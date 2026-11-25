Los líderes de Vox, BNG, PP, PSOE y Frente Amplio. (Montaje Infobae)

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Galicia volverá a repartir 23 diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre, pero la batalla por el Congreso no se librará únicamente en el resultado autonómico. Las cuatro circunscripciones gallegas presentan escenarios diferentes y, en algunas de ellas, unos pocos miles de votos pueden alterar el reparto de representantes entre los partidos.

Las elecciones de 2023 dejaron un mapa de 13 diputados para el PP, siete para el PSOE, dos para Sumar y uno para el BNG. De cara a la nueva convocatoria, las encuestas apuntan a una posible redistribución de esos escaños. El promedio de los sondeos publicados sobre Galicia sitúa al PP en torno a los 13 diputados, al PSdeG en siete, al BNG en dos y a Vox con opciones de conseguir uno. La última encuesta de Sondaxe para La Voz de Galicia, con trabajo de campo hasta el 20 de noviembre, eleva al PP a 14 representantes y mantiene siete para los socialistas y dos para los nacionalistas.

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Pontevedra, la puerta de entrada del BNG

Pontevedra concentra una de las principales oportunidades para el Bloque. En 2023, el PP y el PSOE obtuvieron tres diputados cada uno, mientras que Sumar consiguió el séptimo asiento. El BNG se quedó fuera pese a reunir 53.828 votos, el 9,4% de las papeletas válidas.

La distancia respecto al último diputado socialista fue de 6.085 votos adicionales, bajo el supuesto de que las demás candidaturas hubieran mantenido intactos sus resultados. El cálculo refleja hasta qué punto la distribución de los apoyos, y no solo el número total de votos de cada partido, puede resultar determinante en una provincia que elige siete representantes.

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La proyección más reciente de la media de encuestas sitúa al PP con tres diputados, al PSOE con otros tres y al BNG con uno. Sumar (ahora Frente Amplio) perdería el escaño que obtuvo en 2023. El modelo contempla, no obstante, que los populares puedan conseguir un cuarto representante y que los nacionalistas amplíen su presencia a dos, mientras que los socialistas podrían quedarse con dos.

El cambio convertiría a Pontevedra en uno de los principales puntos de atención de la campaña. El Bloque parte con opciones de entrar en el Congreso por esta provincia, mientras que el último asiento se disputa entre las principales candidaturas. El CIS, por su parte, estima una horquilla de tres a cuatro diputados para el PSOE y de dos a tres para el PP, y da uno al BNG.

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El resultado de Sumar y Podemos —que concurren separados— también puede modificar el reparto dentro del espacio situado a la izquierda del PSOE.

El BNG busca su primer diputado lucense

En Lugo, el Bloque aspira a conseguir un escaño que nunca ha obtenido en unas elecciones generales por esta circunscripción. En 2023 sumó 17.197 votos, el 8,7%, pero el PP consiguió tres de los cuatro diputados y el PSOE obtuvo el restante.

La líder del BNG, Ana Pontón, ha reafirmado que en las elecciones generales del 29 de noviembre será "clave" un Bloque Nacionalista Galego "con más fuerza en Madrid" para frenar "al bloque reaccionario" y ha vuelto a descartar coaliciones con otras fuerzas del ámbito de la izquierda. (Europa Press)

La candidata del BNG por Lugo, Olalla Rodil, y el diputado Néstor Rego han defendido que la formación está más cerca que nunca de alcanzar ese objetivo. Los nacionalistas sostienen que las últimas encuestas abren una oportunidad para disputar al PP uno de sus tres representantes.

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La aritmética de 2023 permite dimensionar el reto. El último escaño fue para los populares, cuyo tercer cociente se situó en 33.256 votos. El PSOE habría necesitado 6.350 papeletas adicionales para superar ese umbral y conseguir un segundo diputado, siempre que el resto de las candidaturas hubiera mantenido sus resultados.

La proyección de la media de encuestas mantiene el reparto de tres diputados para el PP y uno para el PSOE, sin representación para el BNG. Sin embargo, el modelo contempla que los nacionalistas puedan conseguir entre cero y uno, mientras que los socialistas podrían alcanzar dos. El CIS dibuja un escenario muy distinto: otorga al PSOE entre dos y tres diputados y al PP entre uno y dos, lo que convierte a Lugo en una de las provincias donde más divergen las estimaciones.

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Ourense, donde el PSOE busca recuperar el segundo diputado

Ourense es otra de las provincias donde los socialistas intentarán modificar el reparto de 2023. El PP obtuvo tres de los cuatro diputados y el PSOE se quedó con uno. El BNG, pese a ser la candidatura más votada entre las que no lograron representación, no consiguió entrar en el reparto.

Para conseguir un segundo escaño, el PSOE habría necesitado 6.087 votos adicionales en las anteriores generales, manteniendo constantes los resultados del resto de los partidos. La distancia convierte el cuarto asiento de la provincia en un punto de referencia para medir la evolución de los socialistas.

La proyección actual mantiene el reparto de tres diputados para el PP y uno para el PSOE. El BNG, que aspira a ampliar su presencia en el Congreso, tampoco lograría representación en el escenario central, aunque el modelo contempla que pueda disputar uno de los escaños.

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El CIS plantea un reparto diferente y estima dos diputados para cada uno de los dos grandes partidos. La posibilidad de que los socialistas recuperen el segundo representante convierte a Ourense en otra de las circunscripciones gallegas donde el último escaño puede cambiar de manos.

A Coruña, el PSOE busca un tercer diputado

A Coruña elige ocho diputados y fue la única provincia gallega en la que el BNG obtuvo representación en 2023. El reparto quedó entonces en cuatro escaños para el PP, dos para el PSOE, uno para Sumar y otro para los nacionalistas.

La proyección más reciente mantiene los cuatro diputados del PP y el representante del BNG, pero sitúa al PSOE con tres escaños, uno más que en las anteriores generales. Sumar perdería su representante y Vox se quedaría fuera del Congreso por esta circunscripción en el escenario central, aunque el modelo contempla que pueda disputar uno de los ocho asientos.

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Escrutinio de votos en las elecciones autonómicas de Galicia. (Adrián Irago / Europa Press/ Montaje Infobae)

La batalla por el último escaño enfrenta principalmente al PSOE y al BNG. En las simulaciones de DatosRTVE, los socialistas consiguen un tercer diputado en el 38% de los escenarios, mientras que los nacionalistas lo obtienen en el 27%. La última estimación de Mapa Electoral también sitúa al PSOE con tres representantes y al BNG con uno, aunque contempla que cualquiera de los dos pueda alcanzar otro escaño.

A Coruña también será importante para el BNG, que aspira a conservar su diputado y ampliar su presencia en el Congreso. El CIS estima que los nacionalistas podrían obtener entre uno y dos representantes, mientras que el PP se movería entre tres y cuatro y el PSOE entre dos y cuatro.

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