Debate electoral de los portavoces parlamentarios (Eduardo Parra / Europa Press)

Este lunes terminó el plazo legal para publicar sondeos electorales de cara a este domingo, 29 de noviembre. A cinco días de las elecciones generales, la mayoría de las encuestas de cara apunta a una mayoría absoluta del bloque PP-Vox, con horquillas que van de los 187 a los 199 escaños. Los sondeos coinciden además en un fuerte avance de Vox y en un hundimiento de Podemos y Frente Amplio. La excepción es el CIS, que da al PSOE una ventaja de casi diez puntos sobre el PP.

Pedro Sánchez acude a Huesca y Barcelona junto a Salvador Illa. Alberto Núñez Feijóo concede entrevistas en Onda Cero, Ok Diario y con el youtuber Plex, y por la tarde participa en un mitin en Alicante. Vox despliega actos en Asturias, Huelva y Almería sin la presencia de Santiago Abascal. Frente Amplio concentra su actividad en Madrid, Córdoba y Vigo, de la mano de Delgado, Maíllo y Barbero, y, por la noche, Ada Colau debate sobre vivienda con García Albiol (PP) tras entrevistarse en Antena 3 y el pódcast Carne Cruda, de elDiario.es. Irene Montero atiende a la Cadena Ser antes de reunirse con colectivos educativos en Madrid.