El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius (EFE/EPA/Koen van Weel)

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Vinicius está en camino de volver a ser el que era: una pieza clave en el Real Madrid y la peor pesadilla para los rivales. En el duelo ante el Celta mostró detalles de esa misión que le ha encomendado su equipo, quien quiere recuperar a su compañero. Ante el PSV en Champions, con la titularidad recuperación, siguió en la misma dirección. Desborde por banda, acciones defensivas ayudar a Cucurella, inició la jugada del gol del empate y rozó el gol en varias ocasiones. La grada no dudó en reconocerle su actuación en el campo y brindó unos cánticos con sabor a redención.

Durante el parón de selección, Vinicius realizó una introspección de lo que estaba ocurriendo y entender de dónde venía ese juego cuestionable, ese escaso desborde y esa falta de gol. “Creo que no me preparé mejor después del Mundial porque el impacto de este torneo es muy significativo para todos los brasileños. Perder tan pronto fue algo que no esperábamos. Así que aproveché las vacaciones para disfrutar, descansar, relajarme y pasar más tiempo con mi familia. Terminé entrenando menos que en los últimos años”, aseguró el extremo brasileño.

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Una situación que tuvo sus consecuencias, según el jugador: “Esto puede haber afectado mi inicio de temporada. Además, con respecto a la renovación de mi contrato, con tantos clubes interesados el verano pasado, me sentí realmente abrumado, al igual que la situación en el Real Madrid. Pero la temporada es muy larga”. A pesar de esta situación, el club blanco sigue confiando en Vinícius y en su calidad y capacidad como futbolista y en que puede recuperar su mejor versión.

Ante el PSV en Champions, llegó una nueva oportunidad para el brasileño que no desaprovechó. Fue todo lo que se pide de él. Intento el desborde por banda, defendió cuando hizo falta para ayudar a Cucurella en las labores defensivas, pero el antes y después de Vinicius en el duelo llegó poco antes del minuto 50 de partido. El brasileño recibió el balón en banda, y subió hasta línea de fondo, donde puso un balón al segundo palo, que controla Diomande y cede para Güler y este de tacón para Valverde. El uruguayo la enchufó de primera para batir a Kovar y volver a instaurar las tablas.

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Vinicius se desató tras esa acción de la nació el tanto del empate y la grada unos cánticos con sabor a redención. Volvió a lucir destelló de su mejor versión. Lo intentó una y otra vez, dio hasta un palo durante el duelo ante los neerlandeses. Su banda volvió ser el escenario de las mejores jugadas blancas. Conectó con Mbappé, con Bellingham, con Cucurella. Trabajó por su equipo y la recompensa acabó llegando.

El gol de Vinicius y su redención en el Bernabéu

Con el partido visto para sentencia gracias al doblete de Mbappé, llegó la guinda de las botas de Vinicius. El brasileño quiso sumarse a la fiesta blanca. Con el final del partido pidiendo pista, Vinicius consiguió lo que tanto ansiaba, reencontrarse con el gol en el templo blanco. La manita llegó de sus botas, un tanto para recuperar la confianza y acercarse a su mejor versión en la que lleva tiempo trabajando y que tanto le reclaman sus compañeros.

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Ahora, debe mantenerse esa forma y seguir dando motivos a Mourinho para ganarse el puesto como titular y desterrar a Diomande a banda derecha, donde pasa más desapercibido a pesar de sus desbordes imposibles. Vinicius está de vuelta y en el partido de Champions ante el PSV, lo ha vuelto a demostrar.