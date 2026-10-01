Las 10 películas que no te puedes perder en cines en octubre: de la secuela de ‘La red social’ al remake de ‘Sentido y sensibilidad’, pasando por ‘Digger’, con Tom Cruise

Diez de las películas que no te puedes perder durante este octubre: de 'Digger' a 'La invitación.', pasando por el terror de 'Leviticus'

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Comienza el mes de octubre todavía con la resaca del estreno de La bola negra, que se ha convertido en un auténtico acontecimiento en la taquilla de nuestro país. La película de Los Javis, ha desembarcado en la cartelera como se esperaba, despertando el interés de los espectadores que llevaban meses escuchan hablar de la película desde su estreno en el pasado Festival de Cannes.

Estas próximas semanas también se estrenan algunas películas españolas que entrarían en los Premios Goya de este año. Es el caso de la producción histórica vasca Las ciegas hormigas, basada en la novela de Ramiro Pinilla; El mal hijo, la ópera prima del actor Jaime Lorente; el documental sobre Federico García Lorca titulado La voz quebrada; Karateka, la historia real de la leyenda española de esta disciplina, Sandra Sánchez y Esta soledad, de Javier Giner, protagonizada por Marina Salas y Oriol Pla.

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Además de los diez estrenos internacionales que hemos seleccionado, también encontramos el premiado documental Naza; la adaptación que Diego Luna ha hecho de la novela de Brenda Navarro Ceniza en la boca; lo nuevo de Hirokazu Kore-eda, un film de ciencia ficción titulado Kakeru (Sheep in the Box); El hombre que desafió al rey, producción de Paul Greengrass protagonizada por Andrew Garfield y Klara y el sol, de Taika Waititi que adapta al Premio Nobel Kazuo Ishiguro.

‘Digger’

DIGGER solo en cines e IMAX a partir del 1 de octubre (Warner Bros. pictures)

Tom Cruise aparece totalmente irreconocible en esta sátira política dirigida por Alejandro González Iñárritu, en la que interpreta a un magnate petrolero que, después de ser el responsable de una hecatombe ecológica, se ‘autoerige’ como salvador del mundo.

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Una película destinada a generar diversidad de opiniones tanto por la interpretación de Tom Cruise como por el tono de una obra que apuesta por la caricatura barroca y el exceso en todos los sentidos. Estreno el 2 de octubre.

‘Verity. La sombra de un engaño’

Dakota Johnson en 'Verity', adaptation de la novela de Colleen Hoover

Una joven es contratada como escritora fantasma para una gran autora de bestsellers, que ha quedado impedida tras un accidente. Cuando entre a trabajar en su casa descubrirá que nada es lo que parece y que sus empleadores esconden un buen puñado de secretos.

Adaptación de la novela de Collen Hoover (responsable de Rompiendo el círculo) encabezada por un reparto de lujo en el que encontramos a Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett. Estreno el 2 de octubre.

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‘El precio de la red’

Jeremy Strong, el nuevo Mark Zuckerberg en la película 'El precio de la red', la secuela de 'La red social'

La esperada secuela de La red social, de David Fincher, esta vez dirigida por su guionista, Aaron Sorkin, que rescataría al personaje de Mark Zuckerberg veinte años después (esta vez encarnado por Jeremy Strong), con el imperio de Facebook en peligro de extinción.

La película se basa en The Facebook Files, una serie de artículos que destaparon los efectos nocivos de la red social en los adolescentes. La historia sigue a Frances Haugen (Mikey Madison), joven ingeniera de Facebook, que fue la encargada de destapar el escándalo con la ayuda del reportero del Wall Street Journal, Jeff Horwitz (Jeremy Allen White). Se estrena el 9 de octubre.

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‘Su propio infierno’

Sophie Thatcher en 'Her Private Hell', de Nicolas Winding Refn

Regresa Nicolas Winding Refn, tan amado para algunos como odiado para otros. Lo hace con una película fiel a su propio estilo, una abstracción de lo más estilizada y esteticista iluminada con luces de neón y con una preciosa banda sonora del mítico Pino Donaggio.

Más formal que narrativa, la historia está ambientada en una metrópolis futurista en la que anda suelto un asesino en serie, mientras una joven actriz se encuentra atrapada en un universo a medio camino entre la realidad y la ficción. En el reparto, Sophie Thatcher, Charles Melton, Diego Calva, Havana Rose Liu y Dougray Scott. Se estrena el 9 de octubre.

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‘La invitación.’

Esta imagen, difundida por A24, muestra a Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton en una escena de 'La invitación'.

Adaptación norteamericana de Sentimental, de Cesc Gay, a cargo de Olivia Wilde, que compone una deliciosa comedia a ritmo frenético en el que dos parejas que quedan una noche a cenar, destaparán sus sueños y miserias desatando toda una serie de situaciones inesperadas.

Un reparto en estado de gracia en el que brilla especialmente Penélope Cruz y en el que también encontramos a la propia Olivia Wilde, Seth Rogen y Edward Norton. Estreno el día 16 de octubre.

‘Sentido y sensibilidad’

Daisy Edgar-Jones y George Mackay en la nueva adaptación de 'Sentido y sensibilidad'

Nueva adaptación del clásico de Jane Austen a cargo de Georgia Oakley (Blue Jean), protagonizada por Daisy Edgar-Jones, George Mackay, Esme Creed-Miles, Caitriona Balfe y Fiona Shaw.

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Una vuelta de tuerca de carácter más contemporáneo a las desventuras de las hermanas Dashwood, desde una óptica más naturalista y romántica. En cartelera a partir del 23 de octubre.

‘Clayface’

'Clayface', nueva película del universo DC (Warner Bros.)

James Watkins (Eden Lake, No hables con extraños), se pone al frente de esta película basada en un personaje de DC Cómics, una estrella de cine que, tras haber sido desfigurado, se somete a un experimento para recuperar su forma original con terribles consecuencias.

Con guion de Mike Flanagan, quien en principio se iba a hacer cargo del proyecto, se integra dentro de la nueva etapa de DC liderada por James Gunn junto a Superman, Supergirl y la serie Linternas. Se estrena el 23 de octubre y promete escenas gore de terror corporal.

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‘Leviticus’

Una imagen de la película 'Leviticus' , de Adrian Chiarella (Neon)

El otro gran título de terror del año tras Backrooms y Obsession, en este caso en clave LGTBI. El joven australiano Adrian Chiarella debuta con la historia de dos adolescentes perseguidos por una presencia sobrenatural que adopta la forma de la persona que más desean.

El horror y el romance queer se dan la mano en esta película que se ubica en una comunidad religiosa represiva donde la homosexualidad se considera un pecado y en la que se pondrán en práctica las terapias de conversión. Estreno el 30 de octubre.

‘Hope’

Escena de "Hope”, el ambicioso blockbuster de Na Hong Jin

El director coreano Na Hong-jin compone una película destinada a convertirse en un hit para los aficionados al género en la que se mezcla acción, thriller de supervivencia y la presencia de monstruosos alienígenas.

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Una superproducción que estuvo a concurso en el pasado Festival de Cannes y que fue celebrada por la crítica gracias a su inventiva y su capacidad para reformular el género de aventuras. En el reparto, Hwang Jung-min, Jo In-sung, Michael Fassbender y Alicia Vikander. En cartelera, el 30 de octubre.

‘La oveja Shaun: Misión calabaza’

'La oveja Shaun: Misión calabaza', la nueva aventura de los estudios Aardman

Vuelve la célebre oveja Shaun en la tercera película de la franquicia de la factoría Aardman, esta vez ambientada en Halloween. En esta ocasión, el rebaño tendrá que enfrentarse a la destrucción del huerto de calabazas, a Shaun convertido en un científico loco y a una bestia salvaje que merodea la granja.

Una película repleta de gags visuales, de originalidad, encanto y elaborada a través de una compleja técnica artesanal que se estrenará, precisamente, para Halloween, el día 30 de octubre.