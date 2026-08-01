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Savannah Guthrie pide ayuda para hallar a su madre tras supuestas notas de rescate: “Por favor, tráiganla a casa”

La familia de Nancy Guthrie, de 84 años, renovó el pedido de pistas a seis meses de su desaparición, mientras los investigadores intentan identificar a los autores de una carta que reclamaba un pago y de otra que aseguraba que la mujer murió poco después de ser llevada

El FBI investiga la desaparición de Nancy Guthrie como un secuestro con pedido de rescate desde que fue vista por última vez cerca de Tucson el 31 de enero (Charles Sykes/Invision/AP).
El FBI investiga la desaparición de Nancy Guthrie como un secuestro con pedido de rescate desde que fue vista por última vez cerca de Tucson el 31 de enero (Charles Sykes/Invision/AP).
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La copresentadora de Today, Savannah Guthrie, volvió a pedir ayuda pública para encontrar respuestas sobre la desaparición de su madre Nancy después de que las autoridades de Arizona difundieran dos notas de rescate, una de las cuales afirma que la mujer de 84 años murió poco después del secuestro.

La familia ofrece una recompensa de USD 1 millón por información que permita recuperar a Nancy Guthrie, a la que se suma otra del FBI de hasta USD 100.000. La investigación no tiene detenidos ni sospechosos identificados, pese a que se revisaron imágenes de vigilancia, se hicieron análisis de ADN y se multiplicaron los llamados públicos para obtener pistas.

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Según CBS News, Nancy Guthrie fue vista por última vez en su casa cerca de Tucson el 31 de enero y su desaparición fue denunciada al día siguiente. El FBI sostiene que el caso se investiga como un secuestro con pedido de rescate.

Savannah Guthrie publicó un nuevo mensaje en redes sociales junto a una foto de su madre. “Hemos vivido cada momento, cada respiración y cada latido en angustia y desesperación desde entonces”, escribió.

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En el mismo texto agregó: “Cada día nos levantamos e intentamos ser fuertes y seguir adelante, porque eso es lo que nuestra alegre y resiliente madre nos enseñó a hacer. Pero que no haya dudas: nuestros corazones están destrozados”.

La familia de Nancy Guthrie ofrece una recompensa de USD 1 millón y el FBI suma hasta USD 100.000 por información sobre el caso (NBC/Today/REUTERS).
La familia de Nancy Guthrie ofrece una recompensa de USD 1 millón y el FBI suma hasta USD 100.000 por información sobre el caso (NBC/Today/REUTERS).

Las notas exigieron millones en bitcoin y luego afirmaron que la víctima había muerto

La Oficina del Sheriff del Condado de Pima difundió las dos notas con la expectativa de que alguien reconozca el modo de escribir de quien las redactó. De acuerdo con el organismo, los mensajes contienen “características lingüísticas distintivas”, con elecciones de palabras, sintaxis y giros que podrían ser identificables para alguien cercano al autor, precisó NBC News.

La primera nota fue enviada el 2 de febrero a la línea de denuncias de KOLD-TV, una afiliada local de CBS en Tucson. Estaba dirigida a Savannah Guthrie y exigía USD 4 millones en bitcoin antes de las 17:00 del 5 de febrero.

El texto añadía que, si el pago no se hacía de inmediato, la suma subiría a USD 6 millones y fijaba una fecha límite final para el 9 de febrero a las 17:00. A su vez, el autor advertía: “No jueguen, las fuerzas de seguridad no podrán ayudarlos”.

Esa primera nota incluía además dos referencias sobre la escena del secuestro: que había un reloj inteligente blanco en el suelo al pie de la cama de Nancy Guthrie y que la luz blanca del patio trasero había sido destruida. Las autoridades también informaron que una línea vinculada al modo de pago fue tachada por razones de investigación.

Primer plano de dos mujeres sonrientes, Savannah Guthrie a la izquierda con chaqueta de mezclilla y Nancy Guthrie a la derecha con un cárdigan gris, al aire libre
La primera nota de rescate exigió USD 4 millones en bitcoin y advirtió que el monto subiría a USD 6 millones si no se pagaba antes del plazo fijado (Reuters).

La segunda nota fue enviada cuatro días después al mismo medio local y estaba dirigida a la familia. Allí los autores afirmaron: “No comprendimos del todo la gravedad de su condición física. Nunca quisimos lastimarla, esa no era nuestra intención”.

El mensaje seguía con la afirmación más grave del caso: “Murió poco después de que la tomáramos. Creemos que fue por un problema cardíaco. Ahora descansa en paz en la naturaleza”.

En la misma nota explicaron: “Nada de lo que ustedes hubieran podido hacer habría cambiado el desenlace. Queremos que su familia lo sepa y esperamos que todos puedan encontrar paz. Lo sentimos de verdad”.

Los investigadores apuestan a que alguien reconozca al autor de los mensajes

El sheriff del condado de Pima Chris Nanos dijo a NBC News que la difusión de las cartas busca llegar a alguien que sepa quién escribió esos mensajes: “Todos los investigadores están de acuerdo: hay alguien ahí afuera que sabe algo. Saben quién hizo esto”.

Las autoridades sostiene que un amigo, familiar, compañero de trabajo, compañero de estudios o conocido puede reconocer esos patrones de expresión. Nanos expresó que la policía quiere escuchar a cualquier persona del entorno del posible responsable: “Simplemente queremos que nos contacten. Las notas hablan por sí solas”.

Según investigadores citados por CBS News, ambas notas fueron probablemente enviadas por la persona o el grupo que secuestró a Nancy Guthrie. Los dos mensajes salieron desde la misma dirección IP.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pima difundió las cartas porque cree que el estilo lingüístico y la letra pueden permitir identificar al autor (NBC/Today/REUTERS).
La Oficina del Sheriff del Condado de Pima difundió las cartas porque cree que el estilo lingüístico y la letra pueden permitir identificar al autor (NBC/Today/REUTERS).

El ex agente supervisor especial del FBI Jason Pack dijo a NBC News que no hay suficiente texto para inferir la edad o la formación escolar del autor, pero sí indicios de que fue escrito por un hablante nativo de inglés.

Asimismo, señaló que el lenguaje se parece al de alguien habituado a redactar correos de oficina, por expresiones como “dinero por la cantidad de” o “pago que deberá ser efectuado por”, una formulación que contrasta con amenazas que parecen tomadas de la televisión.

Savannah Guthrie sostuvo en marzo que creía que las notas eran auténticas y que la familia había respondido a esos mensajes. Tras la segunda carta, había dicho en Instagram: “Recibimos su mensaje y entendemos. Les rogamos ahora que nos devuelvan a nuestra madre... Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos”.

En su publicación más reciente, la conductora pidió que se presente cualquiera que reconozca la letra de las notas o haya notado “algo diferente, extraño, preocupante o inusual”. También remarcó que las denuncias pueden hacerse de forma anónima y que “la recompensa está disponible”.

Guthrie escribió además que su familia pasa “cada momento de vigilia pensando en ella, extrañándola y buscándola” y que quiere saber qué ocurrió “para poder darle la dignidad de una despedida adecuada, una celebración de su extraordinaria vida”. El mensaje cerró con una súplica: “Por favor. Tráiganla a casa”.

La investigación sigue a cargo de una fuerza conjunta integrada por agentes del condado de Pima y del FBI. La línea del FBI para aportar información es 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324).

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