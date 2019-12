En dos semanas llegará a los cines Star Wars: El Ascenso de Skywalker (Star Wars: The Rise of Skywalker), la última película de la saga que comenzó hace más de 40 años en una galaxia muy, muy lejana. Como se había anticipado anteriormente, Star Wars Battlefront II celebrará el estreno con contenido inspirado en la película dirigida por J.J. Abrams, pero no son las únicas novedades que anunció el título esta semana.