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El motivo por el que no conviene apurar al máximo el depósito de combustible, según un mecánico: “Circular en reserva estropea tu coche”

Desde el taller Carma Barakaldo explican que este hábito puede acabar haciendo estragos en algunas piezas del vehículo como los inyectores, lo que obligará a desembolsar sumas considerables en el taller

"Circular en reserva jode tu coche", según un mecánico del Taller Carma Barakaldo (Montaje Infobae)
"Circular en reserva jode tu coche", según un mecánico del Taller Carma Barakaldo (Montaje Infobae)
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“¿Por qué circular en reserva jode tu coche?”, plantea un mecánico del taller Carma Barakaldo, en Bizkaia, en una publicación reciente en su perfil de TikTok. La pregunta da paso a una explicación centrada en un hábito extendido entre quienes buscan apurar al máximo la autonomía del vehículo antes de repostar, una costumbre que, según detalla, tiene consecuencias directas sobre el funcionamiento del motor.

Las impurezas se acumulan en el fondo del depósito

El punto de partida de la explicación está en la composición del propio combustible. “Los combustibles, por muy limpios que estén, siempre tienen porquerías, ¿vale? Siempre tienen aditivos, porquerías y demás”, señala el mecánico. Esas partículas, según detalla, no se mantienen disueltas de manera uniforme dentro del tanque, sino que con el paso del tiempo se depositan en un punto concreto. “En un depósito de combustible, esas porquerías van quedando en el interior del depósito, abajo del todo”, explica.

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El problema surge cuando el nivel de combustible desciende hasta la reserva, porque ese es precisamente el punto donde se concentran los residuos acumulados durante meses o incluso años de uso. “Si tú esperas a que llegue a reserva, la bomba lo que hace es succionar lo más abajo que está en el depósito”, apunta el profesional.

De ahí en adelante, el recorrido de esas impurezas continúa hacia uno de los componentes más sensibles del sistema de alimentación de combustible: los inyectores. “Eso llega a tus inyectores y el inyector, cualquier mínima impureza que le entre, te lo avería”, explica el mecánico.

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La consecuencia económica de ese deterioro es, según cuenta, uno de los motivos principales para evitar la costumbre de apurar el depósito. “Te aseguro que las averías de inyectores son muy caras”, advierte en el mismo vídeo publicado en TikTok, en el que no llega a precisar una cifra concreta de reparación, aunque sí insiste en el carácter costoso de este tipo de intervención.

Los inyectores de un motor, completamente cubiertos de carbonilla (@jcautomotivetop)
Los inyectores de un motor, completamente cubiertos de carbonilla (@jcautomotivetop)

El RACE también desaconseja la práctica

La recomendación del mecánico de Carma Barakaldo coincide con la que traslada el Real Automóvil Club de España (RACE), cuyo asesor técnico, Raúl Gallardo, también desaconseja circular de forma habitual con el testigo de reserva encendido. Según datos del club automovilístico, los coches más compactos suelen ofrecer entre 40 y 50 kilómetros adicionales de autonomía una vez activada la reserva, mientras que los modelos de mayor tamaño pueden alcanzar los 100 kilómetros.

El RACE matiza, no obstante, que esas cifras son solo aproximadas y que el ordenador de a bordo no siempre refleja con precisión los kilómetros reales que restan. Un vehículo que marque 80 kilómetros restantes mientras circula por autopista puede reducir esa cifra a 30 kilómetros o menos si el trayecto incluye un puerto de montaña, debido a la mayor exigencia que supone ese tipo de terreno para el motor.

Al desgaste mecánico se suma, según el RACE, un riesgo adicional si el combustible llega a agotarse en plena vía. Quedarse detenido en la carretera por falta de carburante puede acarrear una sanción de hasta 200 euros, que se reduce a 100 euros con pronto pago. La multa se eleva de forma considerable, hasta los 3.000 euros, si el conductor transporta combustible adicional en un depósito no homologado como medida de precaución ante este tipo de imprevistos.

Tanto el testimonio del taller vizcaíno como las recomendaciones del club automovilístico apuntan en la misma dirección: repostar antes de que se encienda el testigo de reserva evita tanto el desgaste prematuro de componentes como el riesgo de sanción, dos consecuencias que, según ambas fuentes, suelen pasar desapercibidas hasta que ya es demasiado tarde para evitarlas.

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