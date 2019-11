Quién aún tiene un futuro incierto es el entrenador de SKT, Kim “kkOma” Jeong-gyun. El coach de SKT es el único con tres Copas del Invocador (el máximo trofeo de League of Legends) y esta en la organización desde el 2013. Aún no renovó contrato y está disponible en el mercado. SKT podría renovarlo si quisiera ya que el equipo no lo despidió formalmente, pero si algún equipo estuviera interesado, no tendría que abonar una rescisión por el.