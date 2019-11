Esta será la tercera edición del mundial. Además de Clash Royale, Supercell cuenta con Clash of Clans y Brawl Stars como sus apuestas mas importantes en los deportes electrónicos de celulares. Hace algunas semanas la empresa sorprendió con la noticia de que Clash of Clans, un juego que se encuentra en el mercado desde agosto del 2012, iba a celebrar una copa mundial, la Clash of Clans World Championship en la ESL One de Hamburgo con una premiación de 1 millón de dólares. Según Supercell, la idea no fue aprovechar la importancia que Clash Royale ganó como esports mostrando otros juegos de la compañía, sino profesionalizar las competencias que los usuarios del juego ya venían realizando de forma amateur.