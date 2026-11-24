Los jugadores del Real Madrid en un partido de Champions (REUTERS/Alkis Konstantinidis)

El Santiago Bernabéu vuelve a vestirse de gala para acoger una nueva noche de Champions. El Real Madrid recibe al PSV Eindhoven en un enfrentamiento en el que ambos equipos tienen mucho en juego, aunque sus situaciones en la competición europea son diferentes.

Los de José Mourinho tratarán de aprovechar su condición de locales para conseguir un nuevo triunfo, mientras que el conjunto neerlandés aterriza en la capital española con la intención de sumar una victoria que le permita mejorar su posición en la clasificación.