Una familia mira los anuncios de viviendas en venta en el escaparate de una agencia inmobiliaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha añadido incertidumbre a un mercado inmobiliario que ya mostraba síntomas de desaceleración. Muchos compradores han optado por aplazar la decisión de adquirir una vivienda hasta conocer el resultado de los comicios y las primeras medidas que tomará el nuevo Gobierno. Sin embargo, esperar a que se despeje el escenario político puede salir caro: si los precios mantienen su ritmo actual, comprar dentro de seis meses podría suponer pagar casi 14.000 euros más por la misma casa, calculan los analistas de iAhorro.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan la intensidad del frenazo. Las compraventas de viviendas descendieron un 13,4% interanual en septiembre, hasta las 54.548 operaciones, lo que supone la mayor caída del año.

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Pese a la menor actividad, el ajuste no se está traduciendo en una rebaja de los precios. La vivienda se encareció un 13,7% interanual en octubre y un 0,9% respecto a septiembre, según la tasadora Tinsa.

“Estamos ante un mercado con menos operaciones, pero no más barato. Las elecciones no han provocado el frenazo, lo han prolongado. Quien espere que la incertidumbre política se traduzca en una bajada de precios puede llevarse una sorpresa”, señala Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz de iAhorro.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ofrecen los partidos a quienes quieren comprar una casa

Entre los factores que provocan la caída de las ventas destaca la esperanza de los futuros compradores de que se cumplan las propuestas de los partidos políticos sobre vivienda y puedan beneficiarse de ellas. Las diferencias entre los programas son relevantes, especialmente para los jóvenes, para quienes necesitan financiación para la entrada o para los que buscan adquirir una vivienda de obra nueva.

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El PP plantea reducir del 10% al 4% el IVA de la vivienda nueva para los menores de 40 años, además de ofrecer avales públicos del 20% del valor del inmueble, ampliables hasta los 50 años. También propone una ‘Hucha Hogar Joven’, con aportaciones de hasta 2.000 euros anuales y una deducción del 20% en el IRPF.

Por su parte, el PSOE apuesta por el préstamo ‘Tu Casa’, de hasta 50.000 euros sin intereses para financiar la entrada de la primera vivienda, y mantiene el IVA del 4% para la vivienda protegida de promoción pública.

Vox propone eliminar el IVA en la primera vivienda habitual de obra nueva, bonificar al 100% el ITP en la primera vivienda usada y recuperar la deducción por vivienda habitual en el IRPF.

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Frente Amplio plantea una deducción de hasta 300 euros mensuales para hogares con rentas bajas que destinen más del 40% de sus ingresos a la hipoteca, además de una hipoteca pública a tipo fijo y la exención del ITP en la primera compra, con límites de renta y precio.

Miquel Ángel Vázquez Taín, Presidente del Consejo General de Economistas de España, analiza los desafíos para resolver la crisis de vivienda en España, abogando por un pacto de Estado que involucre a todas las administraciones.

Las ayudas prometidas pueden tardar

El principal problema para quienes están pensando en aplazar la compra de vivienda es que la aplicación de las medidas propuestas puede retrasarse durante meses. La formación de un Ejecutivo puede prolongarse. A ese periodo habría que añadir la elaboración y aprobación de las leyes correspondientes y su entrada en vigor. En la práctica, quienes confíen en las nuevas ventajas fiscales podrían tener que esperar hasta entrado 2027.

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Martínez advierte de que “muchos compradores están esperando a una medida que, en el mejor de los casos, tardará meses en aplicarse y que quizá no salga adelante tal y como se ha anunciado. Antes de aplazar la compra, conviene comprobar si se cumplen los requisitos y si ya existen ayudas a las que se puede acceder hoy”.

Esperar seis meses puede encarecer una vivienda casi 14.000 euros

El coste de aplazar la compra no se limita a la incertidumbre sobre las ayudas. Si los precios mantienen el incremento mensual del 0,9% registrado en octubre, un inmueble valorado actualmente en 250.000 euros podría encarecerse unos 6.810 euros en tres meses y cerca de 13.810 euros en seis. El aumento se aproxima al ahorro de unos 15.000 euros que supondría la rebaja del IVA del 10% al 4% propuesta por el PP para determinados compradores de vivienda nueva.

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Sin embargo, esa ventaja fiscal tendría un alcance limitado: solo beneficiaría a menores de 40 años que comprasen obra nueva y después de la entrada en vigor de la medida. La vivienda nueva representa el 22,3% de las compraventas, por lo que una parte importante de los compradores quedaría fuera de esta rebaja.

A la evolución de los precios se suma la incertidumbre sobre los tipos de interés. El euríbor a 12 meses registra en noviembre una media provisional del 3,3%, frente al 2,217% con el que cerró el mismo mes de 2025. Aunque el Banco Central Europeo mantuvo los tipos en octubre, los mercados asignan un 80% de probabilidad a una subida en su reunión del próximo 17 de diciembre.

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El impacto puede ser significativo para quienes necesitan financiación. Según los cálculos de iAhorro, una hipoteca de 181.285 euros, el importe medio registrado por el INE, a 30 años y con un interés del 3,3%, supone una cuota mensual de 794 euros. Si el tipo subiera medio punto, hasta el 3,8%, el recibo ascendería a 845 euros: 51 euros más al mes y unos 18.280 euros adicionales en intereses durante toda la vida del préstamo.

¿A quién le interesa esperar y a quién no?

No todos los compradores afrontan la incertidumbre electoral en las mismas condiciones. Los menores de 40 años que buscan obra nueva y quienes carecen de ahorros suficientes para pagar la entrada podrían beneficiarse de algunas de las medidas anunciadas.

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En cambio, quienes necesitan una vivienda de segunda mano no tienen garantizado ningún ahorro fiscal, ya que las posibles rebajas del ITP dependerán de cada comunidad autónoma.

Las familias que necesitan cambiar de casa con urgencia tienen menos margen para aplazar la operación. También quienes ya han encontrado un inmueble que encaja con sus necesidades y disponen de financiación suficiente deben valorar el coste de seguir esperando. A ello se suman gastos menos visibles, como continuar pagando un alquiler, perder una vivienda adecuada o tener que renegociar las condiciones hipotecarias si caduca la oferta vinculante del banco.

En cambio, quienes buscan una segunda residencia o compran como inversión pueden permitirse, en principio, un margen de espera mayor. No es casualidad que las promotoras detecten un descenso especialmente acusado de las consultas en las zonas costeras y en el segmento de segunda residencia.

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Los expertos de iAhorro señalan que esperar solo tiene sentido cuando existe una ventaja concreta y el comprador puede asumir el retraso sin que los costes adicionales se coman el posible ahorro.

Como indica Laura Martínez: “Esperar no garantiza mejores precios, tipos ni condiciones. Las propuestas pueden no aprobarse o hacerlo con requisitos más estrictos; la vivienda adecuada puede venderse mientras tanto y, con un BCE en fase de subidas, las condiciones que hoy ofrecen los bancos pueden no estar disponibles dentro de unos meses. La compra de una vivienda tiene que decidirse con números y no con titulares de campaña”.