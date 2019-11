Justo después de Episodio VI y la caída del Imperio es donde se sitúa The Mandalorian, la nueva serie exclusiva de Disney+ protagonizada por Pedro Pascal (Narcos, Game of Thrones). La historia a cargo de Jon Favreau (Iron Man, El Rey León) se centra en un cazarrecompensas para mostrar un costado más crudo de la franquicia y revelar por primera vez el estado de la galaxia muy, muy lejana en ese momento en particular.