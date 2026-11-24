Un avión de Plus Ulta. (Europa Press)

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La aerolínea Plus Ultra ha iniciado este martes las negociaciones con los representantes sindicales para abordar un expediente de regulación de empleo (ERE) que podría extenderse a toda su plantilla, formada por alrededor de 665 trabajadores. La compañía afronta este proceso después de anunciar la suspensión de todos sus vuelos y en un momento en el que atraviesa grandes dificultades económicas. Fuentes cercanas a las conversaciones han confirmado a EFE que el procedimiento está sobre la mesa, aunque todavía no se ha concretado cuántos empleados podrían verse afectados.

La situación de la compañía se complica después de que este lunes se comunicara la paralización de toda su operativa. Una medida que afecta tanto a vuelos regulares como a los servicios cháter que prestaba, una actividad que constituía una de sus principales líneas de negocio.

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En el comunicado en el que anunciaba la suspensión de los vuelos, Plus Ultra justificó la decisión por la necesidad de actuar con cautela y responsabilidad mientras estudia las alternativas que tiene a su disposición para hacer frente a la situación.

Situación financiera y pago de las nóminas

Las dificultades de liquidez de Plus Ultra también han trascendido al ámbito de los salarios. Según ha publicado este martes el diario ABC, la aerolínea dispone actualmente de fondos suficientes para hacer frente al pago de la parte fija de las nóminas, pero no abonaría este mes la retribución variable a aquellos trabajadores que tienen ese componente salarial acordado.

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Así ha sido la llegada a la Audiencia Nacional del empresario Julio Martínez, investigado en el caso Plus Ultra y socio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La misma información apunta a que la empresa estaría estudiando un ERE que afectaría al 40% de sus empleados y un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que contemplaría reducción de jornada de hasta el 70%. Sin embargo, estas cifras no han sido confirmadas oficialmente por la compañía.

El préstamo de 53 millones de euros de la SEPI

La crisis que atraviesa Plus Ultra también se enmarca en el seguimiento que las autoridades han realizado sobre la compañía tras recibir financiación pública durante la pandemia. Este lunes, la aerolínea remitió a la sección de Instrucción del Tribunal de Central de Instancia número 2 las actas de las reuniones telemáticas celebradas con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

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Estos documentos recogen las conversaciones mantenidas en el marco de la comisión de seguimiento creada tras la concesión, en 2021, de un préstamo de 53 millones de euros a Plus Ultra con cargo al Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas, diseñado para respaldar a compañías afectadas por la crisis derivada de la pandemia. La comisión celebró al menos 36 reuniones entre ambas partes, en las que la SEP supervisó la evolución de la aerolínea, su situación financiera y los problemas económicos que afrontaba durante ese periodo.

Noticia elaborada con información de EFE.