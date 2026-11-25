The Further Mis-Adventures of Cliff Booth presenta su tráiler.

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Por fin llega a los cines una de las películas más esperadas del año, aunque quizá no de la mejor manera. Hablamos de Las nuevas desventuras de Cliff Booth, la película que continua las peripecias del personaje creado por Quentin Tarantino para Érase una vez en Hollywood y que a la postre le dio el Oscar a Brad Pitt, su primero y único hasta la fecha como actor.

En esta película retoma su personaje aunque lo hace sin estar acompañado por Leonardo DiCaprio ni Margot Robbie pero con un nuevo elenco. Ocho años después dee los eventos de la primera película, Cliff ha dejado de lado Hollywood y ahora cuida de su padre mientras compagina varios trabajos. Todo ello cambia cuando recibe una llamada y empieza a volver a codearse con las grandes estrellas del séptimo arte, quienes ahora le idolatran después de años y años de rumores en torno a su figura.

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Brad Pitt como Cliff Booth

The Further Mis-adventures of Cliff Booth (Captura de tráiler oficial)

El único que repite de Érase una vez en Hollywood, el especialista más guay del cine regresa a la acción ocho años después de su mítico episodio junto a Rick Dalton y la secta de Charles Manson. Recuperado de aquel susto aunque aun arrastrando una leve cojera, Cliff se dedica a otros trabajos que ocupan su atención más allá del rodaje, como llevar un viejo cine o servir cócteles en un bar de carretera, aunque siempre tiene espacio para una nueva aventura. Esta surgirá cuando reciba la llamada de Karen Crosby, la agente de una estrella de cine que tiene un peligroso trato para proponerle.

Elizabeth Debicki como Karen Crosby

Elizabeth Debicki como Karen Crosby, el nuevo interés amoroso de Cliff Booth.

En Érase una vez en Hollywood, Cliff tuvo no un romance, pero sí un pequeño encuentro con Pussycat, la adorable pero problemática hippie que interpretaba Margaret Qualley y que intentaba seducir al especialista hasta llevarlo hasta el Rancho Spahn. Ocho años después de aquello, y de quizá muchas mujeres entre medias, Cliff conoce de casualidad a Karen Crosby, la representante de la estrella de cine Charlie Peters y quien concerta una cita con él para ofrecerle una reunión sin un propósito claro. Sin embargo, Cliff fija su mirada en la agente australiana, quien resulta ser además una antigua crítica de cine y quien pronto empieza a tensar la cuerda en su relación con Cliff. Le da vida Elizabeth Debicki, quien saltó a la fama con El gran Gatsby pero que ha estado también en Guardianes de la Galaxia Vol 2., Tenet o la serie The Crown, en la que dio vida a la mismísima Lady Di.

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Scott Caan como Charlie Peters

Scott Caan da vida a una estrella de cine en los 70 llamada Charlie Peters.

Adiós a Rick Dalton, pero hola a Charlie Peters. En esta nueva aventura, Cliff Booth recibe la llamada para trabajar con toda una estrella de cine, quien ha protagonizado varias series y películas exitosas en los 70 y quien es precisamente conocido por hacer sus propias escenas de acción. ¿Cuál sería entonces el motivo para contacter con Cliff, el legendario especialista de Hollywood? Bien, Peters tiene otros planes...y para darle vida está nada menos que Scott Caan, actor famoso por la serie de Hawaii 5.0 y quien es también hijo del que sí fue realmente una estrella en los 70, James Caan.

Carla Gugino como Toni Peters

Carla Gugino como Toni Peters.

Esposa de Charlie Peters y viejo amor de Cliff, Toni se cruza en el camino de Cliff cuando este empieza a trabajar para su marido, sin saber muy bien qué tipo de relación puede entre ambos, de la misma manera que su marido ignora el romance pasado junto a Cliff. Le interpreta Carla Gugino, a la que muchos recordarán como Ingrid Cortez en Spy Kids pero quien también ha estado en otras películas de gran violencia y misterio como Watchmen o Sin city.

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Yahya Abdul-Mateen II como Rod Harrison

Yahya Abdul-Mateen II como Rod Harrison.

Al igual que Caan con Charlie Peters o DiCaprio con Dalton en su día, Yahya Abdul-Mateen II interpreta a otra ficticia estrella de cine, en este caso Roderick ‘Hot Rod’ Harrison, un actor famoso por protagonizar películas de la llamada blaxploitation, el subgénero de películas surgido en los 70 que se caracterizaba por estar dirigido y protagonizado por afroamericanos. Harrison actúa en una película con Charlie Peters y por eso se cruza en el camino de Cliff, de quien se declara fan absoluto tras circular la historia de que le dio una paliza al mismísimo Bruce Lee.

Matt Groove y JB Tadena como los Hermanos Verdusco

Matt Groove y JB Tadena como los hermanos Verdusco.

Principales antagonistas de la película, los hermanos Verdusco son dos sicarios filipinos encargados de ajustar cuentas para un señor de la mafia, y quienes se presentan en Los Angeles para resolver un caso que lleva tiempo parado. Al igual que la secta de Manson en Érase una vez en Hollywood, son la principal amenaza para Cliff y los suyos y aparecerán siempre cuando menos lo esperes y con la máxima violencia posible. Los por el momento desconocidos actores Matt Groove y JB Tadena, prácticamente inéditos en la gran pantalla, se encargan de encarnarlos.

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Peter Weller como Gus Booth

Peter Weller da vida al padre de Brad Pitt

Por fin ponemos cara y voz a uno de los familiares de Cliff y probablemente una de las pocas personas que han estado durante toda su vida, antes incluso de que entablase amistad con Rick Dalton. Hablamos de su padre Gus, el cual vive junto a Cliff y su perro a las afueras de Los Angeles, en Marina del Rey. Para darle vida, Fincher y Tarantino han rescatado del olvido a Peter Weller, el que fuese rostro habitual en los años ochenta por interpretar al protagonista de Robocop y sus secuelas.