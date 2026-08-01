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Con qué frecuencia se debe reiniciar el celular para protegerlo de ciberataques

Expertos en ciberseguridad recomiendan reiniciar el teléfono para interrumpir procesos maliciosos

Primer plano de una mano con un dedo presionando el símbolo de apagado iluminado en la pantalla oscura de un teléfono móvil moderno.
Reiniciar el celular cada día fortalece la seguridad frente a amenazas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La práctica de reiniciar el teléfono móvil de forma regular se ha convertido en una de las recomendaciones más valoradas por expertos en ciberseguridad y fabricantes tecnológicos. Aunque la mayoría de los usuarios solo opta por apagar y encender el dispositivo ante fallos visibles, incorporar este hábito en la rutina diaria puede aportar beneficios sustanciales tanto en el rendimiento como en la protección de la información personal almacenada en el aparato.

De acuerdo con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y especialistas en protección digital, reiniciar el teléfono interrumpe procesos en segundo plano, muchos de los cuales están relacionados con software espía o aplicaciones no autorizadas.

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La simple acción de apagar y volver a encender el dispositivo dificulta la labor de los ciberdelincuentes, ya que algunos programas maliciosos requieren tiempo para establecerse y extraer información sensible. Este proceso corta su actividad y reduce la posibilidad de espionaje o filtración de datos.

Manos sostienen un teléfono celular con aplicación de pagos en pantalla. Un dedo índice toca la pantalla. Fondo con personas desenfocadas.
La NSA y fabricantes advierten que el reinicio regular previene el espionaje digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, este hábito contribuye a la instalación de parches y actualizaciones de seguridad, reforzando la protección del sistema operativo y reduciendo la exposición ante nuevas vulnerabilidades. Diversos fabricantes y organismos de seguridad han intensificado sus campañas informativas sobre los beneficios de este gesto, en especial ante el incremento de los ciberataques y la sofisticación creciente de los sistemas operativos móviles.

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¿Con qué frecuencia conviene reiniciar el teléfono?

La recomendación general de los expertos en ciberseguridad es reiniciar el teléfono al menos una vez al día. Si bien algunos usuarios consideran que esta frecuencia puede parecer excesiva, los especialistas aseguran que el hábito fortalece la seguridad y favorece el rendimiento del aparato.

En caso de no querer hacerlo diariamente, un reinicio semanal también reporta beneficios notorios, aunque la protección no será tan robusta ante amenazas persistentes.

Joven con camiseta azul clara, sentado en un banco de madera en un parque, sostiene un teléfono celular con una aplicación de chat abierta.
El hábito de apagar y encender el celular facilita la instalación de actualizaciones de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios directos del reinicio frecuente

La acción regular de reiniciar el teléfono ofrece ventajas concretas. Por un lado, elimina procesos innecesarios: cerrar aplicaciones abiertas y liberar memoria RAM contribuye a que el aparato mantenga un funcionamiento ágil. Además, optimiza el rendimiento general, previniendo bloqueos, episodios de lentitud y congelamientos asociados a la acumulación de procesos.

Otro beneficio clave consiste en la facilidad para instalar actualizaciones pendientes. El reinicio permite que tanto el sistema operativo como las aplicaciones apliquen parches de seguridad y mejoras que, en muchos casos, no se actualizan automáticamente.

Recomendaciones de los fabricantes y opciones automatizadas

Empresas como Samsung insisten en la importancia de reiniciar periódicamente el teléfono para prevenir problemas comunes, como bloqueos inesperados o bajo rendimiento. La compañía destaca que muchas incidencias se resuelven con un simple reinicio, lo que evita visitas innecesarias al servicio técnico.

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone negro con la pantalla 'Reiniciando...' y un icono de carga. Al fondo, un portátil, una taza y un libro borrosos.
El reinicio corta la actividad de software espía que opera en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los teléfonos Galaxy, existe la posibilidad de programar reinicios automáticos en horarios específicos, garantizando que el mantenimiento se realice sin depender de la memoria del usuario. Esta función resulta especialmente útil para quienes desean mantener su dispositivo en óptimas condiciones sin interrupciones.

Para configurar un reinicio automático (en los teléfonos que disponen de esta opción), el usuario debe acceder a los Ajustes, seleccionar la opción Mantenimiento y batería o Funciones de accesibilidad, y activar el reinicio programado eligiendo horario y días preferidos. El teléfono puede reiniciarse cuando detecta problemas de rendimiento o en horarios de bajo uso, como la madrugada.

Consejos complementarios para el cuidado del dispositivo

Los especialistas recomiendan sumar otras prácticas para maximizar la seguridad y el rendimiento del celular: cerrar aplicaciones no utilizadas para no sobrecargar la memoria, mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas, evitar la instalación de software de fuentes no oficiales y activar siempre las opciones de seguridad y bloqueo, como el PIN o los sistemas biométricos.

Primer plano de manos sosteniendo un celular Samsung negro, con la pantalla mostrando la opción "Reiniciar". Un periódico y una taza de café están al fondo.
Incorporar el reinicio en la rutina diaria mejora el funcionamiento y la protección del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación del reinicio periódico como parte de la rutina de uso del teléfono móvil no solo mejora el funcionamiento, también incrementa la protección frente a amenazas digitales. En un contexto de crecientes riesgos y evolución constante de los métodos de ataque, adoptar esta sencilla medida puede marcar una diferencia significativa en la seguridad personal y en la integridad de la información almacenada en el dispositivo.

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