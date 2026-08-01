Un ex asesor del líder supremo dijo que Irán destruirá infraestructura crítica del Golfo si EEUU lanza nuevos ataques

Irán amenazó con lanzar una contundente respuesta si es atacado por EEUU (Majid Asgaripour/WANA ia REUTERS)

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En medio de la incertidumbre sobre posibles nuevos ataques de Estados Unidos contra objetivos del régimen iraní, Mohammad Marandi, figura cercana a la República Islámica y exasesor del líder supremo Ali Khamenei, amenazó este sábado con ataques devastadores contra Qatar, Arabia Saudí, Kuwait, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, y añadió que también podrían verse afectados Omán, Israel y quizá Jordania si se golpea la infraestructura civil de Teherán. Además, llamó a la población de esos países a prepararse para evacuar de inmediato.

“A juzgar por las declaraciones de la Administración Trump, parece totalmente posible que, tras meses de amenazas bárbaras, esta noche sea la última noche de normalidad en Qatar, Arabia Saudí, Kuwait, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos y quizá también en Omán”, escribió Marandi en X.

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Y agregó: “Si se llevan a cabo ataques contra la infraestructura civil de Irán, la infraestructura crítica de estos regímenes aliados, junto con la del régimen sionista y quizás también la de Jordania, quedará destruida (...) La población de estos regímenes debe prepararse inmediatamente para la evacuación”.

En paralelo, el general de división Ali Abdolahi, comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, advirtió que los países musulmanes deben revisar su cooperación militar con Estados Unidos. También afirmó que cualquier país que se convierta en escudo de Washington “arderá en el fuego de la guerra”.

E tanto, en este clima de creciente incertidumbre, la Embajada de Estados Unidos en Israel actualizó durante el día su alerta de viaje y recomendó a los ciudadanos estadounidenses considerar la salida del país por el aumento de la tensión, o estar preparados para marcharse si se produce una escalada.

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EEUU emitió una alerta a sus ciudadanos en Medio Oriente (X)

Las embajadas de Estados Unidos en Jordania, Egipto, Qatar, Arabia Saudí e Irak emitieron avisos similares. Al mismo tiempo, un funcionario israelí dijo a CBS que Israel no conoce una decisión para reanudar por completo la actividad militar y que no ha recibido ninguna petición para sumarse a una acción militar contra Irán.

Abdolahi acusó a Washington de avanzar a un ritmo creciente hacia una escalada generalizada de la guerra en Medio Oriente. Según su declaración, Estados Unidos utiliza el capital, la riqueza, las infraestructuras vitales y los recursos estratégicos de los países de la zona como escudo para su ejército y para reforzar a Israel.

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El militar iraní aseguró además que Teherán y el llamado Eje de la Resistencia han alterado el equilibrio de poder regional. A su juicio, la incapacidad de Washington para imponer sus objetivos contra Irán llevó a Estados Unidos e Israel a librar la guerra desde detrás de las trincheras de los países musulmanes.

En ese mismo contexto, el Ejército de Kuwait afirmó este viernes que interceptó ataques iraníes con drones. El texto añade que Teherán no había anunciado esa ofensiva.

Donald Trump dijo el viernes en Camp David, Maryland, que está perdiendo la fe en los negociadores iraníes. “Estoy perdiendo la fe en ellos porque mienten y tergiversan”, afirmó, antes de añadir: “Los estaremos golpeando muy fuerte”.

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Donald Trump puso en duda el avance de las negociaciones con Irán y advirtió que podría haber nuevos ataques (REUTERS/Daniel Heuer)

El presidente situó el detonante inmediato en un ataque con misiles lanzado por Irán esta semana contra fuerzas estadounidenses en Jordania. Según sus palabras, ese hecho puso fin a varios días de pausa en los combates y ocurrió cuando había contactos en marcha a través de intermediarios.

Trump sostuvo que esas gestiones continúan con la participación del vicepresidente JD Vance, Steve Witkoff, Jared Kushner y Marco Rubio. Pese a ello, dejó claro que espera nuevos choques y que da por posible un empeoramiento del conflicto.

El mensaje iraní cerró cualquier sensación de normalidad en los países mencionados. La advertencia dibuja un escenario en el que un ataque contra instalaciones civiles de Irán obligaría a sus vecinos a prepararse para una evacuación inmediata.

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