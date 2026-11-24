Coches circulando en invierno. (iStock)

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Con las primeras heladas, muchos conductores ajustan la rutina antes de salir: rascan el parabrisas, encienden la calefacción y se abrigan para soportar el frío. Entre esos gestos cotidianos hay uno que puede comprometer la seguridad al volante y derivar en una sanción si afecta a la movilidad del conductor o al funcionamiento del cinturón.

La norma no prohíbe llevar prendas de invierno en el coche. El problema aparece cuando un abrigo grueso, un anorak o varias capas de ropa reducen la libertad de movimientos necesaria para conducir o dejan el cinturón demasiado separado del cuerpo. El artículo 18 del Reglamento General de Circulación obliga a mantener la movilidad, el campo de visión y la atención precisos para circular con seguridad.

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Una prenda voluminosa puede crear holgura entre el cuerpo y el cinturón. Ante un frenazo o una colisión, esa separación puede restar eficacia al sistema de retención. También puede dificultar acciones como girar el volante, manejar los mandos o comprobar los retrovisores.

La infracción se considera grave y puede conllevar una multa de 200 euros, sin pérdida de puntos. La sanción no depende de llevar abrigo, sino de que los agentes constaten una limitación efectiva de los movimientos o un ajuste inadecuado del cinturón de seguridad.

Revisar el coche y asegurar la visibilidad

La llegada del invierno trae heladas, lluvia, niebla y nieve en distintas zonas de España. Estas condiciones reducen la adherencia y alargan la distancia de frenado, por lo que la preparación del coche adquiere relevancia antes de cada desplazamiento.

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Uno de los errores habituales consiste en iniciar la marcha con el parabrisas parcialmente cubierto de escarcha o con los cristales empañados. La visibilidad debe ser completa, tanto por la luna delantera como por las ventanillas laterales y los retrovisores. Circular sin el campo de visión necesario también puede derivar en sanción, además de aumentar el riesgo de accidente.

El invierno nevado puede parecer fascinante, pero para conducir un automóvil demanda máxima concentración. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Para retirar el hielo, los especialistas aconsejan usar una rasqueta o productos específicos y activar la ventilación del vehículo. Verter agua caliente sobre un cristal helado puede provocar un cambio brusco de temperatura y dañarlo. También conviene revisar el nivel del líquido limpiaparabrisas y emplear uno apto para bajas temperaturas.

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El Real Automóvil Club de España (RACE) recomienda comprobar la presión y el dibujo de los neumáticos, el estado de la batería, las luces, los frenos y el sistema de climatización. En trayectos por zonas de montaña o vías afectadas por nieve, aconseja llevar cadenas compatibles con el vehículo y conocer su colocación antes de necesitarlas.

Precauciones antes y durante el trayecto

La opción más segura es entrar al coche con el abrigo puesto si hace falta, encender la calefacción y quitárselo antes de comenzar la marcha. El cinturón debe quedar ajustado al cuerpo, con la banda diagonal sobre el hombro y el pecho, sin prendas voluminosas que creen separación.

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Durante la conducción, la recomendación es reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad cuando la calzada esté mojada, helada o cubierta de nieve. Las aceleraciones, frenadas y giros deben ser progresivos para evitar pérdidas de adherencia.

Consejos imprescindibles para conducir de forma segura con nieve o hielo.

Antes de emprender un viaje, también resulta aconsejable consultar la previsión meteorológica, el estado de las carreteras y las posibles restricciones. En caso de quedar inmovilizado por la nieve, el RACE aconseja disponer de combustible suficiente, ropa de abrigo, agua, una linterna y una manta.

El frío también puede llevar a pequeños animales a refugiarse cerca del motor, que conserva calor tras apagar el coche. Dar unos golpes suaves en el capó antes de arrancar puede alertarlos y evitar daños tanto al animal como a los componentes mecánicos.

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