El precio por pasar la ITV puede variar hasta un 225% entre comunidades autónomas (Wikimedia Commons)

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La inspección técnica es una obligación periódica para garantizar que los vehículos que circulan por las carreteras cumplan las condiciones de seguridad y emisiones exigidas. En los turismos particulares, el calendario depende de los años transcurridos desde la primera matriculación: la primera ITV se realiza a los cuatro años, se repite cada dos hasta cumplir una década y pasa a ser anual a partir de entonces.

Ese esquema continuará para la mayoría de los conductores. Pero desde 2027, la ITV de determinados vehículos históricos tendrá un régimen distinto, con plazos de inspección más amplios y una exención total para los ejemplares más antiguos.

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La modificación se vincula al Reglamento de Vehículos Históricos, que establece una vía específica para reconocer y preservar automóviles que forman parte del patrimonio del motor. El cambio no afecta de forma automática a cualquier coche con muchos años de antigüedad, pues será necesario que cuente con la catalogación administrativa correspondiente.

Exención para los matriculados antes de 1950

La principal novedad afecta a los automóviles matriculados antes del 1 de enero de 1950 que obtengan la consideración de históricos. Estos vehículos no tendrán que someterse a nuevas inspecciones técnicas a partir de la aplicación del nuevo régimen en 2027.

La medida alcanza a unidades que, por su antigüedad, producción limitada o valor patrimonial, ya tienen un uso reducido y no forman parte del parque automovilístico habitual. Entre ellos pueden figurar modelos de fabricantes desaparecidos, como Hispano-Suiza, Elizalde, Nacional Pescara o Abadal.

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Turismo pasa la ITV. (AECA-ITV)

El resto de los coches históricos no quedará exento de la ITV, aunque tendrá una frecuencia distinta de la que se aplica a los turismos convencionales. La periodicidad dependerá de la antigüedad de cada vehículo, con intervalos más amplios que los previstos para un automóvil de uso ordinario que supera los 10 años.

La normativa busca adaptar los controles a las particularidades de vehículos que suelen recorrer pocos kilómetros, se conservan con fines patrimoniales o participan en concentraciones, exposiciones y desplazamientos puntuales. Aun así, la catalogación histórica no elimina las obligaciones de conservación ni autoriza a circular con un vehículo que no reúna las condiciones necesarias de seguridad.

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Los requisitos para obtener la categoría histórica

Para acogerse a este régimen, el vehículo deberá cumplir una serie de requisitos. Como norma general, tendrá que haber transcurrido un mínimo de 30 años desde su fabricación o primera matriculación. Además, el modelo ya no puede continuar en producción y el coche debe mantener sus características originales o presentar un interés especial por su relevancia técnica, cultural o histórica.

La antigüedad, por tanto, no basta. Un turismo matriculado hace tres décadas no accede de forma automática a las ventajas previstas para los vehículos históricos. Su propietario deberá completar el procedimiento de clasificación y acreditar que cumple los requisitos establecidos.

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Trabajador de la ITV comprobando la documentación del vehículo. (@AECA_ITV en X)

El reglamento contempla dos recorridos administrativos. El más sencillo está dirigido a vehículos ya matriculados en España, con al menos 30 años y la ITV en vigor. En estos casos, el titular podrá solicitar el reconocimiento como histórico sin necesidad de cambiar la matrícula ordinaria.

La segunda vía se reserva para situaciones con mayor complejidad administrativa, como los vehículos importados, los que figuran de baja definitiva o aquellos que no pueden acogerse al procedimiento simplificado. En esos supuestos, será necesario completar más trámites y obtener una matrícula histórica, identificada con la letra H.

Los turismos convencionales mantienen la ITV anual

La novedad no supone un cambio general para los automóviles antiguos que circulan a diario. Los turismos que no estén reconocidos como históricos seguirán sujetos al calendario habitual de ITV, incluso si tienen más de 10, 20 o 30 años.

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Un coche matriculado en 2015, por ejemplo, deberá continuar con la inspección anual mientras no obtenga la clasificación histórica. El mismo criterio se aplicará al resto de vehículos que, pese a su antigüedad, no conserven sus elementos originales o no reúnan las condiciones exigidas para entrar en este régimen especial.

¿Cómo es la ITV en carretera?

También se mantiene la restricción para los vehículos que estén de baja temporal o definitiva. Mientras esa situación administrativa siga vigente, no podrán circular por las vías públicas. Si el propietario pretende recuperarlos para su uso, deberá rehabilitarlos y completar los trámites que correspondan antes de volver a ponerlos en circulación.

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Cuando se concrete la aplicación del nuevo calendario en 2027, los propietarios de vehículos clásicos deberán revisar si su automóvil reúne las condiciones para solicitar la categoría histórica y conocer qué plazo de ITV le corresponderá.