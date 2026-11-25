Varias jóvenes durante una marcha por la eliminación de la violencia contra las mujeres en Galicia. (Adrián Irago / Europa Press)

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Pilar, de 38 años, fue la primera víctima mortal de la violencia machista de este 2026, después de que su expareja, un hombre de 61 años, la asesinó el 4 de enero en Quesada, Jaén. Tras una relación sentimental que había finalizado hacía más de un año, ella estaba registrada en VioGén -el sistema de protección policial de las víctimas de violencia de género del Ministerio del Interior-, mientras que su agresor tenía una orden de alejamiento por haberla maltratado en otras ocasiones. Elena, en cambio, es la última víctima mortal en lo que va de año. La mató su pareja, un hombre de 46 años, el 20 de noviembre en Villarrobledo, Albacete, y no constaban denuncias previas contra el agresor. Entre ambas, otras 45 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España, lo que eleva el total de feminicidios a 1.388 desde 2003. Detrás de cada caso hay una vida interrumpida y consecuencias irreparables para familiares y amigos de las víctimas, una realidad que revela la dimensión estructural de esta violencia.

Los feminicidios son la manifestación más extrema de la violencia contra las mujeres, pero también existen otras muchas formas de maltrato y abuso como son la violencia psicológica, la física, la sexual o la económica. A estas violencias se suman también las desigualdades en el ámbito laboral y familiar: persiste la brecha salarial entre mujeres y hombres, ellas afrontan más obstáculos para ascender y desarrollar su carrera profesional, en muchos casos ligados a la maternidad, y asumen de forma mayoritaria el trabajo de cuidados no remunerado.

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Pese a estos datos, explica la psicóloga Bárbara Zorrilla Pantoja, en los últimos años también se han producido avances importantes tanto en la detección como en la atención de casos de violencia machista. “Los profesionales de la sanidad, los servicios sociales, las fuerzas de seguridad, la Justicia y la educación cuentan con más formación y herramientas, mientras que la sociedad tiene mayor conciencia, hay más recursos especializados y mejor coordinación institucional para reducir riesgos y evitar la revictimización”, indica la experta en intervención individual y grupal con mujeres víctimas de violencia de género.

Además, añade, las mujeres identifican con mayor frecuencia formas de maltrato como el control económico y digital, la violencia psicológica, el aislamiento o la violencia vicaria, lo que facilita la denuncia y la búsqueda de ayuda. De ahí la importancia, destaca, de que ningún partido político niegue o cuestione la violencia machista.

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Protestas en diferentes puntos

Por estas y otras desigualdades, organizaciones y colectivos han convocado manifestaciones en todo el país para el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La movilización tiene lugar a pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, tras una campaña en la que la violencia machista apenas ha ocupado espacio en los mítines y actos públicos de los principales partidos. El debate también ha estado marcado por propuestas para eliminar el Ministerio de Igualdad y por el rechazo de Vox al concepto de violencia machista.

Dos mujeres durante una manifestación contra la violencia machista. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

Por cuarto año consecutivo, el movimiento feminista saldrá a las calles en manifestaciones separadas en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla por los disensos, principalmente, en torno a la ley trans, la prostitución y los efectos de la ley del Sólo Sí es Sí. Sin embargo, por encima de las diferencias, existe un eje que marca el consenso: erradicar la violencia machista y las desigualdades.

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Madrid acogerá dos manifestaciones este miércoles. El Foro de Madrid 25N y el Movimiento Feminista saldrán a las 18:30 desde Alcalá y Gran Vía hasta Plaza de España bajo el lema “Paremos la barbarie”, con demandas contra los feminicidios, la prostitución, la explotación sexual y reproductiva y la violencia sexual.

La Comisión 8M partirá a las 19 desde Neptuno hacia la Puerta del Sol con la consigna “Contra las violencias machistas: derechos y feminismo antifascista”. La convocatoria, que incluye de forma expresa a las mujeres trans, reclama protección, vivienda, servicios públicos, educación afectivo-sexual e igualdad de derechos, y cuestiona el negacionismo de la derecha y la extrema derecha.

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¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Barcelona también tendrá dos convocatorias: Noviembre Feminista reunirá a distintas entidades en plaza Universitat a las 18:30 bajo el lema “Tejamos resistencias”, mientras que Feministes de Catalunya se concentrará casi a la misma hora en plaza Sant Jaume, con la abolición de la prostitución y el rechazo a la autodeterminación de género entre sus principales reivindicaciones.

En Valencia, la Coordinadora Feminista marchará a las 18:30 para exigir prevención, protección y servicios públicos frente a la violencia machista. La víspera, l’Assemblea Feminista València convocó la manifestación nocturna “Prenem la nit” a las 19:30.

Sevilla contará con dos marchas, organizadas por la Asamblea Feminista Unitaria y el Movimiento Feminista de Sevilla. En el resto de capitales andaluzas, las movilizaciones suelen ser conjuntas.

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