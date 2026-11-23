Foto de todos los participantes en el debate a ocho de los portavoces de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. (Eduardo Parra / Europa Press)

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La campaña está ya en su recta final y ya queda menos de una semana para el domingo decisivo en el que los españoles decidirán quién será el nuevo presidente del Gobierno. Y en esta nueva cita electoral, el debate a ocho de los portavoces parlamentarios en RTVE ha sido una oportunidad perfecta para escenificar durante algo más de hora y media las discrepancias de los bloques políticos en las soluciones que hay que aplicar para mejorar los problemas en España. Durane el debate, mucho más dinámico que el cara a cara entre Feijóo y Sánchez la semana pasada, PP y Vox casi no han interactuado entre ellos, la vivienda ha copado gran parte del bloque económico y el bloque de la izquierda ha querido contraponer su modelo de país frente a la oposición total que ha seguido el Partido Popular durante toda su legislatura.

La vivienda, piedra angular del descontento ciudadano, ha permitido cristalizar el cambio que cada uno busca: el bloque de la izquierda -Frente Amplio, ERC y Bildu- ha pedido directamente al PSOE intervenir el mercado y la portavoz del PP, Ester Muñoz, ha reprochado rápidamente que el Gobierno “y sus cómplices” hayan acudido al debate “como si no hubieran gobernado ocho años”.

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Le ha contestado el portavoz socialista, Patxi López, que ha criticado a PP, Vox y Junts por votar en contra de los decretos de vivienda, criticando que sus propuestas sólo vayan enfocadas a los que quieren hacer negocio con este derecho. Aquí se pueden repasar este y otros siete momentos del debate que nos acerca un día más al 29-N.

Ester Muñoz llama a Rufián “un Braveheart de Temu”

El bloque económico dejó uno de los enfrentamientos más ácidos (y carne de meme) de la noche entre Ester Muñoz y Rufián. Ante las interrupciones de Gabriel Rufián cuando la portavoz del PP reprochaba al dirigente de ERC que interviniera como si no tuviera responsabilidad en la gestión de las dos últimas legislaturas y no hubiera apoyado “todas y cada una de las leyes del Partido Socialista”, Muñoz zanjaba el intercambio con ironía: “Ya sé que eres un Braveheart de Temu, cálmate y no me interrumpas”.

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#DebateA8RTVE | Así ha sido el rifirrafe entre Gabriel Rufián (@gabrielrufian), de ERC y Ester Muñoz (@EsterMunoz85), del PP. 💬 Rufián, a Muñoz: "Haré todo lo posible para usted no sea ministra". 💬 Muñoz, a Rufián: "Cálmate. Que ya se que eres un 'Braveheart" de Temu" #29Nrtve — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 23, 2026

La dirigente popular extendió su crítica a la bancada progresista por hablar “como si estuviéramos en Suiza” mientras una parte de la población “no llega a final de mes”. También planteó una bajada del IRPF para las rentas más bajas y un “IVA cero” en productos básicos, y recriminó a Rufián haber votado en contra de esa rebaja fiscal, al calificarlo de “privilegiado de moqueta”.

El portavoz de ERC en el Congreso y cabeza de lista por Barcelona a las elecciones, Gabriel Rufián. (Eduardo Parra / Europa Press)

Rufián replicó que no es representante del PSOE y que no aceptará “ni una sola lección de gestión” del PP tras lo ocurrido con la DANA en Valencia. El portavoz del PSOE, Patxi López, acusó por su parte a Muñoz de hablar de las dificultades ciudadanas mientras su partido ha votado “hasta en cuatro ocasiones en contra” de la revalorización de las pensiones.

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#DebateA8RTVE | Así ha sido el encontronazo entre Emilio Delgado (@EmilioDelgadoOr), de Frente Amplio, y Ester Muñoz (@EsterMunoz85), del PP: "¿Por qué os negáis a proteger la vivienda de manera permanente?" #29Nrtve https://t.co/NXCE2t6rM1 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 23, 2026

Delgado y Millán se enzarzan: “No te he dado permiso para que me tutees”

Otro de los cruces más tensos de la noche fue entre Emilio Delgado y Pepa Millán. El representante de Frente Amplio acusó al PP de oponerse a facilitar el acceso a la vivienda y recordó que la formación aplaudió la guerra de Irán: “Vuestro modelo es un modelo basado en la economía especulativa, en el monocultivo del sector servicios. Tiene mucha guasa que nos recomienden salarios bajos o que se opongan a la subida del SMI gente como Ayuso, que cobra más que el presidente del Gobierno: para ellos sí, pero para los demás no”.

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute; el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López; y el diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado; antes del debate electoral organizado por RTVE. (Eduardo Parra / Europa Press)

Millán respondió con ironía sobre los cambios de denominación de la izquierda: “¿Por qué hablan todos ustedes como si no hubieran estado apoyando este gobierno durante ocho años? Ahora se están cambiando el nombre: Sumar, Restar, el Frente Amplio, cuando ustedes han echado ocho años pisando moqueta”. Delgado le interrumpió para recordarle su apoyo al entonces presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durante la dana: “¿Sabes a quién estabas apoyando tú? A Mazón, cuando gente se ahogaba”.

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La portavoz de Vox reaccionó a la interrupción con un reproche directo: “No te he dado permiso para que me tutees”. Delgado replicó: “No, si no me lo tienes que dar, a mí no me vais a dar permiso vosotros. Estabais aplaudiendo a Mazón cuando se ahogaba la gente en Valencia, eso es lo que pasaba aquí”. Recuperado el turno de palabra, Millán insistió en que “los españoles viven para pagar y para pagar sistemáticamente” y volvió a señalar al Ministerio de Transportes como el “centro de corrupción” del Gobierno.

#DebateA8RTVE | Emilio Delgado (@EmilioDelgadoOr), de Frente Amplio, a Pepa Millán: "No sé si ustedes van a crear empleo, pero desde luego le están dando mucho trabajo a los verificadores del programa" #29Nrtve https://t.co/sK9WHksfux — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 23, 2026

Rufián plantea intervenir el mercado de la vivienda y subir impuestos a partir de la tercera propiedad

#DebateA8RTVE | Gabriel Rufián (@gabrielrufian), de ERC, sobre la vivienda: "Hay que intervenir el mercado para sacar de la ecuación a grandes acumuladores". #29Nrtve https://t.co/N3og2jvgM6 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 23, 2026

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, marcó distancias con las propuestas centradas solo en construir más pisos. “Habrá izquierdas que les dirán que hay que fabricar más pisos, habrá izquierdas que les dirán que hay que hacer mejores transportes. Yo lo que digo es que hay que intervenir el mercado”, afirmó, en referencia al planteamiento del PSOE, al que calificó de “un poco tibio”.

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La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante el debate electoral organizado por RTVE. (Eduardo Parra - Europa Press)

Rufián propone un esquema fiscal progresivo para desincentivar la acumulación de vivienda como inversión: “A partir de la tercera vivienda paga X impuestos por 25, a partir de la cuarta por 45, a partir de la quinta por 65, a partir de la sexta por 85”. Así los “grandes acumuladores, sobre todo extranjeros” dejarán de comprar bloques enteros y poner pisos a “2.000 pavos”.

El portavoz de ERC protagonizó además un cruce con Millán después de que la dirigente de Vox vinculara el encarecimiento de la vivienda con la inmigración. Rufián acusó a su formación de ofrecer “banderas más grandes” y “símbolos vacíos” mientras, a su juicio, votan en contra de la clase trabajadora.

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PP y Vox llaman “cómplices” a la izquierda

Las representantes de PP y Vox , pero sobre todo la portavoz del PP, Ester Muñoz ha acusado en varias ocasiones a los partidos que apoyaron esta legislatura al Gobierno de Pedro Sánchez de ser “cómplices” del Gobierno. A su vez, PSOE, Frente Amplio, ERC y EH Bildu les han reprochado haber rechazado en el Congreso el escudo y las medidas de política social que han intentado aprobar.

Desde la izquierda, López resumió el reproche al PP: “Han votado en contra de todo porque creían que así fastidiaban al Gobierno, pero estaban fastidiando a la gente”. El portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, sostuvo que “la derecha extrema y la extrema derecha” votaron en contra del escudo social y “siempre buscaban un argumento” para justificarlo, mientras Delgado recordó que PP y Vox “aplaudían” la guerra de Irán.

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Rufián ha amplicado el reproche a Junts, aunque su representante, Miriam Nogueras, no se ha dado por aludida, como tampoco la candidata del PNV, Maribel Vaquero. Ambas aprovecharon para remarcar los avances sociales y económicos que, a su juicio, sus partidos han impulsado esta legislatura.

“Yo no tengo cachorros”

El candidato de EH Bildu, Matute, rechazó de forma tajante las agresiones registradas en Hernani contra el PP guipuzcoano y animó a los populares a hacer más campaña en el País Vasco para que quede en evidencia, dijo, su “desconexión” con ese territorio. El diputado abertzale había iniciado su turno mostrándose “harto” de que se utilice “el fantasma de ETA” para “tapar carencias propias”, al tiempo que reiteró su “solidaridad” con las víctimas y pidió “verdad, justicia y reparación”.

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#DebateA8RTVE | Comienza el tercer bloque sobre clima sociopolítico y pactos Oskar Matute (@OskarMatute), de EH Bildu: "La derecha se llena la boca con la palabra paz, pero se enriquecen con la industria de la guerra" #29Nrtve https://t.co/g6IIN893W9 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 23, 2026

Las palabras de Matute provocaron la reacción de Muñoz, que le preguntó si “mandará” a sus “cachorros” al acto que el PP tiene previsto este martes en Euskadi. “Yo no tengo cachorros”, replicó el representante de EH Bildu, que remarcó que en su partido no tratan de forma “tan despectiva” a las personas: “Las ideas las combato, pero a las personas las respeto”.

La portavoz del PNV, Vaquero, tomó la palabra en este punto para condenar lo sucedido en Hernani y recordar que su partido ha sido el único que ha impedido la entrada de Vox en el Gobierno, al apoyar la investidura de Sánchez al inicio de la legislatura. Recuperó unas palabras de Aitor Esteban, ahora presidente del PNV, y sentenció: “Con Vox, nada. Palabra de vasca”.

Rufián celebra tras el debate “una izquierda que no se dejaba avasallar”

Al término del debate, Rufián, como el resto de los candidatos, ha comparecido brevemente ante los medios para mostrar su satisfacción tras el debate y le ha lanzado un reproche a Pedro Sánchez y a su actitud frente a Alberto Núñez Feijóo en el cara a cara del jueves pasado: “Lo que hemos visto es una izquierda que no se dejaba avasallar”. “Lo que vimos en el cara a cara fue una izquierda que se dejaba avasallar y mi único objetivo era que eso no volviera a pasar”. Rufián cree que el debate ha dejado claro que en España hay “una derecha, una ultraderecha y también una derecha catalana que ni siquiera hablan entre ellas, y una izquierda con matices, con diversidad”.

Muñoz acusa a Delgado de “quitar” a la portavoz de Sumar para acudir él al debate

No se ha hablado del problema con los cribados en Andalucía ni de la violencia machista que sigue cobrándose víctimas, pero Ester Muñoz sí ha aprovechado el debate para reprocharle a la izquierda la ausencia de mujeres entre sus representantes: “En este mismo debate, los cuatro de izquierdas son hombres”, señaló la portavoz del PP, antes de dirigirse directamente a Delgado: “Uno incluso no es el portavoz del grupo parlamentario, ha cambiado a la mujer que era portavoz parlamentaria para venir él”.

También ha criticado las rebajas de condena y excarcelaciones derivadas de la ley del solo sí es sí (“hemos visto cómo se sacaban a violadores a la calle antes de tiempo”) y los fallos en las pulseras de control a maltratadores, cuya financiación investiga la Fiscalía Europea por posible malversación.