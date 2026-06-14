España Cultura

Crítica de ‘El día de la revelación’: Spielberg regresa por la puerta grande al cine de ‘aliens’ con una película en la que hay reflexión, emoción y política

50 años después de ‘Encuentros en la tercera fase’, el director ‘reactualiza’ su discurso y lo trae a nuestro tiempo en una intriga llena de conspiraciones, épica y humanismo

Guardar
Google icon

Beatriz Martínez, redactora de Infobae, analiza la nueva película de Steven Spielberg, que marca su regreso triunfal a la ciencia ficción con una historia sobre la revelación de vida extraterrestre y sus consecuencias.

El director Steven Spielberg lleva toda la vida creyendo en los extraterrestres (al menos, cinematográficamente) y parte de su carrera la ha consagrado a ellos. En su fundacional Encuentros en la tercera fase sentó parte de las bases de su estilo humanista y trascendental, de la épica de lo cotidiano y del sentido de la maravilla que ha caracterizado su filmografía.

Precisamente ahora se cumplen 50 años del estreno de esta película y, quizás por esa razón, resulte un tanto ‘epifánico’ que haya decidido retomar el tema con El día de la revelación, en la que recupera buena parte de los temas que en ella propuso y que, en este caso, entroncan con nuestro presente de una forma de lo más significativa.

PUBLICIDAD

Y es que, además de hablar sobre la posible existencia o no de la presencia de vida alienígena, Spielberg centra la película en dos temas fundamentales: las corporaciones que dominan el mundo y se encargan de mover los hilos a nuestras espaldas, ocultando información y haciéndonos creer lo que ellas consideren necesario y, además, la falta de empatía en nuestros días, la necesidad de escuchar a los demás y cómo eso genera una incomunicación que va más allá de las especies.

Un thriller de tramas paralelas que convergen

Un experto en ciberseguridad, Daniel (Josh O’Connor), roba una información clasificada de la empresa para la que trabaja, en la que se guardan secretos sobre experimentos con seres de otros planetas, así como miles de pruebas de las naves espaciales con las que nos han estado visitando. Junto a él, se encuentra su novia, Jane (Eve Hewson), ajena a todo, pero profundamente creyente, a través de la que se establecerá un debate religioso en torno a la fe en relación con la presencia de otros seres no humanos. ¿Es compatible Dios con los marcianos?

PUBLICIDAD

El Día De La Revelación (Captura de tráiler oficial)
Emily Blunt sin saber por qué, emitirá unos sonidos guturales en directo en televisión que son un mensaje de los extraterrestres.

Por otro lado, en Kansas conoceremos a Margaret (Emily Blunt), una meteoróloga de la cadena de televisión local que no encuentra su lugar en el mundo a pesar de que parece tenerlo todo: un buen trabajo, pareja y estabilidad. Durante el acto cotidiano del desayuno, un pájaro entrará por la ventana y todo cambiará para ella: comenzará a hablar otros idiomas, a saber qué ocurre en la mente de aquellos que se cruzan con ella, a tener presentimientos e intuiciones. Lo sabrá todo. Además, en antena, articulará unos sonidos guturales que nadie entenderá y que rápidamente se extenderán por Internet. El único que sabrá descifrarlos será David.

Ambos personajes iniciarán un trayecto de huida cuando se vean perseguidos por la todopoderosa corporación que preside Noah (Colin Firth), capaz de hacer lo que sea para que sus secretos no salgan a la luz. Goza de poder, de dinero, de recursos infinitos y de tecnología alienígena para adelantarse a los movimientos de los fugitivos. Los dos protagonistas estarán llamados a encontrarse, y para que eso ocurra les ayudará Hugo (Colman Domingo), que sabe mucho más de lo que parece sobre la relación entre todos los personajes y su papel en esta historia.

Colin Firth en 'El día de la revelación', de Steven Spielberg
Colin Firth en 'El día de la revelación', de Steven Spielberg, el villano de la función.

Steven Spielberg compone una historia de tramas paralelas que poco a poco irán convergiendo de manera orgánica. En ese sentido, buena parte del metraje está dedicado al thriller de misterio y persecuciones, a la intriga de conspiraciones con leves toques sobrenaturales.

Una película mucho más política de lo que parece

No resulta casual que la película se ambiente en un momento de crisis política (ficticia), entre los Estados Unidos y Corea, que se encuentran al borde de una Tercera Guerra Mundial. En ese sentido, se plantea la pregunta central del relato: ¿está la población preparada para conocer que no está sola en el universo?, ¿generaría eso un cataclismo o, en cambio, serviría para apaciguar los ánimos?

El director no tiene la respuesta, pero sí se atreve a especular que, desde la época de Nixon, se han efectuado experimentos con alienígenas, se les ha torturado y utilizado para hacer pruebas científicas y que todo eso ha estado en manos de una empresa privada que ha estado asesorando a los sucesivos gobiernos sin dejar rastro.

En ese sentido, la película parece enfocada, al igual que le ocurre a los personajes de Emily Blunt y Josh O’Connor, a que el espectador también despierte del letargo, que abra los ojos y tome conciencia de lo que ocurre a su alrededor, que son muchas cosas y muy graves. Y que tome partido por ellas. Por eso, aunque no lo parezca, El día de la revelación es una película de lo más comprometida, reivindicativa y política disfrazada de entretenimiento vacuo.

El filme reúne a Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo en una producción de ciencia ficción

De alguna manera es como si Spielberg mezclara travesura y gravedad, disfrute con seriedad. Sin embargo, como siempre, lo que triunfa en su cine, además de todas las preguntas que plantea, que no son pocas en este caso, es el corazón de la película. En ese sentido, cuando los protagonistas por fin se encuentran, la obra va adquiriendo poco a poco más peso hasta alcanzar una última parte realmente emocionante a modo de epifanía que quedará para el recuerdo y que culmina con un mensaje a los espectadores: “Escuchad”.

Steven Spielberg no ha perdido un ápice de su entusiasmo, sigue siendo un director virtuoso que juega a hacer cine a lo grande, que es consciente de lo que significa el espectáculo y que puede hacerlo a gran escala, pero nunca olvida lo más importante, la parte humana, lo que nos hace mejores y que solo está en nuestro interior. Y extraer eso a través de imágenes, él sabe hacerlo mejor que nadie. Y verlo, en estos tiempos de cinismo, reconforta por dentro.

Temas Relacionados

Steven SpielbergEmily BluntJosh O'ConnorColin FirthCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un Mundial de cine, grupo D: del imperio de Estados Unidos a las infravaloradas Turquía y Australia

Hablar de Estados Unidos es hablar de cine, pero lejos de Hollywood también salen grandes películas

Un Mundial de cine, grupo D: del imperio de Estados Unidos a las infravaloradas Turquía y Australia

La película que aborda sin tabúes la sexualidad de una joven con discapacidad: “Es la primera comedia con la que los adolescentes se van a sentir realmente identificados”

Desde este viernes está en cines ‘Todos los colores’, el debut en el largometraje de Beatriz de Silva, protagonizado por Mafalda Carbonell, Eva Moral y Silvia Abril. ‘Infobae’ entrevista a la directora y a las tres actrices

La película que aborda sin tabúes la sexualidad de una joven con discapacidad: “Es la primera comedia con la que los adolescentes se van a sentir realmente identificados”

Esta es la razón por la que Jesse Eisenberg no volverá a dar vida a Mark Zuckerberg en ‘The Social Reckoning’: “Ya no quiere que lo comparen con él”

El director y guionista Aaron Sorking, encargado de realizar esta secuela de la aclamada ‘La red social’, ha aclarado los motivos por los que el actor se ha quedado fuera del proyecto

Esta es la razón por la que Jesse Eisenberg no volverá a dar vida a Mark Zuckerberg en ‘The Social Reckoning’: “Ya no quiere que lo comparen con él”

Tom Cruise celebra el estreno de ‘El día de la revelación’ con viejos conocidos y felicita a Spielberg: “Gracias por todas las horas de alegría que has dado al cine”

El actor se presentó en el estreno de la película junto a Colin Farrell y Dakota Fanning, compañeros en otras películas del director

Tom Cruise celebra el estreno de ‘El día de la revelación’ con viejos conocidos y felicita a Spielberg: “Gracias por todas las horas de alegría que has dado al cine”

Sorpresa con ‘The Batman: Parte II’: el nuevo villano podría no ser el actor que todo el mundo cree

Con la primera imagen de la película han llegado también filtraciones que apuntan a un cambio de roles

Sorpresa con ‘The Batman: Parte II’: el nuevo villano podría no ser el actor que todo el mundo cree
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Poder Judicial destinará 3 millones de euros para cuidar la salud de los magistrados y que así puedan trabajar de forma “independiente e imparcial”

El Poder Judicial destinará 3 millones de euros para cuidar la salud de los magistrados y que así puedan trabajar de forma “independiente e imparcial”

El móvil que complica a Zapatero: qué debe demostrar la Audiencia Nacional para convertir los mensajes del exdirectivo de Plus Ultra en una prueba válida

Aviones de combate de Suecia despegan de una base aérea en el Ártico para el mayor ejercicio aéreo anual de la OTAN

Vídeo: Así ha sido la persecución de la Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí para interceptar casi 4.800 kilos de hachís en el Estrecho

España lidera el primer despliegue de una “franja robótica” del Ejército de Tierra para reforzar el flanco este de la OTAN

ECONOMÍA

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

DEPORTES

Escocia-Haití, en vídeo: los mejores momentos que han llevado hasta la victoria al líder del grupo C

Escocia-Haití, en vídeo: los mejores momentos que han llevado hasta la victoria al líder del grupo C

Brasil-Marruecos, en vídeo: la selección africana dicta el ritmo y la Canarinha empata con Vinícius Jr.

Qatar-Suiza, en vídeo: del cabezado de Khoukhi para el 1-1 a la euforia de los qataríes, que logran el primer punto de su historia y con Lopetegui de entrenador

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”

Del barro a ganar el Mundial, la historia de fútbol femenino que llega a cines: “El masculino ha llegado a la cota máxima, es momento de apostar por ellas”