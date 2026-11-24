Montaje de Gisele Pelicot y Sabine Prokhoris. (CLEMENT MAHOUDEAU/ AFP/Wikipedia)

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Han pasado casi dos años desde que Gisèle Pelicot se convirtiera en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual. Durante una década fue drogada y violada por su marido y más de 50 hombres que abusaban sexualmente de ella mientras permanecía inconsciente. La mujer que actualmente tiene 73 años y vivió en 2024 un juicio público durante cuatro meses, parece que no consigue dar por cerrado un calvario que le cambió radicalmente la vida.

Este lunes, Pelicot anunció que emprenderá acciones legales contra la editorial Tinbad, que envió sin permiso fotos y vídeos íntimos de la víctima que grababa su marido Dominique y que se utilizaron el juicio como prueba a varios medios de comunicación para promocionar un ensayo de la psicoanalista Sabine Prokhoris. Un libro que, según la sinopsis, “desmantela las ideas erróneas derivadas de teorías pseudopsicológicas legitimadas por los medios de comunicación” sobre el movimiento #MeToo y la posición de las víctimas, analizando casos de abuso sexual de gran repercusión. Entre ellos, el de Pelicot, en el que además insinúa que fue cómplice de lo que ella misma sufrió.

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Un grupo feminista se reunió el 19 de octubre en Montpellier, sur de Francia, para respaldar a Gisele Pelicot, en medio de su juicio por violación masiva. (EFE)

“Luché para recuperar mi dignidad y mi libertad. No permitiré que nadie me las arrebate”, ha declarado ella a BFMTV. “Me indigna profundamente que imágenes relacionadas con mi vida más íntima puedan ser exhibidas y explotadas con fines comerciales”. “Me niego a que mi privacidad se convierta en una herramienta publicitaria”, añadió al citado medio.

Tras la polémica, la editorial ha suspendido la promoción del libro y ha emitido un comunicado en el que ha pedido disculpas a la mujer y ha tachado de “desafortunada e inapropiada comunicación” el envío de estas imágenes. Según ha relatado franceinfo, Christelle Mercier, directora editorial de Tinbad, confirmó que Prokhoris tuvo acceso al expediente judicial y consiguió los vídeos.

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La autora lleva años cuestionando el movimiento feminista

El pasado jueves 19 de noviembre, el semanario satírico Le Canard enchaîné reveló que la editorial había facilitado a varios medios fotos y vídeos íntimos de Pelicot grabados por Dominique. Al ser consultada por el medio, Mercier reveló que “por supuesto” que no tenían el permiso de la mujer: “Por eso se las enviamos de forma privada y con fines informativos”. Prokhoris ha asegurado a Liberation que está “horrorizada” por el método promocional. “Ni siquiera había compartido estas imágenes con mi editor, quien las recibió de un tercero, quien le dio este consejo absurdo”.

Emprises, les impasses d’une success story.

El ensayo titulado Emprises, les impasses d’une success story (que puede traducirse como Controles: los callejones sin salida de una historia de éxito) está la psicoanalista y ensayista Sabine Prokhoris. Una autora que lleva años cuestionando el movimiento feminista en varios libros. En 2021 publicó Le Mirage #MeToo (El espejismo del #MeToo) y, dos años después, Les Habits neufs du féminisme (Los nuevos ropajes del feminismo). En 2024 también salió en defensa del cineasta Roman Polanski —que en 1977 se declaró culpable de mantener relaciones sexuales ilícitas con una menor de 13 años— con la publicación de Qui a peur de Roman Polanski? (¿Quién teme a Roman Polanski?).

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“Ya es hora de tirar el #MeToo al basurero de la historia”, declaró entonces en una entrevista concedida a la revista cultural francesa Transfuge con motivo de la publicación del libro.

El ensayo pasó por nueve editoriales hasta llegar a Tinbad, según la autora

En esta ocasión, la publicación está prevista para el próximo jueves 26 de noviembre, después de que la propia autora revelara en un artículo publicado en Le Clinamen, que hasta nueve editoriales se negaron a publicar el manuscrito, incluida la que inicialmente le había encargado escribirlo.

La psicoanalista, que no desveló el nombre de ninguna de las editoriales, aseguró que fueron especialmente las páginas dedicadas al caso de Mazan las que suscitaron inquietud entre los editores. Ante las sucesivas negativas, Prokhoris optó por publicar en internet el quinto y último capítulo del ensayo, bajo el título Sous l’emprise de Gisèle Pelicot (Bajo el dominio de Gisèle Pelicot).

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Finalmente, la autora encontró en Tinbad una editorial dispuesta a publicar el ensayo, aunque el sello francés ya ha anunciado que no realizará nuevas tiradas del libro. Una vez vendidos los 280 ejemplares que permanecen en manos de su distribuidor, Prokhoris podrá recuperar los derechos de la obra.