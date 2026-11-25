‘Infobae’ entrevista a Diego San José (creador), Elena Trapé (directora) y Carmen Machi (actriz).

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Cuando conocimos a la inspectora fiscal Sara Santano, no éramos todavía conscientes de la evolución que su creador, Diego San José, estaba dando dentro de la ficción de nuestro país. Después de haber sido uno de los guionistas de comedia más superdotados de nuestro país, se atrevió a salir de su zona de confort para componer en Celeste una ficción que no se parecía a ninguna otra y que ha terminado por singularizarse precisamente gracias a esos códigos propios.

A Diego San José le gustan los personajes comunes y corrientes que pueden representarnos a cualquiera de nosotros. Ciudadanos normales con sus trabajos, sus miserias, sus pequeñas ambiciones o su soledad a cuestas. Grises en comparación con el mundo actual en el que vivimos de las redes sociales, pero que tienen la virtud de estar por encima de la hipocresía y la dictadura de las apariencias, como le ocurría a José Ramón en Yakarta y a Sara en Celeste.

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Así es ella, una señora con traje chaqueta que se toma muy en serio su trabajo, que tiene una vida personal anodina pero que es capaz de destapar complejas tramas económicas basadas en la evasión de impuestos.

Una secuela que se convierte en ‘precuela’

Ahora Celeste regresa a Movistar Plus+ con una segunda temporada que no avanza en el tiempo, sino que retrocede tres años para reconstruir el pasado de Sara Santano. Y lo hace recreando un caso que ya aparecía cuando la protagonista investigaba a la estrella de la música, un caso que fue una ‘espinita’ en su expediente, el de un futbolista que había defraudado más de 20 millones de euros.

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Elena Trapé (directora), Carmen Machi (actriz) y Diego San José (creador) de 'Celeste' (Movistar Plus+)

La decisión de convertir la nueva entrega en ‘precuela’ responde a un criterio explícito de su creador, Diego San José: “No nos valía con la típica secuela, pero realmente es porque estamos enamorados de una Sara morena, que no se ha liberado todavía. Porque al final, para un guionista, lo peor que te puede pasar es tener a un personaje protagonista que esté sanado. No te voy a decir que lo que menos nos importa de Celeste son las inspecciones de Hacienda, porque no es cierto, porque son la columna vertebral, pero lo que más nos importa, son los dolores emocionales de Sara Santano”, dice.

Carmen Machi está de acuerdo con Diego San José. De hecho, cuenta que no se sentía a gusto cuando el personaje se teñía de rubia al final de la primera temporada. “No quería que se convirtiera en una ‘Miss Marple’ tributaria” (ríe).

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“Pero volver hacia atrás, ha sido una gran idea. El ver por qué llega hasta ahí, por qué tiene ese poso de amargura. En la primera temporada, ella quería hasta disfrutar de un baile y no sabía, estaba demasiado encorsetada. Es como que a partir de que los dos se jubilan, tanto ella como su marido, empiezan a vivir. Hasta entonces, estaban muy metidos en su trabajo. Y una vez que se jubilan, empiezan a vivir realmente, empiezan a pasarles cosas, a tener sexo ambos de nuevo. Entonces, hay que lanzar un mensaje con el tema de la jubilación, de que es algo buenísimo. Que nadie piense, ¿y ahora qué hago? Pues todo lo que no has hecho".

Esta temporada es más dramática, hay más thriller, hay más todo, como explica San José y Elena Trapé, que ha dirigido todos los episodios, al igual que en la primera temporada.

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El nuevo caso de Sara Santano: el futbolista

La serie sustituye la investigación a una cantante inspirada en Shakira, eje de la primera entrega, por el seguimiento a Figueroa, un delantero del Real Madrid construido a partir de casos reales de conflictos entre futbolistas y la Agencia Tributaria.

Carmen Machi y Pol López en 'Celeste 2' (Movistar Plus+)

“Con las dos temporadas siempre hemos tenido la pretensión de hablar de España, hacer una especie de radiografía social del país que somos. Y creo que en España hay una pasión hacia el fútbol que habla más de nosotros que de los futbolistas y que nos dice muchas cosas, posiblemente algún tipo de carencia a la hora de canalizar nuestras pasiones. Es decir, la gente hoy en día no grita por otro motivo. La gente llega a las manos por defender a su club frente al club rival. Por eso el fútbol está en Celeste 2, porque además de que es la relación más documentada entre la Agencia Tributaria y un defraudador, creo que como sociedad somos fútbol. Y creo que no hay un rival más grande para un inspector de Hacienda que el delantero del principal equipo de LaLiga. Es lo más grande contra lo más pequeño, es el David y Goliat fiscal”, dice Diego San José.

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Nuevos personajes: entre el amor y el desamor

Pero, además de poner el foco en Sara, uno de los grandes hallazgos de esta segunda temporada es el protagonismo que adquiere Alberto, su marido, recién jubilado y que sabemos que falleció y mantenía una relación paralela con un hombre. Pues bien, ahora, nos introduciremos también en su vida, de forma que se reconstruirán todos esos huecos e incógnitas que faltaban para conocerlo mejor.

En ese sentido, Carlos Blanco compone un personaje memorable, un hombre que se siente vacío después de toda una vida dedicado a su vocación en la Agencia Tributaria y que ahora tiene que enfrentarse a algunos fantasmas de su etapa laboral, al mismo tiempo que descubrirá un nuevo estímulo vital al volver a enamorarse en el momento más inesperado.

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“Queríamos abordar un tema tabú en la ficción y es que el desamor llega sin hacer ruido. Un día llega y no sabes cuándo se torció todo y queríamos hablar de eso sin gritos, ni estridencias”.

Pol López interpreta a Valentín en 'Celeste 2', uno de los nuevos personajes.

Uno de los puntos de conexión más sensibles entre ambas temporadas llega a través de una ausencia. Manolo Solo, que interpretó al paparazzi Tony en la primera entrega, falleció en julio a los 62 años. Pese a que la acción transcurre tres años antes y su personaje no podía tener continuidad argumental, el equipo decidió incluir un pequeño cameo suyo en el cuarto episodio como tributo.

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Ahora Sara tendrá un nuevo compañero de batallas. Se llama Valentín, tiene un historial de constantes bajas por depresión pero decidirá ayudarla porque es del Atlético de Madrid y quiere vengarse de Figueroa porque, en un momento clave de su vida, le metió un gol a su equipo. Pol López vuelve a demostrar su talento en cualquier registro, en este caso, el de un tipo raro y entrañable por el que Sara sentirá mucho cariño, quizás porque los dos están igual de solos e incomprendidos. “Nos gustaba mucho la imagen de Sara y Valentín juntos, son una pareja icónica”, cuenta el creador. “Y también queríamos introducir al inspector de Hacienda decepcionado, un poco cínico, pero buena persona”.

Si en Yakarta aparecía la canción de Julio Iglesias Me olvide de vivir, atención al ‘leit motiv’ que aquí constituye El gato que está triste y azul de Roberto Carlos. Un pequeño y delicioso toque pop melancólico que sirve para acompañar toda la serie.

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