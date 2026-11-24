Una ilustración recrea las etapas del litigio registral resuelto a favor de Aguazur SL sobre una vivienda y dos garajes en Palma de Mallorca tras veinticinco años de trámites. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Cuando la protagonista de esta historia firmó su testamento, nombró como heredera a una empresa que, sin que ella lo supiera, ya no existía. Era Aguazur, y se había extinguido años antes por una escisión total, dividida en dos compañías distintas. Pero, aun así, tras su fallecimiento el 10 de febrero de 2001, el albacea designado por la testadora adjudicó una vivienda y dos aparcamientos en Palma de Mallorca a una de esas dos empresas, que había conservado el nombre Aguazur y continuaba con la rama inmobiliaria del negocio original. 25 años después, esa misma empresa ha logrado que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) reconozca su derecho a inscribir los inmuebles a su nombre, tras un litigio que enfrentó al notario que autorizó la partición con el registrador que se negaba a validarla.

La resolución, del 31 de julio de 2026, ordena al Registro de la Propiedad n.º 6 de Palma inscribir a favor de Aguazur SL la vivienda y los dos garajes que llevaban más de dos décadas en un limbo documental. Para la empresa, el fallo pone fin a una incertidumbre que, aunque nunca le impidió actuar como dueña de los inmuebles —pagó impuestos, canceló una hipoteca y arrendó las propiedades sin que nadie protestara—, sí le negaba el título registral pleno que solo una inscripción formal puede otorgar.

PUBLICIDAD

La Dirección General concluye que exigir la comparecencia de todos los demás herederos, como pretendía el registrador, convertía “una cautela formal en un obstáculo material desproporcionado”, y recuerda que la testadora no dejó legitimarios cuyos derechos forzosos debieran protegerse con ese rigor. Así, el organismo valida la interpretación que el albacea contador-partidor había hecho de la voluntad de la fallecida en el año 2001, mucho antes de que nadie imaginara que esa decisión tardaría un cuarto de siglo en quedar firme en el Registro.

Una herencia para una empresa que ya no existía

La mujer murió en Palma el 10 de febrero de 2001. Antes de fallecer, había dejado un testamento que designaba como heredera a una sociedad llamada Aguazur y nombraba albacea a un contador-partidor que sería el encargado de repartir sus bienes. Lo que la testadora probablemente no sabía, o no actualizó en su testamento, era que, unos meses antes, la empresa original había dejado de existir. El 22 de noviembre de 1999, unos 50 días después de otorgarse la escritura de escisión total de la vieja Aguazur, una de las dos sociedades beneficiarias de esa operación, que conservó el nombre Aguazur SL, otorgó un poder amplio a favor de la misma persona que la causante elegiría después como su albacea. De hecho, cuando el contador-partidor se sentó a repartir la herencia, ya conocía de primera mano la reorganización societaria y sabía exactamente qué empresa continuaba la rama inmobiliaria del negocio familiar.

PUBLICIDAD

Uno de los errores más frecuentes que se cometen en la herencia.

El 26 de julio de 2001, cinco meses después de la muerte de la testadora, el contador-partidor otorgó ante el notario de Palma de Mallorca la escritura de partición y adjudicación de la herencia. En ella asignó a Aguazur SL —sin indicar su CIF— las tres fincas registrales que hoy son objeto de la disputa: una vivienda y dos aparcamientos inscritos en el Registro de la Propiedad n.º 6 de Palma. El albacea, consciente de la escisión ya consumada, interpretó que la voluntad de la causante apuntaba a la empresa que había heredado el nombre y el negocio inmobiliario, no a una sociedad jurídicamente extinta. Un año después, el 25 de agosto de 2002, el contador-partidor falleció, llevándose consigo cualquier posibilidad de aclarar directamente sus propias decisiones si alguna vez eran cuestionadas.

Durante los siguientes 25 años, nadie las cuestionó. Aguazur SL actuó como propietaria plena de los inmuebles: pagó los impuestos correspondientes, asumió gastos de conservación, firmó arrendamientos y hasta canceló una hipoteca que pesaba sobre una de las fincas, un trámite que consta en una escritura pública donde la propia entidad bancaria prestamista reconoce que fue esta compañía quien liquidó la deuda. Ni los sobrinos-nietos de la causante —coherederos voluntarios sin condición de legitimarios— ni la otra sociedad surgida de la escisión, Salas Holdfin SL, presentaron nunca ninguna reclamación. De hecho, Salas Holdfin llegó a comparecer en el expediente para confirmar expresamente que Aguazur SL había recibido el inmueble en 2001 sin que existiera disputa sobre ese punto.

PUBLICIDAD

El Registro frena la inscripción y la empresa recurre

Los problemas llegaron el 29 de octubre de 2024, cuando la escritura de partición de 2001 llegó al Registro de la Propiedad de Palma. La inscripción se practicó, pero con una advertencia: no constaba la aceptación expresa de la herencia por parte de los herederos. A partir de ahí, el caso entró en un terreno pantanoso. El 11 de abril de 2025, ante el notario de Palma don Álvaro Delgado Truyols, se otorgó una escritura de subsanación que el Registro calificó negativamente, al no acreditarse que la entidad adquirente fuera la misma designada en el testamento. Para resolver esa objeción, el 24 de marzo de 2026 se firmó una escritura complementaria que detallaba la transformación societaria y la continuidad patrimonial de Aguazur SL.

Una persona organiza documentos, un testamento y hace cuentas sobre los gastos asociados a recibir una herencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No fue suficiente. El 12 de mayo de 2026, el registrador de la Propiedad n.º 6 de Palma emitió una nueva calificación, más extensa que la anterior, que suspendía de nuevo la inscripción. Sus argumentos eran que la partición carecía de la aceptación acreditada de los herederos, los demás interesados no habían comparecido para interpretar la voluntad de la testadora, la sociedad designada originalmente en el testamento se había extinguido antes del fallecimiento y, por tanto, no podía heredar, y no se demostraba que los bienes se hubieran integrado realmente en el patrimonio de la Aguazur SL compareciente. El registrador, además, sugirió que, de existir un “activo sobrevenido”, la legitimación correspondería a los antiguos liquidadores de la sociedad escindida, y planteó incluso la posibilidad de que operara un derecho de acrecimiento a favor de los demás coherederos o que se abriera la sucesión intestada.

PUBLICIDAD

Frente a esa calificación, Aguazur SL interpuso un recurso gubernativo ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública el 9 de junio de 2026. El notario autorizante de las escrituras cuestionadas se adhirió a los argumentos de la empresa y añadió los suyos propios, calificando de “extraña pirueta jurídica” la hipótesis del registrador sobre una supuesta porción vacante en favor de los sobrinos-nietos. La Dirección General, al resolver el 31 de julio de 2026, respaldó íntegramente la posición de la recurrente. Recordó que, conforme al artículo 1057 del Código Civil, la partición realizada por un contador-partidor testamentario no exige aprobación de los herederos.

El organismo concluyó que la calificación registral había construido “una cadena de exigencias formales” sobre hipótesis sucesorias que ningún interesado había hecho valer judicialmente en 25 años, y ordenó practicar la inscripción solicitada. La resolución deja a salvo las acciones judiciales que pudieran corresponder a quienes se consideren perjudicados, aunque ninguno de los llamados a la sucesión ha impugnado hasta ahora la partición ante los tribunales.

PUBLICIDAD