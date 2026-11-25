Los permisos de lactancia se pueden solicitar justo después de la baja por maternidad o paternidad. (Freepik)

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El Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación del permiso de maternidad y paternidad a las 20 semanas. La medida llega a menos de una semana de las elecciones generales del 29 de noviembre, junto con una batería de medidas sociales como la bajada de ratios o el aumento del permiso por fallecimiento a los 10 días.

El incremento del permiso dará “20 semanas para que padres y madres cuiden de sus bebés y disfruten de los momentos que hacen grande la vida en familia”, ha valorado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sus redes sociales. El permiso se elevaría hasta las 34 semanas para familias monoparentales, según ha confirmado el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

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Con este cambio, España todavía queda lejos de los países con la baja por maternidad más larga dentro de la Unión Europea, si bien es el único en equipararla con la paternidad.

El permiso de maternidad en Europa

En la Unión Europea, el permiso laboral de maternidad es un derecho reconocido y estandarizado en los 27 Estados miembros, pero con diferencias según cada territorio. La legislación comunitaria establece un mínimo de 14 semanas para todas las madres, dos de ellas obligatorias, pero algunos países superan esta barrera con creces.

Es el caso de Bulgaria, que reconoce un máximo de 410 días naturales por hijo, es decir, unas 58 semanas (6 prenatales y 52 posnatales). La legislación búlgara establece una compensación mínima del 90% del sueldo para la madre en este periodo.

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Le sigue Irlanda, que reconoce 42 semanas de permiso a las madres (2 prenatales obligatorias y 40 posnatales). En esta isla, las madres solo reciben compensación económica las primeras 26 semanas (289 euros), mientras que las 16 restantes son no remuneradas. Eslovaquia estaría en tercera posición, con un total de 34 semanas (8 prenatales y 26 posnatales), pagando el 75% del salario.

El Gobierno actualiza este martes el calendario de los derechos laborales. Y lo hace con una ampliación de permisos que empieza por las familias que acaban de tener un hijo y también cambia el tiempo para afrontar una pérdida. El permiso por fallecimiento de un familiar de primer grado pasa de dos a diez días laborables. (Fuente: Europa Press, Moncloa y Cedidas)

Croacia continúa la clasificación, con un total de 28 semanas (4 prenatales y 24 posnatales), remuneradas con el 100% del salario. En la República Checa se reconoce el mismo tiempo, pero el periodo prenatal se alarga hasta las 8 semanas obligatorias, mientras que el posnatal se reduce a las 20 semanas. En este caso, las madres reciben el 70% de su salario.

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Después iría Chipre, que en 2024 amplió su permiso hasta las 22 semanas, empezando al menos 14 días antes de salir de cuentas. En Portugal, en cambio, no distinguen entre maternidad o paternidad: ofrecen un permiso parental de 120 a 150 días, es decir, entre 17 y 21 semanas.

Con este nuevo incremento, España sube posiciones, pero aún queda lejos de estos países. El permiso de maternidad se equipararía al de Luxemburgo (8 semanas prenatales y 12 posnatales obligatorias), Polonia (6 semanas prenatales voluntarias y 14 posnatales obligatorias) e Italia (4 semanas prenatales y 16 semanas posnatales obligatorias), por lo que empatarían en octava posición.

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Quedan por detrás Estados como Rumanía, Malta o Lituania (18 semanas); Grecia (17 semanas), Letonia, Países Bajos, Austria o Francia (16 semanas); Eslovenia, Bélgica (15 semanas), Alemania, Dinamarca o Finlandia (14 semanas).

España lleva la delantera en el permiso de paternidad

Un padre cuida de su hijo. (Canva)

Donde sí destaca España es en el permiso de paternidad, que desde 2025 se equipara al de maternidad. Así, los padres pueden descansar también 20 semanas al tener un hijo.

Es el único país de toda la UE que equipara la duración del permiso de maternidad con el de paternidad, un derecho menos reconocido en el continente. De hecho, aunque la legislación comunitaria ha establecido un mínimo de dos semanas para los padres, en algunos países ni siquiera se garantiza: es el caso de Alemania, que solo otorga un permiso de paternidad en ciertas condiciones.

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Este Estado miembro concede un permiso parental compartido entre ambos progenitores (Elternzeit) que puede disfrutarse hasta que el niño cumpla 3 años. Permite trabajar un máximo de 32 horas semanales, con compensaciones por el sueldo perdido. A las madres, el país reconoce 14 semanas remuneradas por nacimiento (6 semanas antes del parto y 8 semanas después), ampliables hasta las 18 en partos prematuros, múltiples o cuando el recién nacido necesita atención médica.