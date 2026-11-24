Trabajadora planificando en su calendario. (iStock)

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El Gobierno ha aprobado este martes la ampliación a diez días laborables del permiso retribuido por fallecimiento de un familiar directo, una reforma que sustituye los dos días, ampliables a cuatro por desplazamiento, que recogía hasta ahora el Estatuto de los Trabajadores. La nueva regulación coloca a España entre los países europeos con plazos más altos para la muerte de la pareja, los padres o los hijos, aunque varios Estados reservan regímenes específicos y más extensos cuando fallece un menor.

Los diez días se aplicarán a la muerte del cónyuge, la pareja de hecho, los hijos y los padres, y podrán disfrutarse dentro de las cuatro semanas posteriores al fallecimiento. Para los familiares de primer grado de afinidad y de segundo grado de consanguinidad o afinidad, como hermanos, abuelos, nietos, suegros o cuñados, el permiso será de tres días, ampliables a cinco si es necesario desplazarse.

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La modificación entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado y deberá ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso. El real decreto ley también incorpora la posibilidad de adaptar o reducir la jornada para acompañar a familiares en cuidados paliativos.

Permisos específicos por la muerte de un hijo

La reforma española distingue entre grados de parentesco, pero mantiene los diez días para todos los supuestos de familiares directos. En otros países, la muerte de un hijo se regula mediante una licencia de duelo propia, con una duración superior a la prevista para la pérdida de padres, hermanos o pareja.

El caso más amplio es el de Islandia. Cada progenitor puede acceder a hasta seis meses de permiso de duelo si fallece un hijo menor de 18 años o se produce un mortinato, es decir, cuando el bebé nace sin vida, a partir de la semana 22 de embarazo. La normativa exige, entre otros requisitos, haber trabajado de forma continuada en el país durante los seis meses anteriores a la pérdida y contar con una dedicación laboral mínima del 25 %. El permiso puede disfrutarse durante los 24 meses posteriores al fallecimiento.

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El Gobierno actualiza este martes el calendario de los derechos laborales. Y lo hace con una ampliación de permisos que empieza por las familias que acaban de tener un hijo y también cambia el tiempo para afrontar una pérdida. El permiso por fallecimiento de un familiar de primer grado pasa de dos a diez días laborables. (Fuente: Europa Press, Moncloa y Cedidas)

Dinamarca contempla una cobertura similar, pues la legislación concede a cada progenitor 26 semanas, equivalentes a seis meses, cuando el hijo nace muerto o fallece antes de cumplir 18 años. El periodo comienza al día siguiente de la muerte y puede combinarse con trabajo parcial o completo. La licencia, que se encuadra en la normativa de permisos parentales, también alcanza a adoptantes y futuros adoptantes que ya hubieran recibido al menor. El cobro de prestaciones depende de que se cumplan las condiciones laborales exigidas.

En los dos países, esta licencia de hasta seis meses se reserva para la muerte de un hijo. Por el fallecimiento de padres, hermanos, pareja u otros familiares, no existe un mínimo estatal de días, ya que el permiso depende del contrato de trabajo, del convenio colectivo o de las normas internas de cada empresa.

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Los modelos de Francia y Portugal

En Francia, el permiso ordinario por el fallecimiento de un hijo es de 12 días laborables. La duración asciende a 14 días si el hijo tenía menos de 25 años; si, sin importar la edad, tenía descendencia; o si se trataba de una persona menor de 25 años a cargo efectivo y permanente del empleado.

A esos días se pueden sumar otros ocho de permiso de duelo cuando fallece un hijo menor de 25 años o una persona menor de esa edad que dependía del trabajador. Estos ocho días pueden dividirse y utilizarse durante el año posterior a la muerte. Por tanto, el máximo puede alcanzar 22 días laborables, aunque no corresponde a todos los casos. Por la muerte del cónyuge, pareja registrada o conviviente, así como de padres, suegros o hermanos, el mínimo legal es de tres días laborables.

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Gráfico de los días correspondientes por fallecimiento de un familiar en Europa. Imagen representativa al no aplicar todos los países sus condiciones a los mismos familiares, existen variaciones explicadas en la imagen o el texto. (Composición Infobae)

Portugal reconoce hasta 20 días consecutivos por la muerte de un hijo o hijastro. El mismo plazo se aplica cuando fallece el cónyuge, la pareja equiparada o la persona con la que se convivía en unión de hecho o economía común. La diferencia con España y Francia está en el cómputo, pues la legislación portuguesa habla de días consecutivos, por lo que incluye fines de semana y festivos.

Reino Unido creará en 2027 su primer permiso general de duelo

En Bélgica, la muerte de un hijo propio, del cónyuge o de la pareja conviviente da derecho a diez días de ausencia retribuida. Tres deben disfrutarse entre la fecha del fallecimiento y el funeral. Los siete restantes pueden utilizarse durante el año posterior, una distribución que puede modificarse si la empresa y el trabajador alcanzan un acuerdo.

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El sistema belga concede tres días por la muerte de padres, padrastros, madrastras o suegros. Para hermanos, cuñados, abuelos, nietos, bisabuelos, bisnietos, yernos o nueras, el plazo general es de dos días si convivían con el empleado.

Trabajadora planificando sus días libres (Magnific)

En el Reino Unido, los padres que pierden a un hijo menor de 18 años, o sufren un mortinato a partir de la semana 24 de embarazo, tienen derecho a dos semanas de permiso, que pueden usar de forma continuada o en dos bloques dentro de las 56 semanas posteriores a la muerte. Para la pérdida de padres o hermanos no existe aún una duración legal fija, solo se reconoce un tiempo razonable para gestiones urgentes si el fallecido era una persona dependiente. A partir de abril de 2027, el país incorporará una licencia de duelo no retribuida de hasta dos semanas para padres, hermanos, parejas e hijos adultos.

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La comparación europea también sitúa a España por encima de países como Italia, donde la ley fija tres días laborables al año por el fallecimiento del cónyuge, conviviente o familiares de hasta segundo grado. En Polonia, el permiso es de dos días por la muerte de un hijo, cónyuge o padres. Alemania no establece una duración concreta en su legislación y deja buena parte de la regulación en manos de convenios colectivos y contratos individuales.