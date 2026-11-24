El Real Betis sigue soñando con el Top-8 en Champions. (REUTERS/Radovan Stoklasa)

Guardar

Hacía menos de cero grados en el Tehelné pole y el Real Betis tardó en entrar en calor. Lo hizo a su manera, con un delantero que, en su primera titularidad tras la lesión, ganó por alto lo que el equipo no sacaba con el balón en los pies. Dos cabezazos del Cucho Hernández, uno antes del descanso y otro poco después, dejan a los de Manuel Pellegrini con el pase a los play-offs casi en el bolsillo. Y por qué no, seguir soñando por entrar en el selecto grupo de los mejores de Europa.

El equipo andaluz había hecho hasta siete cambios respecto al derbi sevillano. Antony, con un guante puesto y el otro en la mano, se pasó los primeros minutos peleándose con el frío. Enfrente estaba un Slovan colista, dirigido por Yaya Touré, que no se achicó, cabe destacar. Sabía la ‘ingeniería’ que tenía el equipo de enfrente. A pesar de ello, presionó arriba, se hizo con el balón y llegó a ponerse por delante en las sensaciones. Bernal vio pronto la amarilla y la medular se le atragantó al Betis. La más clara fue de Sporar, que se plantó solo ante Valles. El portero bético, señalado por su error en el gran derbi, se hizo grande y le ganó el duelo. Fantasmas fuera.

PUBLICIDAD

El Betis, mientras tanto, no encontraba el camino. Los pases salían imprecisos y apenas pisaba el área contraria. Solo Abde e Isco le daban algo de chispa. El Slovan se agarraba a la dureza. Ibrahim vio la amarilla por un pisotón y probó con un disparo desde la frontal y un cabezazo, los dos fuera.

Isco. (REUTERS/Radovan Stoklasa)

Poco a poco, la tendencia se invirtió. El capitán fue bajando a recibir y Antony encontró su rosca. Una contra bien trazada lo cambió todo. Cucho lanzó un balón largo, Antony se la dejó a Abde en carrera y el disparo se topó con la mano de Takac. Dos minutos después, Ángel Ortiz robó, se plantó en la línea de fondo y puso un centro picado al segundo palo. Allí apareció Cucho para cabecear a la red. Gol al borde del descanso, de esos “psicológicos”, como se suele decir. El caso es que afectó. Tras el descanso, el Betis salió con otra actitud. Nos sin antes cambio de cromos en la zaga. Ortiz y Fran García empezaron a ganar la banda, Abde se marcó una rabona y Cucho se sacó un recorte en el área. El segundo gol llegó de nuevo por arriba. Isco sacó un córner al primer palo, Cucho se anticipó a Sporar y cruzó el remate de cabeza.

PUBLICIDAD

A partir de ahí, el Betis jugó cómodo. Abde rozó el tercero y Markovic metió el pie en el último momento. Roca probó desde la frontal y Takac lo sacó en dos tiempos. El Betis se divertía mientras el Slovan apenas se asomó. Había que agitar el banquillo y Touré dio entrada a Martínez y Yirajang por Ibrahim y Marcelli. Más tarde también cambió a Sporar por Griger. La grada local silbaba mientras el Betis hilaba posesiones largas.

Así llegamos hasta el tramo final, de control absoluto verdiblanco. Parrott intentó una chilena tras un pase de Abde y el balón se fue desviado. Deossa probó desde lejos y mandó el suyo a las nubes. La afición bética cantaba mientras su equipo no quería sustos y, si los había, que fueran lejos de Valles. La última del Slovan fue la más clara. Tras una duda defensiva, Matsuoka no acertó con un balón que botaba a un metro. Pero para entonces el partido estaba visto para sentencia. Tres puntos más que hacen soñar a una afición que siente que su equipo, a día de hoy, es Top-8 de Europa.

PUBLICIDAD