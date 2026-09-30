España

El Gobierno prorroga los descuentos del combustible: así quedan las ayudas que entran en vigor el 1 de octubre

La rebaja se mantendrá en 20 céntimos por litro en octubre y descenderá de forma progresiva hasta diciembre si los precios del diésel y la gasolina moderan su subida, en medio de la crisis energética derivada del cierre del estrecho de Ormuz

Un trabajador bombea gasolina para un cliente en una gasolinera, en Barcelona, España. (REUTERS/Nacho Doce)
Un trabajador bombea gasolina para un cliente en una gasolinera, en Barcelona, España. (REUTERS/Nacho Doce)
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El Gobierno ha prorrogado el mecanismo de descuentos directos en el Impuesto Especial de Hidrocarburos y, desde este jueves, 1 de octubre, el litro de gasolina tendrá una rebaja de 20 céntimos, la misma cifra que ya se aplicaba al diésel durante septiembre y que se mantiene en ese nivel durante octubre. Con esta actualización, ambos combustibles quedan igualados en el nivel máximo de ayuda contemplado por la norma.

El nuevo real decreto, aprobado este martes en el Consejo de Ministros (y que ha provocado duras quejas de los gasolineros) prolonga un sistema que activa rebajas automáticas en función de la evolución de los precios de la energía. La regla que rige el mecanismo es sencilla: si el índice de precios de consumo (IPC) de la gasolina o el diésel se dispara por encima del 15% interanual, se activa de forma automática el descuento de 20 céntimos por litro.

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Para definir el nivel de las ayudas vigentes en octubre, el Gobierno ha tomado como referencia los datos de agosto publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según estas cifras, el diésel se encareció un 30% interanual y la gasolina, un 17%, ambos porcentajes muy por encima del umbral del 15% que dispara el descuento máximo previsto en la norma.

Una persona reposta en una gasolinera
Una persona reposta en una gasolinera, a 26 de diciembre de 2024, en Madrid (España). (Europa Press / Europa Press)

La subida de los carburantes se enmarca en el deterioro de la crisis energética derivada de la guerra en Irán. El estrecho de Ormuz permanece cerrado, una circunstancia que Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, describió como un “deterioro significativo” de la situación energética durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El precio del petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares el barril de brent, mientras que el gas natural cotiza en torno a los 70 euros el megavatio/hora en el mercado de referencia de Países Bajos.

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Una retirada progresiva hasta fin de año

Las medidas del real decreto están previstas hasta el 31 de diciembre y fueron diseñadas para retirarse de forma escalonada. Según la senda fijada por el Ejecutivo, el descuento bajará a 13 céntimos por litro en noviembre y a seis céntimos en diciembre, siempre que el encarecimiento interanual de cada combustible se sitúe por debajo del 15%. Si en algún mes se supera de nuevo ese porcentaje, la ayuda volverá automáticamente a los 20 céntimos por litro.

El mecanismo, por tanto, no fija una cantidad fija para los próximos meses, sino que la vincula a la evolución real de los precios que certifique el INE mes a mes.

El impacto en la inflación y en el bolsillo

El encarecimiento de los carburantes se produce en un contexto de repunte generalizado de los precios en España. La inflación general escaló en septiembre hasta el 4,9%, el dato más alto desde febrero de 2023, impulsada en buena parte por los productos energéticos, que se dispararon un 21,6% interanual, según el INE.

ARCHIVO - Una clienta llena su vehículo en una gasolinera en Lille, Francia, el jueves 17 de septiembre de 2026. (AP Foto/Jean-Francois Badias, Archivo)
ARCHIVO - Una clienta llena su vehículo en una gasolinera en Lille, Francia, el jueves 17 de septiembre de 2026. (AP Foto/Jean-Francois Badias, Archivo)

A lo largo de septiembre, el litro de combustible rondó los dos euros, lo que situó el coste de llenar un depósito medio en 105 euros, unos 20 euros más de lo que costaba hace un año. La prórroga del descuento busca así amortiguar, al menos parcialmente, el efecto de esta escalada de precios sobre el consumo doméstico mientras persista la tensión en los mercados energéticos internacionales.

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