El Santiago Bernabéu vuelve a vestirse de gala para acoger una nueva noche de Champions. El Real Madrid recibe al PSV Eindhoven en un enfrentamiento en el que ambos equipos tienen mucho en juego, aunque sus situaciones en la competición europea son diferentes.
Los de José Mourinho tratarán de aprovechar su condición de locales para conseguir un nuevo triunfo, mientras que el conjunto neerlandés aterriza en la capital española con la intención de sumar una victoria que le permita mejorar su posición en la clasificación.
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ARTÍCULO DE INFOBAE
Partido de alto riesgo entre Real Madrid y PSV Eindhoven en el Bernabéu: 1.800 agentes se movilizarán para el dispositivo de seguridad del partido de Champions League
El estadio contará con un aforo de 74.000 espectadores, de los cuales 4.225 corresponderán a la afición visitante
El Real Madrid recibirá mañana al PSV Eindhoven en el estadio Santiago Bernabé a partir de las 21:00 horas, en un duelo de liguilla de Champions League que la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte calificó como de Alto Riesgo. Para ese encuentro, más de 1.800 efectivos de seguridad desplegarán un dispositivo especial en el recinto madrileño y sus alrededores, según ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid.
ARTÍCULO DE INFOBAE
La noche negra de Eindhoven: el día que el PSV eliminó de la Champions a un Real Madrid que soñaba con conquistar el continente europeo
El 20 de abril de 1988 es un fecha grabada a fuego en la memoria de los madridista y este martes tienen la posibilidad de cobrarse la revancha
El Real Madrid recibe este martes al PSV. Con el Bernabéu como escenario y la Champions como contexto, los blancos se volverán a ver las caras con un pasado amargo. Ese que un día les privó de la posibilidad de acceder a la final de la competición europea. Ahora están dispuestos a cobrarse su venganza y terminar el trabajo que entonces no supieron realizar. Los de Mourinho tienen la clasificación asegurada, con un pleno de victorias y los 12 puntos en la tabla, pero el PSV roza la eliminación y sacar una victoria en la clasificación podría ser oro para ellos.
ARTÍCULO DE INFOBAE
A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el PSV
El club blanco recibe en el Bernabéu a equipo neerlandés
El Santiago Bernabéu vuelve a vestirse de gala para acoger una nueva noche de Champions. El Real Madrid recibe al PSV Eindhoven en un enfrentamiento en el que ambos equipos tienen mucho en juego, aunque sus situaciones en la competición europea son diferentes. Los de José Mourinho tratarán de aprovechar su condición de locales para conseguir un nuevo triunfo, mientras que el conjunto neerlandés aterriza en la capital española con la intención de sumar una victoria que le permita mejorar su posición en la clasificación.
¡¡Muy buenas tardes!! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae! Este martes vuelve la competición de las estrellas, vuelve la Champions, y lo hace con una gran cita: Real Madrid - PSV. Un duelo donde los blancos buscarán mantener su racha de victorias, mientras el equipo neerlandés intentará rascar los tres puntos para mejorar su posición en la clasificación.