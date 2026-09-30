Sociedad

Tragedia en El Chaltén: quién era la turista francesa que murió por una avalancha en el Cerro Crestón

La joven de 29 años fue identificada como Juliette Agathe Elena Wuillmann y era una influencer que estaba esquiando junto a su pareja cuando ocurrió el desprendimiento de nieve. Ambos estaban viajando por la Patagonia en una camioneta

La víctima tenía 29 años y estaba junto a su pareja cuando ocurrió el desprendimiento de nieve en las inmediaciones del Lago del Desierto. El hombre resultó herido, pero está fuera de peligro
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Una avalancha en el Cerro Crestón provocó un trágico hecho en El Chaltén que terminó con la vida de una turista francesa de 29 años que estaba esquiando junto a su pareja. Ambos fueron alcanzados por el desprendimiento de nieve, pero solo la mujer falleció producto de las heridas.

Según pudo confirmar Infobae, la mujer fue identificada como Juliette Agathe Elena Wuillmann. En sus redes se definía como una apasionada del esquí, había logrado ser instructora y se dedicaba a crear contenido como influencer de su actividad en diferentes montañas.

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Conmoción en El Chaltén: una turista francesa murió tras una avalancha en el Cerro Crestón
Juliette Agathe Elena Wuillmann se desempeñaba como instructora de esquí y difundía sus ascensos en redes sociales

Junto a su pareja, Pierre Gabriel Mehdi, de 30 años, estaban realizando una travesía por la Patagonia en una camioneta y estaban explorando diferentes destinos para realizar la actividad de montaña. Incluso, compartió: “Rumbo a Argentina en nuestro nuevo hogar sobre ruedas. El plan era simple: hacer slalom entre los baches de la Ruta Nacional 40 y luego repetir la jugada entre los parches de hielo camino al Volcán Puyehue. Tomamos suficiente mate como para mantener el corazón acelerado todo el día. Y, sobre todo, aprendimos que los vientos de 60 km/h en la Patagonia aparentemente no son nada de qué preocuparse”.

Conmoción en El Chaltén: una turista francesa murió tras una avalancha en el Cerro Crestón
Una avalancha en el Cerro Crestón provocó la muerte de la turista francesa Juliette Agathe Elena Wuillmann mientras realizaba esquí en El Chaltén

En su última publicación mostró un descenso en el Cerro Madsen, también ubicado en El Chaltén, en el que remarcó que las condiciones meteorológicas no ayudaban a realizar la línea en la montaña. “Nos sentimos muy afortunados de estar aquí, en las montañas de la Patagonia, explorando este lugar increíble”, afirmó tras lograr la bajada.

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Conmoción en El Chaltén: una turista francesa murió tras una avalancha en el Cerro Crestón
La pareja recorría la Patagonia en una camioneta adaptada para explorar diversos destinos de montaña en la región

El trágico hecho

De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, ambos turistas se encontraban en el sector junto a un grupo de cinco personas cuando ocurrió el desprendimiento. A las 12:45, uno de los guías que acompañaba a la pareja encendió una baliza de ayuda tras el desprendimiento de nieve y recién a las 13.15 llegó el primer grupo de rescatistas. A partir de allí, se puso en marcha un operativo de rescate con la participación de personal de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y equipos de salud.

Conmoción en El Chaltén: una turista francesa murió tras una avalancha en el Cerro Crestón
La mujer mostraba su recorrido por La Patagonia en sus redes sociales

Antes de la llegada de los equipos oficiales, un grupo de esquiadores que se encontraba en la zona fue el primero en alcanzar el sector afectado por la avalancha y comenzó a desenterrar a la pareja. A la joven la hallaron a un metro y medio de profundidad, sin signos vitales, por lo que le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar guiadas por radio por la médica que se encontraba en el puesto de salud.

Su compañero, en cambio, fue desenterrado consciente y sin lesiones graves evidentes. Ante ese panorama, los propios guías decidieron iniciar el descenso junto a él para acelerar los tiempos de evacuación, en lugar de esperar a los equipos de rescate que se aproximaban al lugar.

En un comunicado oficial, el gobierno provincial informó que la avalancha se habría producido por un corte de placa del manto níveo mientras la pareja practicaba esquí de travesía. En esa línea, los dos turistas habrían sido arrastrados aproximadamente 400 metros montaña abajo.

Operativo de rescate en Cerro Crestón tras avalancha que provocó la muerte de una turista
Los dos turistas habrían sido arrastrados aproximadamente 400 metros montaña abajo

Los rescatistas debieron trasladarse hasta el área de Lago del Desierto, a unos 35 kilómetros de El Chaltén, y continuar luego a pie hacia el sector afectado por la avalancha. La zona del siniestro se encuentra a unas cuatro horas de caminata desde la ruta de acceso al Lago del Desierto, en un sector de alta montaña cercano al glaciar Huemul, al norte del monte Fitz Roy. El terreno presentó condiciones de alta complejidad, con fuertes pendientes y un acceso limitado propio de la cordillera patagónica en esta época del año, lo que dificultó las tareas desde el primer momento.

Los equipos de emergencia, que ya se encontraban en camino, llegaron al sector y, desde el Parque Nacional Los Glaciares, facilitaron un desfibrilador externo automático (DEA) solicitado por el personal de salud. Sin embargo, ya se había confirmado el fallecimiento de la joven.

Glaciar Huemul
El Cerro Crestón alcanza aproximadamente 3.100 metros de altitud y se ubica al norte de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz

El operativo finalizó a las 19:28, con el descenso del cuerpo de la víctima hacia El Chaltén, donde quedaron concentradas las actuaciones correspondientes. Desde ese momento, Gendarmería Nacional continúa con las diligencias del caso.

El Cerro Crestón es una montaña de carácter alpino que alcanza aproximadamente los 3.100 metros de altitud. Se ubica en el sector norte de la cordillera patagónica, al sur del Cerro Vespignani y a entre 35 y 40 kilómetros al norte de El Chaltén, al oeste de la provincia de Santa Cruz.

La zona es frecuentada por andinistas y deportistas que realizan trekking en glaciares, esquí de travesía y ascensos de alta dificultad. Desde sus laderas se obtienen vistas panorámicas hacia la cara norte del Monte Fitz Roy y el Campo de Hielo Patagónico Sur.

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