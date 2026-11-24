Descubre las primeras imágenes de la superproducción que reúne a Matt Damon y Christopher Nolan en una adaptación clásica rodada sin efectos digitales, marcada por la acción real y el desafío físico.

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Samantha Morton, la actriz que interpreta a Circe en La Odisea, reveló que construyó a su personaje a partir de un trauma de violencia sexual del pasado. Lo hizo durante una conferencia de prensa global organizada para hablar sobre la película de Christopher Nolan, moderada por Anthony Breznican.

La intérprete, de 49 años, explicó que decidió no analizar en exceso a la hechicera de la mitología griega antes de ponerse frente a cámara. Según relató, desconocía la historia de La Odisea hasta que leyó el guion por primera vez en una reunión con Nolan.

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Morton contó que interpretó a Circe como una mujer marcada por un episodio de abuso sexual. “Interpreté el trauma de eso, de que había sido violada por hombres en el pasado”, afirmó la actriz.

La actriz Samantha Morton. (Reuters/Isabel Infantes)

La intérprete buscó que su personaje representara a todas las mujeres, sin distinción de nacionalidad ni época. Vinculó esa decisión con situaciones de violencia que continúan en guerras actuales en distintas partes del mundo.

Esta elección interpretativa explica el miedo que transmite Circe cuando un grupo de marineros, liderados por Odiseo, llega a su isla. Morton quiso mostrar a una mujer que revive recuerdos de daños sufridos, más allá del poder que ejerce como hechicera.

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La actriz también señaló que el trauma puede manifestarse de forma inesperada, a través de un olor o una sensación que remite a experiencias pasadas, incluso cuando la persona cree haberlas superado.

Un método de trabajo sin sobreanálisis

La actriz detalló que su proceso para construir a Circe se apartó de la planificación excesiva. “No ‘sobreanalicé’ a Circe”, sostuvo, y agregó que en el pasado, al interpretar personajes literarios como Jane Eyre, se sintió abrumada por la responsabilidad de ser fiel al material original.

En esta ocasión, Morton priorizó estar presente en cada escena en lugar de anticipar cómo debía comportarse el personaje. Explicó que construyó una historia de vida completa para Circe, con detalles sobre su infancia, su vestuario y objetos personales, aunque sin convertirla en una película contemporánea.

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Samantha Morton junto a sus compañeras de reparto de 'La Odisea' (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

La actriz imaginó a Circe enamorada de Odiseo, con hijos, y también como una mujer mayor o una niña corriendo junto a su hermana. Relató que el vestido de su personaje había sido, originalmente, una prenda de gala de cuando Circe tenía entre 21 y 22 años, desgastada con el paso del tiempo por las tormentas.

La actriz también recogió piedras, cristales y trozos de madera durante el rodaje para sentir un arraigo físico con el personaje, más allá del texto del guion.

La colaboración con Christopher Nolan

Esta producción marca la primera colaboración de Morton con Nolan. La actriz definió la experiencia como una comprensión del cine que excede lo conversacional por parte del director.

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“Su dirección fue muy refrescante”, expresó Morton, quien destacó que Christopher Nolan la invitó al proceso de preparación del personaje, en lugar de esperar que llegara al set con el trabajo ya resuelto.

Christopher Nolan durante el rodaje de 'La Odisea'. (Warner Bros.)

Según la actriz, Nolan la dirigió a través de preguntas en lugar de indicaciones directas, lo que calificó como una forma de dirección que no había experimentado antes. Afirmó que esa dinámica generó una sensación de colaboración durante el rodaje, sin que implicara una libertad creativa total sobre el personaje.

Morton también mencionó ensayos previos con el equipo de efectos especiales para prepararse ante las cámaras IMAX utilizadas en el rodaje.

El set construido en Escocia

La actriz relató que la locación de la isla de Circe fue construida en Aberdeenshire, Escocia, región que conoce bien por haber filmado allí en otras ocasiones. Según contó, al principio creyó que se trataba de un lugar real con cientos de años de antigüedad.

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El espacio incluía un fogón, comida y recipientes con flores y hierbas reales, elementos que, según Morton, transmitían la sensación de un hogar habitado durante mucho tiempo. La actriz destacó la decisión del director y del director de fotografía, Hoyte van Hoytema, de no transformar la locación en un set con paredes móviles.

Morton definió la simplicidad del espacio como una decisión que requirió criterio para determinar qué objetos pertenecían realmente al mundo del personaje.

Inspiraciones para construir a Circe

La actriz mencionó a su madre, su hermana y sus hijas como referencias para construir la dualidad entre vulnerabilidad y poder que buscó transmitir en el personaje. También citó figuras como María Magdalena y Baba Yaga, además de personajes literarios como Rapunzel y la Dama de Shalott, de Tennyson.

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La figura de las hechiceras Circe y Medea han servido de inspiración para multitud de obras artísticas y literarias.

Morton explicó que buscó representar a mujeres históricamente desplazadas o temidas por su poder, sin construir a Circe como una villana. “No la veía como malvada”, afirmó la actriz, quien añadió que su personaje podría devolver a los hombres transformados en animales a su forma original si lo decidiera.

El hechizo con tarareo y las cámaras IMAX

Durante la escena en la que Circe transforma a los soldados en bestias, Morton tarareó de forma espontánea, sin haberlo planificado previamente. La actriz describió ese sonido como parte del hechizo de su personaje, en referencia a la capacidad de la voz humana como una de las formas más antiguas de expresión.

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Morton comparó el recurso con la armónica de cristal, un instrumento prohibido en la época victoriana por su supuesta capacidad de alterar la mente de quienes lo escuchaban.

Respecto al uso de cámaras IMAX, con las que trabajó por primera vez, la actriz señaló que no sintió limitaciones durante el rodaje pese al tamaño del equipo. Afirmó que consideró la experiencia como una oportunidad para aprender una técnica nueva, después de haber trabajado principalmente con formatos de 35 milímetros y Super 16 a lo largo de su carrera, que comenzó cuando tenía 12 años.