácticos y con Holland presente en el traje durante las escenas de actuación, incluso cuando no era estrictamente necesario.

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El actor no confirmó si habrá una quinta entrega, aunque señaló que el final de Brand New Day deja la historia abierta de manera deliberada.