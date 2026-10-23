España Cultura

La película que ha supuesto un hito en la animación, hecha de manera tradicional y que rechaza la IA: cómo se creó fotograma a fotograma ‘Wildwood’

El director Travis Knight, al frente del estudio Laika, ha tardado 16 años en completar la película más larga jamás filmada mediante la técnica del ‘stop-motion’

Wildwood presenta su nuevo tráiler.
Guardar

El director Travis Knight ha rechazado incorporar la IA generativa a Wildwood: El bosque salvaje porque considera que un ordenador no puede expresar la experiencia humana ni sustituir a quien crea una obra. El responsable de Laika distingue entre la tecnología como herramienta y aquella que desplaza al artista del proceso.

Wildwood: El bosque salvaje ha necesitado 16 años para completarse, según explicó Travis Knight durante el estreno estadounidense que abrió AFI Fest. El largometraje de animación fotograma a fotograma sigue a una niña que entra en un bosque prohibido y encantado después de que una bandada de cuervos secuestre a su hermano pequeño.

PUBLICIDAD

La película cuenta con las voces de Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay, Angela Bassett, Jake Johnson, Carey Mulligan, Maya Erskine, Mahershala Ali, Awkwafina, Amandla Stenberg y Tantoo Cardinal. Bassett ha recordado que grabó su trabajo durante la pandemia de covid: “Quería salir de casa y volver a crear. Llegó justo a tiempo”.

Knight ha definido la inteligencia artificial generativa como “una pieza de tecnología increíble”, aunque ha sido tajante sobre su uso: “No la estoy adoptando en absoluto”. Para el cineasta, un lápiz, un pincel, una impresora 3D o un ordenador son herramientas útiles cuando amplifican la voz de quienes las emplean. La película supone un hito en la historia del cine porque es la más larga jamás filmada con la técnica de ‘stop-motion’ (2 horas y 20 minutos).

PUBLICIDAD

Animación fotograma a fotograma

Knight ha explicado que Laika ha integrado efectos visuales y tecnología desde sus orígenes. El director, que lleva más de 25 años trabajando en animación fotograma a fotograma, ha defendido que el estudio recurrió a esas herramientas cuando la técnica parecía condenada por la capacidad de los ordenadores para producir imágenes más deprisa, con menor coste y mayor precisión.

“La animación fotograma a fotograma era una forma artística que no parecía tener futuro”, ha relatado. La respuesta de Laika consistió en incorporar al autor, con el propósito de hacer convivir la artesanía y los recursos digitales.

Wildwood (Captura de tráiler oficial)
'Wildwood: El bosque salvaje', de Travis Knight (Laika)

El estudio ya introdujo innovaciones técnicas en Los mundos de Coraline, según ha detallado Knight, y ha ampliado sus recursos con cada producción. Tras cinco películas, el director consideró que el equipo disponía de medios suficientes para asumir la escala de Wildwood, aunque ha admitido que no estaban preparados cuando iniciaron el proyecto y tuvieron que aprender durante el proceso.

Knight dirigió su primer largometraje de animación, Kubo y las dos cuerdas mágicas, antes de abordar las producciones de imagen real Bumblebee y He-Man y los Masters del Universo. Su regreso a Laika para dirigir Wildwood: El bosque oscuro ha reunido decorados a escala real, miniaturas, marionetas, efectos visuales y personajes digitales en las secuencias de mayor tamaño.

Cómo inventar nuevas marionetas

Uno de los retos fue construir a The General, una gran águila dorada cuya marioneta no podía fabricarse con silicona. Ese material, habitual en las figuras del estudio por su semejanza con la piel humana y su respuesta a la luz, habría hecho que el ave fuese demasiado pesada para que un animador pudiera moverla.

La solución fue construirla casi por entero con tela y diseñar un cuello semejante a un muelle extensible, en lugar de emplear una estructura articulada convencional. Knight ha descrito esa pieza como un trabajo de arte, ingeniería y artesanía.

El águila de 'Wildwood' supuso uno de los mayores desafíos técnicos.
El águila de 'Wildwood' supuso uno de los mayores desafíos técnicos.

El director también pidió que los personajes humanos mostraran musculatura bajo la piel durante las escenas de esfuerzo, combate y violencia. Ollie Jones, responsable de marionetas, encontró un sistema para introducir músculos en las figuras, de modo que el volumen cambia cuando un personaje flexiona un brazo para golpear a otro.

La batalla final recoge la influencia de la trilogía de El Señor de los Anillos de Peter Jackson, una referencia que Knight ha situado entre las inspiraciones principales de la película. Su objetivo era que la secuencia tuviera el montaje y la puesta en escena de una gran epopeya de imagen real, sin parecer rodada sobre una mesa con miniaturas.

La violencia, las batallas y la guerra forman parte del relato, pero el cineasta ha precisado que no pretendía “fetichizar la violencia”, sino mostrar que es traumática y tiene un coste. La calificación PG-13 llegó al final del proceso, cuando la película se sometió al organismo encargado de clasificarla, y Knight la considera apropiada para familias que tengan en cuenta la intensidad de algunas escenas.

Wildwood (Captura de tráiler oficial)
'Wildwood: El bosque salvaje', todo un hito de la animación.

Knight no cree que la inteligencia artificial hubiera permitido acelerar la producción sin rebajar el resultado. “Esa sola idea me llena de rabia”, ha dicho a Variety, antes de cuestionar una evolución tecnológica orientada a que todo sea más sencillo, automatizado y fácil.

El director sostiene que la animación fotograma a fotograma representa “la creatividad, la emoción, el cuidado, la devoción y el tiempo” de las personas. “Un ordenador nunca ha sentido nada. Nunca ha sentido pérdida, amor o dolor”, ha afirmado.

Para Knight, esa diferencia se percibe en una película creada por personas. Bajo la aventura fantástica y la escala épica de Wildwood, el director espera que el público encuentre una historia “sentida, hermosa y emocional”.

Temas Relacionados

Travis KnightLaika StudiosAnimaciónCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Olivia Wilde, directora de ‘La invitación’: “El ADN de Penélope Cruz está en toda la película y no puedo imaginar a nadie más en ese papel”

La directora e intérprete se ha puesto delante y detrás de la cámara en una de las grandes comedias del año y reflexiona sobre los retos que le ha planteado este doble trabajo

Olivia Wilde, directora de ‘La invitación’: “El ADN de Penélope Cruz está en toda la película y no puedo imaginar a nadie más en ese papel”

‘Moscas’, el tierno relato desde los ojos de un niño que retrata las dificultades de México: “Guillermo del Toro decía que el sentimiento es el nuevo punk, no hay que evitarlo”

El director Fernando Eimbcke construye una historia íntima entre una mujer que alquila su habitación y el joven que entra en su vida

‘Moscas’, el tierno relato desde los ojos de un niño que retrata las dificultades de México: “Guillermo del Toro decía que el sentimiento es el nuevo punk, no hay que evitarlo”

“La noche estrellada” de Van Gogh no fue pura imaginación: localizan la fecha exacta a partir del cielo del famoso cuadro

Un estudio identifica la posición de la Luna, Venus y las Híades en la madrugada del 22 de julio de 1889 y aporta nuevas pistas sobre la inspiración astronómica del artista neerlandés

“La noche estrellada” de Van Gogh no fue pura imaginación: localizan la fecha exacta a partir del cielo del famoso cuadro

Joan Manuel Serrat, sobre el problema de la vivienda en España: “Donde no ha sido capaz de llegar el conocimiento, llegará la realidad”

El cantautor catalán ha hablado del descontento con el encarecimiento de los hogares y el deterioro de los servicios públicos, animando a la gente a expresar su malestar en las urnas

Joan Manuel Serrat, sobre el problema de la vivienda en España: “Donde no ha sido capaz de llegar el conocimiento, llegará la realidad”

Una compañía teatral de Valladolid denuncia ante la Fiscalía la cancelación de una obra sobre Lorca alegando “motivos ideológicos”: “La única eliminada ha sido ‘Federico’”

La representación, que indaga en la desaparición y el asesinato de Federico García Lorca y en los crímenes del franquismo, fue retirada de la programación por unas supuestas obras en el teatro

Una compañía teatral de Valladolid denuncia ante la Fiscalía la cancelación de una obra sobre Lorca alegando “motivos ideológicos”: “La única eliminada ha sido ‘Federico’”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ultraderecha crece en Francia con los disturbios y Vox replica el discurso de Le Pen: “Esto solo ocurre con el permiso deliberado del Gobierno”

La ultraderecha crece en Francia con los disturbios y Vox replica el discurso de Le Pen: “Esto solo ocurre con el permiso deliberado del Gobierno”

Sánchez va con Broncano a ‘La Revuelta’ pero no ha confirmado aún su participación en los debates de Mediaset y Atresmedia: “Está cerrando la agenda”

Cambio de hora en tu coche: esto es todo lo que debes revisar antes del domingo 25 de octubre

La entrevista de Broncano a Sánchez en 10 momentos (y las preguntas clásicas): “Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones”

Pedro Sánchez comenta la visita de Milei y los insultos en ‘La Revuelta’: “Viene un tipo que ha bajado el 50% el SMI a decirle qué a este país que lo ha subido un 66%”

ECONOMÍA

Francia enciende las alarmas de la deuda en Europa mientras España resiste: la prima de riesgo gala casi triplica la española

Francia enciende las alarmas de la deuda en Europa mientras España resiste: la prima de riesgo gala casi triplica la española

Qué día se cobra la pensión de jubilación en octubre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Ahora que ha llegado el frío, estos 8 consejos te ayudarán a ahorrar en tu factura de la luz

Más pisos protegidos y alquileres ligados al sueldo: así es la nueva ley de vivienda de Castilla-La Mancha que prioriza a jóvenes y familias

Estas son las nuevas ayudas de vivienda que el Gobierno ha aprobado: quién las recibe y dónde se destinarán

DEPORTES

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Messi se gana a los niños de Oviedo a base de consejos: “Si yo fuera al patio de un colegio, aprendería más de ellos que ellos de mí”

La reflexión de Messi sobre la época dorada del FC Barcelona días antes del Clásico contra el Real Madrid: “Lo pasábamos muy bien en el día a día”

Leo Messi recuerda a su padre Jorge y su importancia sobre el Premio Princesa de Asturias: “Estaba muy ilusionado”

Volkanovski quiere ser amigo de Ilia Topuria entre fogones: “Es un momento especial, aunque estés intentando darle puñetazos en la cara”