Imágenes de 'El proyecto de la bruja de Blair'. (Artisan Entertainment)

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Hay películas que fracasan, otras que tienen éxito y otras que, simplemente, cambian las reglas del juego. En el caso de El proyecto de la bruja de Blair, tenemos un claro ejemplo de esto último. Estrenada en 1999, la película se rodó con apenas 60.000 dólares, una cifra ínfima incluso para una producción independiente. Sin embargo, acabó recaudando cerca de 250 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los casos de rentabilidad más asombrosos de la historia del cine.

Su secreto no estaba en los efectos especiales ni en las grandes estrellas, sino en una idea sencilla: hacer creer al público que todo era real. La historia seguía a tres estudiantes de cine que desaparecían en un bosque mientras rodaban un documental sobre la leyenda de la bruja de Blair. Lo que veía el espectador era, supuestamente, el metraje que encontraron después. Así nacía, casi por casualidad, el subgénero del found footage, que ha llegado hasta hoy y que ha sido imitado hasta la saciedad por cineastas de todo el mundo.

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Trailer de 'El proyecto de la bruja de Blair'

Un engaño en los albores de internet

De El proyecto de la bruja de Blair se recuerda también su campaña de promoción, tan innovadora como la propia cinta. Aprovechando los primeros años de internet, su página web simulaba un archivo real y presentaba a los protagonistas como desaparecidos. Eran tiempos sin redes sociales ni verificadores de datos, así que muchos espectadores llegaron a dudar de si lo que veían había sucedido de verdad. Aquel misterio alimentado en la red transformó un proyecto modesto en un auténtico fenómeno mundial.

A ello se sumaba una puesta en escena que apostaba por el miedo psicológico. La bruja nunca aparece en pantalla: todo se sugiere con la cámara en mano, los sonidos del bosque y lo que ocurre fuera de plano. Además, los actores conservaron sus nombres reales y rodaron con pautas abiertas, lo que permitió captar reacciones auténticas que refuerzan la sensación de estar presenciando una grabación verdadera.

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Gracias a esta propuesta, nos han llegado otros grandes éxitos posteriores como Actividad paranormal o [REC], muy influidas por esta producción de finales de los 90. También beben mucho de ella los nuevos cineastas surgidos de YouTube que hoy están revitalizando el género del terror, con éxitos como Obsession o Backrooms. De hecho, será uno de estos youtubers, Dylan Clark, quien se encargará del reinicio de este universo, con una nueva película programada para el 24 de septiembre de 2027.

Imágenes de 'El proyecto de la bruja de Blair'. (Artisan Entertainment)

En busca de una nueva bruja

El proyecto de la bruja de Blair ya tuvo sus secuelas: en el año 2000 llegó El libro de las sombras: Blair Witch 2, y en 2016 se intentó un nuevo acercamiento dirigido por Adam Wingard, pero ninguna logró repetir el impacto del original. Con el nuevo proyecto de Clark, se pretende ofrecer una “nueva visión” que actualice la mitología de la saga, presentando la historia a una generación completamente distinta.

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Entre los productores figuran Jason Blum y James Wan. Además, regresa parte del equipo original: Eduardo Sánchez, Daniel Myrick y Gregg Hale, junto a los actores Joshua Leonard y Michael C. Williams, ejercerán como productores ejecutivos. Es un giro notable, pues en 2024 los intérpretes aseguraron que no habían sido informados del reinicio.Todavía no se conocen más detalles del proyecto, aunque quienes tengan ganas de adentrarse en este mundo pueden ver la película original en Netflix. Eso sí: deberán darse prisa, pues la plataforma eliminará de su catálogo esta cinta de culto el próximo 26 de noviembre.

Quedan, por tanto, apenas dos días para disfrutar de un título que marcó un antes y un después en el terror contemporáneo y que sigue funcionando más de un cuarto de siglo después. “Verdaderamente aterradora”, aseguran en una reseña escrita en el New York Daily News. “Ha alterado genéticamente al género y ha producido una nueva forma de entretenimiento tenso”.

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