Este lunes terminó el plazo legal para publicar sondeos electorales de cara a este domingo, 29 de noviembre. A cinco días de las elecciones generales, la mayoría de las encuestas de cara apunta a una mayoría absoluta del bloque PP-Vox, con horquillas que van de los 187 a los 199 escaños. Los sondeos coinciden además en un fuerte avance de Vox y en un hundimiento de Podemos y Frente Amplio. La excepción es el CIS, que da al PSOE una ventaja de casi diez puntos sobre el PP.
Pedro Sánchez acude a Huesca y Barcelona junto a Salvador Illa. Alberto Núñez Feijóo concede entrevistas en Onda Cero, Ok Diario y con el youtuber Plex, y por la tarde participa en un mitin en Alicante. Vox despliega actos en Asturias, Huelva y Almería sin la presencia de Santiago Abascal. Frente Amplio concentra su actividad en Madrid, Córdoba y Vigo, de la mano de Delgado, Maíllo y Barbero, y, por la noche, Ada Colau debate sobre vivienda con García Albiol (PP) tras entrevistarse en Antena 3 y el pódcast Carne Cruda, de elDiario.es. Irene Montero atiende a la Cadena Ser antes de reunirse con colectivos educativos en Madrid.
En pocas líneas:
- Los mejores 8 momentos del debate a 8 de portavoces: del rifirrafe de Ester Muñoz con Gabriel Rufián por ser “cómplices” del PSOE al enfado entre Emilio Delgado y Pepa Millán por las “moquetas”
- Ha salido el CIS: el barómetro definitivo del 29-N contradice al resto de encuestas y vaticina una victoria de Pedro Sánchez, que amplía a 10 puntos su ventaja sobre Feijóo
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ARTÍCULO DE INFOBAE
Comienza el apagón demoscópico: los partidos seguirán encargando trackings diarios con dinero público mientras los ciudadanos son intoxicados con pantallazos y frutas
Los medios ya no pueden publicar sondeos, a menos que lo hagan en un portal extranjero o jugando con el lenguaje
La ley decreta un apagón demoscópico sobre las elecciones generales a partir de este martes, circunstancia que cambia una de las principales dinámicas informativas estas últimas semanas, con sondeos diarios y protagonistas como el sociólogo Narciso Michavila o el consultor Iván Redondo de radio en radio y televisión en televisión. Pero tampoco hay que llevarse a engaño, ya que tanto partidos como medios de comunicación siguen teniendo las herramientas para medir y alternativas para publicarlo. Consiste en hacerlo fuera de España o en dejar de llamar a las cosas por su nombre.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Los mejores 8 momentos del debate a 8 de portavoces: del rifirrafe de Ester Muñoz con Gabriel Rufián por ser “cómplices” del PSOE al enfado entre Emilio Delgado y Pepa Millán por las “moquetas”
La portavoz del PP en el Congreso ha acusado al ‘número uno’ de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, de haber “apartado” a la portavoz de Sumar en el Congreso para poder acudir él mismo al debate
La campaña está ya en su recta final y ya queda menos de una semana para el domingo decisivo en el que los españoles decidirán quién será el nuevo presidente del Gobierno. Y en esta nueva cita electoral, el debate a ocho de los portavoces parlamentarios en RTVE ha sido una oportunidad perfecta para escenificar durante algo más de hora y media las discrepancias de los bloques políticos en las soluciones que hay que aplicar para mejorar los problemas en España. Durane el debate, mucho más dinámico que el cara a cara entre Feijóo y Sánchez la semana pasada, PP y Vox casi no han interactuado entre ellos, la vivienda ha copado gran parte del bloque económico y el bloque de la izquierda ha querido contraponer su modelo de país frente a la oposición total que ha seguido el Partido Popular durante toda su legislatura.
Amnistía Internacional alerta sobre 57 “retrocesos en derechos humanos” en los programas de PP y Vox
Amnistía Internacional ha detectado 57 “retrocesos” en derechos humanos dentro de los programas electorales de PP y Vox, tras revisar 267 medidas relacionadas con derechos humanos y derecho internacional humanitario en los programas de las cinco formaciones con representación nacional. Según la organización, ambos partidos concentran la mayoría de esos retrocesos, centrados sobre todo en migración, vivienda y derecho a la protesta, además de varias propuestas que chocan con los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+. Respecto al PSOE, Frente Amplio y Podemos, señala principalmente “ausencias”, como la falta de compromiso del PSOE para derogar las devoluciones en caliente o garantizar el reparto solidario de menores migrantes.
En vivienda, Amnistía cuestiona que PP y Vox planteen derogar la Ley de Vivienda de 2023, que limita las subidas de alquiler en zonas tensionadas mediante un índice de precios de referencia. Vox suma la aplicación de “prioridad nacional” en vivienda social y la prohibición de alquilar o empadronarse a personas en situación irregular. La organización también cuestiona las propuestas de PP y PSOE para agilizar los desalojos de viviendas ocupadas hasta un plazo máximo de 48 horas. Según Amnistía Internacional, un margen de tiempo tan reducido impediría realizar el examen previo que exige Naciones Unidas antes de ejecutar cualquier desahucio, consistente en valorar si la medida es proporcionada y si existen alternativas habitacionales para las personas afectadas, especialmente cuando hay menores, personas mayores o en situación de vulnerabilidad.
En migración, atribuye a PP y Vox el impulso de devoluciones “en caliente”: expulsiones inmediatas en frontera sin procedimiento de identificación ni posibilidad de pedir asilo. El PP plantea identificar a los migrantes en siete días para ejecutar su retorno, incluido el de niños no acompañados, y externalizar la tramitación del asilo a terceros países. Vox propone la expulsión inmediata de personas en situación irregular, la eliminación del arraigo y la retirada de subvenciones a las ONG del sector.
Sobre derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+, Vox plantea derogar la ley de violencia de género y restringir el aborto, sin medidas de protección para el colectivo LGTBIQ+. El PP propone prohibir el burka y el niqab, no incluye garantías sobre el aborto en la sanidad pública y busca eliminar la autodeterminación registral del sexo de la ley trans. En protesta y libertad de expresión, Amnistía critica que el PP quiera ampliar el delito de desórdenes públicos y que Vox busque endurecer las penas por ultrajes a España y a la Corona.
*con información de EFE y Europa Press
ARTÍCULO DE INFOBAE
Ha salido el CIS: el barómetro definitivo del 29-N contradice al resto de encuestas y vaticina una victoria de Pedro Sánchez, que amplía a 10 puntos su ventaja sobre Feijóo
El bloque progresista, con los votos de los partidos regionalistas, se impondría a las derechas, pese a que todos los sondeos prevén una mayoría holgada de PP y Vox
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este lunes su última encuesta electoral antes de adentrarnos en el silencio demoscópico hasta el 29N. El estudio de José Félix Tezanos discrepa con el promedio de las encuestas y ha vuelto a dar la victoria en las urnas al PSOE, con una estimación de voto del 34,4%, un 1,1% más que el anterior estudio. Muy por detrás, a diez puntos de diferencia, se situaría el PP de Alberto Núñez Feijóo, que mejoraría ligeramente hasta el 24,7%, mientras que Vox se consolidaría como el partido que más crece con el 15,6%.