El 80% de los compradores aprovechará el Black Friday para comprar los regalos de Navidad, con un gasto medio de 220 euros.

Guardar

A tres días de que comience oficialmente el Black Friday, el 27 de noviembre, un seguimiento de precios de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) encuentra que solo el 6% de los más de 12.000 productos de electrónica y electrodomésticos analizados presenta hoy un descuento real y significativo. La cifra confirma una tendencia que la propia organización ya había anticipado, el año pasado, tomando como referencia el precio mínimo de septiembre y octubre, únicamente el 35% de los productos de esas mismas categorías bajó de precio durante la campaña, frente a un 37% que resultó más caro. El dato pone en duda, por segundo año consecutivo, la idea de que esta fecha es el mejor momento para renovar un móvil, un portátil o un televisor.

Según la organización, solo el 24% de los productos rastreados está hoy más barato que en su mínimo de septiembre y octubre, mientras que un 43% podría haberse adquirido a mejor precio en esos meses previos. La magnitud de las subidas, además, supera a la de las rebajas: cuando un precio sube, lo hace de media un 13%, frente a un descuento medio del 7% en los casos de ahorro real.

PUBLICIDAD

Sobre este punto, el presidente de la Asociación Española de Consumidores (ASESCON), Miguel Ángel Ruiz, recuerda que la ley no deja margen de interpretación. “La normativa establece que el precio anterior utilizado para anunciar una reducción debe ser, con carácter general, el más bajo aplicado durante los 30 días precedentes”, explica. Ruiz defiende que el consumidor debe actuar como “el primer inspector de consumo a pie de calle” y denunciar ante las autoridades cualquier irregularidad que detecte, dado que estas prácticas “perjudican directamente al consumidor” y también “al conjunto del sector comercial” que sí cumple la normativa.

Varios clientes pasean frente a un escaparate que anuncia descuentos por el Black Friday. (REUTERS/Toby Shepheard)

Entre las categorías con mayor proporción de ofertas genuinas detectadas por la OCU destacan los equipos de sonido y los aspiradores robot, ambos con un 26%, seguidos de los robots de cocina (17%) y los televisores (13%). En cuanto a plataformas, Xiaomi encabeza el porcentaje de chollos detectados (24%), por delante de Amazon (19%), MediaMarkt (17%) y Fnac (11%).

PUBLICIDAD

¿Ahorro real o urgencia fabricada?

Consultada sobre si los precios del Black Friday reflejan un ahorro auténtico, la consejera delegada de KRUK España, Alina Giurgea, responde con cautela. “El Black Friday puede ofrecer oportunidades reales de ahorro, pero no debemos asumir que todos los descuentos anunciados representan necesariamente una ventaja económica”, señala la portavoz de esta empresa, dedicada a la gestión y recuperación de créditos impagados. A su juicio, las estrategias comerciales de estas campañas se apoyan en la comparación de precios y los mensajes de urgencia para acelerar las decisiones de compra, lo que puede llevar al comprador a fijarse en el porcentaje de descuento sin comprobar cuál era el precio habitual del producto.

Un informe gráfico de la OCU expone que solo el 6% de los productos tecnológicos evaluados en España cuenta con una rebaja real durante la campaña del Black Friday. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ruiz coincide en que la verificación previa es la herramienta más eficaz frente a ese mecanismo. Recomienda consultar el precio de un producto durante las semanas previas a la campaña y comprobar su evolución, en lugar de quedarse únicamente con el descuento anunciado por la tienda. “Podemos apoyarnos en herramientas tecnológicas, comparadores e incluso sistemas de inteligencia artificial que nos ayudan a contrastar precios y detectar posibles variaciones a lo largo del tiempo”, apunta, aunque matiza que esa tarea de vigilancia no debería recaer únicamente en el consumidor, sino también en las administraciones públicas a través de sus servicios de inspección.

PUBLICIDAD

Qué criterios seguir antes de comprar tecnología en estas fechas

Tanto Giurgea como Ruiz coinciden en un primer filtro antes de cualquier compra, la necesidad real del producto. Para Giurgea, “si necesitamos renovar un dispositivo porque el actual ya no funciona correctamente o ya no responde a nuestras necesidades, tiene sentido comparar precios y valorar las promociones disponibles”. “La mejor decisión financiera no siempre es aprovechar el mayor descuento, sino comprar aquello que necesitamos y que realmente podemos permitirnos”, resume. Ruiz plantea el mismo punto de partida: “Antes de pensar en cómo financiar una compra, debemos valorar si esa compra es necesaria y si tiene sentido asumir un compromiso económico para realizarla”.

El segundo criterio es investigar el precio habitual del producto y comparar distintas opciones para comprobar que el descuento representa un ahorro real, en lugar de fiarse del porcentaje destacado en la tienda. El tercero consiste en fijar un presupuesto máximo antes de empezar a buscar, de forma que la decisión de compra no dependa de la oferta del momento sino de lo que el comprador tenía previsto gastar.

PUBLICIDAD

Para facilitar esa verificación, la propia OCU pone a disposición del público dos herramientas gratuitas, una web de detección de ofertas y un asesor de precios que permite comprobar la evolución reciente de miles de productos de electrónica y electrodomésticos en las principales tiendas online.