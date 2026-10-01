España

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El valor de los carburantes se definen por una serie de variables tanto nacionales como internacionales

El costo de los combustibles cambian todos los días (Europa Press)
El costo de los combustibles cambian todos los días (Europa Press)
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El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de los combustibles en diferentes ciudades de España, publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

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Precio máximo: 2,139 euros el litro

Precio mínimo: 1,719 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,199 euros el litro

Precio mínimo: 1,777 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,129 euros el litro

Precio mínimo: 1,608 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,239 euros el litro

Precio mínimo: 1,749 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 2,094 euros el litro

Precio mínimo: 1,669 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,169 euros el litro

Precio mínimo: 1,749 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,099 euros el litro

Precio mínimo: 1,549 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,199 euros el litro

Precio mínimo: 1,695 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 2,069 euros el litro

Precio mínimo: 1,759 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,159 euros el litro

Precio mínimo: 1,849 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,96 euros el litro

Precio mínimo: 1,628 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,045 euros el litro

Precio mínimo: 1,857 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 2,064 euros el litro

Precio mínimo: 1,749 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,149 euros el litro

Precio mínimo: 1,819 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,969 euros el litro

Precio mínimo: 1,578 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,094 euros el litro

Precio mínimo: 1,819 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 2,039 euros el litro

Precio mínimo: 1,715 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,114 euros el litro

Precio mínimo: 1,725 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,085 euros el litro

Precio mínimo: 1,526 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,129 euros el litro

Precio mínimo: 1,759 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 2,039 euros el litro

Precio mínimo: 1,669 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,119 euros el litro

Precio mínimo: 1,879 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,996 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,148 euros el litro

Precio mínimo: 1,857 euros el litro

Consejos para ahorrar gasolina

El precio de la gasolina cambia todos los días (Europa Press)
El precio de la gasolina cambia todos los días (Europa Press)

Ante el constante cambio en los precios de la gasolina en España, la mejor forma de ahorrar unos cuantos euros es hacer mejor uso del combustible y no necesariamente dejando de utilizar el vehículo.

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La Dirección General de Tráfico (DGT) ofrece una serie de consejos para reducir el consumo de gasolina conduciendo, se trata de una serie de recomendaciones que te permiten ahorrar hasta 500 euros por año, además de reducir las emisiones y alargar la vida útil del vehículo y de muchos de sus componentes.

Marchas largas

El primer consejo de la DGT es que al momento de conducir hacer marchas largas en la medida de lo posible, claramente respetando los límites de velocidad.

Los motores actuales –explica– permiten y responden bien aunque circulemos en marchas largas a muy bajas revoluciones con el motor muy desahogado y consumiendo lo mínimo.

En este sentido, es muy recomendable no apurar las marchas cortas a no ser que arranquemos en una cuesta muy pronunciada y tomar como referencia que, antes de llegar a 50 km/h, ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Volviendo a la ciudad y si el vehículo no cuenta con el sistema Start/Stop, es muy recomendable parar el motor en detenciones 50 km/h ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Anticipación

La DGT asegura que entre el 30% y el 50 % del gasto de combustible depende de la manera de conducir de su propietario, por eso es necesario seguir unas pautas.

Por ejemplo, conducir a una velocidad moderada y constante, sin altibajos ni cambios constantes de ritmo y mantener la distancia de seguridad, permitirá circular a una velocidad constante sin tener que ir pendiente del freno.

En la salida de los semáforos se debe acelerar de una manera progresiva y cambiar aprovechando el mejor rendimiento del motor. De lo contrario se va a llegar al siguiente semáforo algunos segundos antes que el resto, pero consumiendo tres veces más.

Otra recomendación es anticiparse y dejar de acelerar al ver a lo lejos un vehículo, un camión o un autobús que circula más despacio para llegar con inercia en retención sin gasto de combustible.

Esto es mucho mejor que seguir acelerando hasta dar alcance al vehículo que nos precede y frenar para, más tarde, tener que recuperar esa velocidad para lo que el motor tendrá que revolucionarse de nuevo con el consiguiente gasto.

Anticiparse permite no solo ahorrar combustible, sino también pastillas de freno.

El maletero y el aire acondicionado

Otro punto que enlista la DGT y que muchos desconocen es sobre el correcto uso del maletero y del aire acondicionado.

Por ejemplo, llevar el aire acondicionado conectado sin necesidad supone que el consumo aumente entre un 10% y un 20 %. Por eso hay que optimizar su uso y, por supuesto, llevar las ventanillas cerradas en carretera.

Todo lo que suponga romper la aerodinámica de un vehículo está asociado irremediablemente a consumir más.

En este mismo sentido, el maletero es clave. Sobrepasar el límite de peso en el maletero puede llevar a un aumento en el consumo de combustible debido a la alteración de la aerodinámica del vehículo.

Es habitual utilizar el espacio del maletero para guardar objetos innecesarios que no se usarán durante los viajes, lo cual genera un exceso de peso y, por ende, un mayor gasto energético.

Asimismo, es esencial no colocar equipaje en los asientos traseros, ya que esto puede obstruir la visión del conductor en el espejo retrovisor.

Y es que el conductor español tiene tendencia a convertir el maletero de su vehículo en una especie de trastero donde tiene cabida todo lo que uno se pueda imaginar y en realidad hoy en día son muy pocas las cosas necesarias.

Los neumáticos

Los neumáticos también son clave a la hora de reducir el consumo de combustible de tu vehículo.

La DGT recomienda mantener la presión adecuada en los neumáticos, algo que muchos conductores ignoran.

Conducir tu auto utilizando una presión de apenas 0,5 bares por debajo de lo recomendado por el fabricante podría incrementar el consumo de gasolina en un 2% en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas.

Además, hay que tener en cuenta que en los viajes, cuando se viaja muy cargado, hay que aumentar dicha presión con la referencia del fabricante indicada en la tapa de la gasolina o en el marco de la puerta.

De no hacerlo, además de subir el consumo, se incrementará el desgaste del neumático obligando a adelantar su sustitución.

Y ya que hablamos de neumáticos, existe un tipo de gomas disponibles en casi todas las marcas con muy baja resistencia a la rodadura, ideales para ayudar a reducir el consumo hasta un 3% y con precios muy similares a los neumáticos normales.

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