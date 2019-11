Star Wars: Battlefront II anunció contenido oficial inspirado en la nueva película, Star Wars: El Ascenso de Skywalker (Star Wars: The Rise of Skywalker) justo para acompañar el estreno en diciembre. Todavía no se reveló qué novedades tendrá, pero se espera que sean mapas, modos de juego y cosméticos que tengan que ver con la película y los nuevos atuendos de los personajes principales. El título creado por Electronic Arts y DICE se lanzó originalmente en noviembre de 2017 y ha tenido diferentes actualizaciones en estos dos años, con grandes eventos que celebran con los estrenos de cada nueva película.