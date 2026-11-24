Compradores pasan frente a una tienda de Zara en Oxford Street en Londres, Reino Unido. REUTERS/Simon Dawson

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A las empresas españolas cada vez les gusta más Reino Unido, donde han generado más de 178.400 puestos de trabajo. Su actividad sostiene el 0,5% del mercado laboral británico, con 102.100 empleos directos y otros 76.300 indirectos, según recoge el VIII Barómetro sobre el Clima y Perspectivas de la Inversión Española en el Reino Unido, presentado por la Cámara de Comercio de España en el país.

El informe dibuja un escenario de continuidad y crecimiento para las compañías españolas al otro lado del canal de la Mancha. Pese a las incertidumbres económicas y geopolíticas globales, sigue siendo el segundo destino más importante a nivel mundial para la inversión española, con un stock de 99.670 millones de euros en 2024, un 12,3% más que el año anterior, al concentrar el 14,9% del total de las inversiones nacionales en el extranjero.

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La dimensión de esta relación económica también se aprecia en su recorrido histórico. Desde 1993, el mercado británico ha recibido 270.611 millones de euros en flujos acumulados de inversión española, lo que lo convierte en el principal destino a largo plazo de la inversión productiva nacional fuera de España.

La embajadora española en Reino Unido, Emma Aparici Vázquez de Parga, resumió esta apuesta durante la presentación del estudio: “En 2024, el stock de inversión extranjera directa de España en el Reino Unido alcanzó los 100.000 millones de euros. Es una cifra sencilla, pero que transmite un mensaje de gran relevancia: el compromiso del sector privado español con el mercado británico ha resistido los numerosos obstáculos de los últimos años”.

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La inversión española se dispara y supera en seis meses todo lo registrado en 2025

El ritmo de entrada de capital español ha ganado intensidad durante 2026. Los flujos de inversión hacia Reino Unido sumaron 3.883 millones de euros entre enero y junio, frente a los 448 millones contabilizados en el mismo periodo del ejercicio anterior. La cifra multiplica por más de ocho la registrada un año antes, sino que supera los 2.336 millones de euros de inversión acumulados durante todo 2025.

Dos actividades concentran buena parte de este desembolso. Los servicios financieros recibieron 1.884 millones de euros durante el primer semestre, mientras que el suministro de energía captó otros 1.252 millones. En conjunto, ambos sectores representaron cerca del 80% de los flujos de inversión española en el mercado británico.

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La confianza institucional también estuvo presente en la presentación del Barómetro, celebrada en la Residencia de la Embajadora de España en Londres con alrededor de un centenar de asistentes. El embajador británico en España, Sir Alex Ellis, destacó el grado de integración entre las dos economías: “Los resultados de este Barómetro confirman la fortaleza de una de las relaciones económicas más valiosas de Europa. Las empresas españolas y británicas no solo comercian entre sí, sino que construyen juntas, a través de cadenas de suministro profundamente integradas entre nuestras dos economías”.

Nueve de cada diez empresas consideran Reino Unido un mercado estratégico

Las perspectivas de las compañías españolas siguen siendo favorables y su valoración del entorno empresarial británico apenas ha variado respecto al año anterior. El clima de negocios obtiene una puntuación de 2,8 sobre 5 y el 64% de las empresas consultadas lo califica como “aceptable”. Entre los aspectos mejor valorados figuran el nivel de digitalización, con 3,7 puntos, y el compromiso con la sostenibilidad económica y empresarial, con 3,5.

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Más del 60% de las compañías españolas espera aumentar sus ingresos en Reino Unido, mientras que cerca del 47% tiene previsto incrementar sus inversiones, especialmente en Londres y su área metropolitana. Además, el 90% prevé mantener o ampliar sus plantillas, un indicador que refuerza el papel de estas empresas en el empleo británico.

Asimismo, el 90% de las compañías españolas encuestadas considera Reino Unido un destino clave para su actividad. Alrededor del 70% descarta abandonar el país durante los próximos cinco años y otro 23% lo define como «relevante» dentro de su estrategia empresarial a largo plazo.

La inflación y la incertidumbre geopolítica, los principales riesgos

No todo son perspectivas positivas. Las empresas identifican la inflación y el aumento de las tensiones geopolíticas como los factores que más pueden condicionar sus negocios durante los próximos 12 meses. A estas preocupaciones se suma el deterioro de la percepción sobre la estabilidad institucional, uno de los indicadores que más ha retrocedido en la evaluación del entorno británico, hasta situarse en 2,8 puntos.

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Pese a estas dificultades, la secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López Senovilla, defendió la importancia de mantener los vínculos económicos entre ambos países: “El Barómetro nos recuerda una vez más el papel de la inversión extranjera directa. A pesar de los riesgos e incertidumbres del mundo actual, sigue acercándonos e impulsando la integración económica”.