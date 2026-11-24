Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol (REUTERS/Violeta Santos Moura)

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El Real Madrid afrontaba una noche europea con la posibilidad de alcanzar el liderato y mantener su pleno de victorias en Champions. Sin embargo, el PSV alteró los planes al adelantarse gracias a un penalti transformado por Perisic. Los blancos volvieron a recurrir a su carácter competitivo para darle la vuelta al encuentro. Valverde restableció la igualdad y Bellingham culminó la remontada con un golazo. Mbappé amplió la ventaja con un doblete y Vinicius puso el broche final a una victoria de enorme valor para los de Mourinho, que certificaron un triunfo con sabor a liderato.

El cambio en el juego del Real Madrid llegó tras el descanso. José Mourinho introdujo hasta tres cambios para afrontar la segunda mitad y surtieron efecto casi inmediato, pero ¿qué les dijo a los jugadores en el vestuario? El técnico, inicialmente, decidió no revelar el contenido de aquella conversación y recurrió a una comparación cinematográfica para esquivar la pregunta con humor. “El vestuario es como Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Hemos hablado, somos amigos y hemos hablado”, respondió entre risas.

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Pero después, al volver a ser preguntado ya en sala de prensa, detalló lo ocurrido. “He visto un primer tiempo malísimo. He comentado con los analistas y hemos buscado imágenes que pudieran hacer ver a los jugadores lo que estábamos haciendo mal. Ha sido un descanso de pocas palabras. Hemos visto las tres imágenes diferentes porque con la visualización es más fácil”, ha detallado el técnico portugués.

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El entrenador madridista hizo referencia a la situación del equipo en la clasificación europea. Los blancos están cada vez más cerca de asegurar su objetivo y Mourinho considera que el camino recorrido hasta ahora es motivo de satisfacción. “15 puntos está muy, muy bien. Estamos casi ahí. Con tres o máximo cuatro no jugamos el playoff. Es importante seguir esta racha de victorias”, comentó.

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Pese al resultado final, el portugués no quiso pasar por alto las dificultades que encontró su equipo antes del intermedio. Para Mourinho, la diferencia entre ambos periodos no estuvo únicamente en los cambios de jugadores, sino también en la actitud colectiva y en la manera de interpretar el partido. El Real Madrid consiguió adelantar sus líneas, recuperar el balón más arriba y evitar que el PSV encontrase espacios para desplegar su juego.

“El segundo tiempo es mentalidad. Hemos hecho un par de cambios. Jude es un jugador diferente, que nos da lo que no hemos tenido en el primer tiempo, pero colectivamente el equipo ha estado mejor. En el primer tiempo no ha encontrado ritmo, no ha presionado, no ha ganado duelos individuales, no ha creado superioridades arriba y en el segundo tiempo hemos presionado alto, con la línea defensiva muy alta. Creo que el PSV no ha logrado salir nunca de su campo con balón limpio como en el primer tiempo”, explicó.

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José Mourinho comparece en rueda de prensa ante los medios de comunicación frente a un panel oficial de la Liga de Campeones. El entrenador viste una chaqueta deportiva verde con el escudo del Real Madrid y sus iniciales, mientras responde preguntas sentado ante los micrófonos.

Mourinho se rinde ante Jude

El gran protagonista de la noche fue Jude Bellingham. El inglés no figuró en el once inicial, ya que Mourinho había decidido darle descanso para protegerle del desgaste físico. Sin embargo, su participación durante la segunda mitad tuvo un impacto inmediato y terminó por convertirlo en uno de los futbolistas más destacados del encuentro. El entrenador no tuvo reparos en reconocer que su planteamiento inicial pudo ser equivocado. La influencia del centrocampista le llevó incluso a admitir que quizá había infravalorado la importancia de contar con él desde el comienzo.

“Ha hecho un partido absolutamente devastador, ha cambiado el partido, ha hecho un golazo, ha hecho un gol fantástico. Hay jugadores que después de los partidos sienten fatiga, pueden jugar, pero he pensado quizás mal. He pensado que podía ganar sin él y he intentado protegerlo al máximo, pero tengo un banquillo extraordinario y tenerlo ahí era clave”, reconoció. Mourinho también habló de las palabras del inglés zona mixta donde aseguró que su gran rendimiento era cosa del técnico.

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Jude Bellingham celebrando un gol del ante el PSV en Champions (EFE/ Kiko Huesca)

“Es simpático, pero no es lo que pienso. El principal responsable de lo que es Jude es Jude y sus compañeros. Yo intento ayudar un poquito. Es un jugador fantástico que lo tiene todo y hoy, no solo, pero ha cambiado la dirección del partido. Es un jugador extraordinario. Para mí es el mejor jugador de centro del campo del mundo. Puede jugar de 10, de 8 o de más posiciones. Por eso para mí era un escándalo que no estuviese entre los 10 primeros”, añadió.