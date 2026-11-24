Los jugadores del Real Madrid celebrando el gol de Jude Bellingham (EFE/ Kiko Huesca)

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Se le presentaba gloriosa la noche de Champions al Real Madrid antes siquiera de arrancar el partido, con el liderato al alcance y un pleno de victorias en Europa. Pero el PSV tenía otros planes. Consiguieron los neerlandeses ponerse por delante en el marcador gracias a un penalti que trasformó Perisic. Abonados a la épica de las remontadas, los de Mourinho se convirtieron en un “gigante”, como describió Dani Carvajal la esencia blanca en su competición fetiche, para dar la vuelta al encuentro. Valverde volvió a instaurar las tablas y Bellingham levantó al equipo de la lona con un impecable golazo. Mbappé firmó un doblete y Vinicius puso la guinda. El Real Madrid certificó la victoria con sabor a liderato.

El Santiago Bernabéu ha vuelto a ser territorio inexpugnable. Ocho victorias en ocho partidos han sido suficientes para volver a convertir el templo blanco en el fortín que siempre ha sido. A ello se suma que, tras un inicio de temporada en entredicho, José Mourinho ha conseguido encontrar la sintonizar la melodía que mejor suena para el Real Madrid. En Champions, la competición fetiche del club blanco, los datos se agigantas: pleno de victorias y una lucha por el liderato con el PSG. El PSV, sin embargo, aterrizaba en el estadio de Chamartín dispuesto a romper esa racha de victorias, al menos, en la competición europea.

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Fueron precisamente los neerlandeses quien instauraron el ritmo del partido. Tres arreones fueron suficientes para hacer despertar a los blancos. Vinicius creó la primera ocasión por banda izquierda en su misión por ganarse el perdón de la grada blanca. Vivieron un tira y afloja, ambos pujando por adelantarse primero en el marcador. Dest tuvo una la más peligrosa del PSV. Una ocasión que no tardó en contestar el Real Madrid, primero con un disparo de Vinicius hacia la escuadra que se marchó fuera y después con un balón largo que cazó Mbappé, seguido de Güler, pero que acabaron desaprovechando.

Jude Bellingham celebrando un gol del ante el PSV en Champions (EFE/ Kiko Huesca)

A medida que pasaron los minutos, el partido entró en una sucesión de errores, ataques encallados y torpes por ambas partes, sumado a acciones defensivas destacadas, de esas que gustan a Mourinho, donde hasta los delanteros roban balones. Lo hizo Diomande y Güler y tanto el técnico como la grada no dudaron en agradecérselo. En el ecuador de la primera parte llegó la jugada clave. Mijnans cayó en el área blanca tras una acción con Tchouaméni, que termina con un contraataque del Real Madrid y disparo del Güler que se marchó alta. El jugador del PSV, sin embargo, tardó en levantarse. Pidió penalti y sus suplicas fueron escuchadas. El VAR llamó árbitro y tras revisar la jugada. señaló la pena máxima. Perisic fue el encargado de transformar el disparo desde los once metros y adelantar a los neerlandeses.

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Con un gol en contra, el Real Madrid vagó por el terreno de juego. Buscando a la desesperado un tanto del empate que volviera a poner el duelo en tablas. No fue posible. El descanso llegó sin que el marcador volviera a moverse, obligando al Real Madrid a levantarse en la segunda mitad. Mourinho tuvo claro que no podía afrontar el resto del partido con el mismo equipo y sacó a la artillería pesada. Bellingham, Huijsen y Konaté entraron para ocupar el puesto de Militao, Rüdiger y Tchouaméni. El movimiento tuvo un rápido efecto. Vinicius recibió en banda y puso un centro al segundo palo, que controla Diomande y cede para Güler y este de tacón para Valverde. El uruguayo la enchufó de primera para batir a Kovar y volver a instaurar las tablas.

La remontada del Real Madrid

Mbappé y Güler estuvieron cerca de firmar la remontada, pero no fue posible, se dieron de bruces con el guardameta del PSV, dispuesto a todo con tal de defender su portería. Bellingham lo intentó con un tijera, pero tampoco llegó a la red. Con el equipo blanco lanzado al ataque, Bellingham se sacó un misil de la manga para adelantar al equipo y desatar los cánticos de la grada al ritmo de los Beatle y su Hey Jude. La fiesta se desató en el Santiago Bernabéu que volvía vivir una épica remontada de los suyos. Mbappé puso la guinda con un tercer tanto, para dejar el encuentro visto para sentencia.

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Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Los blancos pujaron por seguir ampliando la ventaja en el marcador. Y lo consiguieron. Mbappé consiguió el siempre tan deseado mano a mano con el portero. Lanzó un bicicleta para intentar engañar a Kovar y firmar el cuarto tanto del Real Madrid. La manita llegó a cargo de Vinicius, que firmó el quinto gol para redimirse. El árbitro señaló el final del partido y certificó la victoria del club blanco en Champions, esa que les acerca un paso más al liderato en la fase de liga.