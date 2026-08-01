Suki Waterhouse nunca vio “Crepúsculo” pese a ocho años de relación con Robert Pattinson

Suki Waterhouse reveló en el podcast In Your Dreams With Owen Thiele que nunca vio ninguna de las cinco películas de "Crepúsculo" pese a su relación de ocho años con Robert Pattinson

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Suki Waterhouse admitió que nunca vio Crepúsculo pese a llevar ocho años de relación con Robert Pattinson, el actor que dio vida al vampiro Edward Cullen en la saga más popular de la última década. La revelación surgió durante una entrevista con el podcast In Your Dreams With Owen Thiele, donde la cantante respondió sin rodeos cuando le preguntaron de qué equipo era.

“¿Sos team Edward o team Jacob?”, le preguntó el conductor Owen Thiele. Waterhouse lo sorprendió al admitir que nunca había visto la saga. “¿En serio?”, repreguntó él, incrédulo. “No”, confirmó la actriz.

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Pese a no haber visto ninguna de las películas, Waterhouse aclaró que, de todos modos, elegiría a Edward. “Obviamente soy del equipo Edward”, dijo entre risas, y reconoció que dudó un instante antes de responder. “Me dije: espera, no me puedo equivocar en esto”, bromeó ante el conductor, según reportó Entertainment Weekly.

“Lo voy a ver un día”

La cantante explicó que no planea ver la saga en solitario. Según detalló ante Entertainment Weekly, quiere hacerlo con compañía y comentarios en vivo. “Lo voy a ver con Pattinson, o lo voy a ver con vos, pero quiero que alguien hable. No me voy a sentar a ver la película sola”, le dijo a Thiele.

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Suki Waterhouse dijo que, aunque no vio "Crepúsculo", elegiría al team Edward, el personaje que Robert Pattinson interpretó en la saga (REUTERS/Mario Anzuoni)

El conductor se ofreció como acompañante y le advirtió que habla durante toda la película. Lejos de molestarse, Waterhouse respondió que eso es exactamente lo que busca. “Quiero comentarios, no quiero sentarme a ver”, explicó.

La franquicia que Waterhouse todavía no consumió fue, sin embargo, el trampolín de la carrera de su pareja. Pattinson protagonizó las cinco entregas de Crepúsculo entre 2008 y 2012, films que recaudaron más de 3.300 millones de dólares en todo el mundo y lo convirtieron en una figura global. Desde entonces, el actor construyó una trayectoria que abarca desde producciones independientes como El faro y Good Time: viviendo al límite hasta blockbusters como The Batman y La Odisea.

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El propio Pattinson reflexionó sobre ese legado en una entrevista con la BBC el año pasado. “Me resulta extraño que la gente siga hablando de eso. Crepúsculo fue hace mucho tiempo. El hecho de que todavía lo mencionen significa que hicimos algo bien”, dijo el actor, según recogió Entertainment Weekly.

Pattinson como director improvisado

Más allá de la anécdota sobre Crepúsculo, la entrevista con In Your Dreams también dejó otro momento para el recuerdo. Waterhouse contó que Pattinson suele ayudarla a preparar self-tapes para audiciones de actuación, aunque con resultados que, según ella, rozan lo cinematográfico.

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Robert Pattinson protagonizó las cinco entregas de "Crepúsculo" entre 2008 y 2012, una franquicia que recaudó más de 3.300 millones de dólares en el mundo

“A veces se pone muy creativo con la cámara, quiere moverse por toda la casa”, relató. Y recordó puntualmente un video que filmaron juntos en el que Pattinson la situó en el baño, con el plano inicial en sus tobillos, y luego la hizo girar hacia el espejo mientras se subía los pantalones. “No lo mandé como audición, pero pensé que podría editarlo, ponerle una canción y subirlo a mi Instagram”, bromeó, de acuerdo con lo reportado por Entertainment Weekly.

Waterhouse describió a su pareja como alguien completamente absorbido por la imagen. “Se metió tanto en eso. Es increíble. Es un director”, dijo.

La cantante de Good Looking, conocida además por su participación en Assassination Nation, mostró en la conversación una faceta más ligada al mundo actoral.

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Al margen de los detalles sobre Pattinson, Waterhouse dejó en claro que sigue activa en las búsquedas de roles y que valora la mirada de su pareja a la hora de preparar materiales para los castings. “Siempre es muy bueno cuando él me ayuda”, reconoció ante Thiele en el podcast.